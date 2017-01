Kiire on kirosana talviliikenteessä

Rajusti heilahdellut sää on kiristänyt talvilajien ystävien pinnaa pitkin Ylöjärveä. Jatkuvien lämpötilan vaihteluiden vuoksi suurin osa harrastuspaikoista oli käyttökelvottomassa kunnossa aina viime viikkoon saakka. Mutalassa tilanteeseen on kyllästytty niin totaalisesti, että kylän tunnetuimman tapahtuman jatko on asetettu vaakalaudalle.

Jos kaikki on mennyt hyvin, tämänvuotiset hikipallon MM-kisat ovat tämän jutun ilmestymishetkellä loppusuoralla. Tammikuussa alkaneet kisat ovat kärsineet leudosta talvesta – niin kuin monena edellisvuotenakin.

– On tämä ollut taas melkoista puhelinrumbaa. Pelejä on pitänyt siirtää ja säätiedotuksia kyttäillä jatkuvasti, kisojen puuhamies Kari Simola manailee.

Mutalassa keksitty ja kehitetty hikipallo on eräs Ylöjärven urheilun tunnetuimmista erikoisuuksista. Lajia on pelattu turnausmuotoisesti Mutalan jääkiekkokentällä joka kevät vuodesta 1972 lähtien.

Mutta ei pelata enää ensi keväänä, täräyttää Simola.

– Päätimme järjestävän seuran eli Mutala JR:n porukalla, että tämä vuosi on kisojen viimeinen.

– Ei tätä arpomista loputtomiin jaksa. Ainakaan nykymuodossaan nämä kisat eivät enää jatku, mies huokaa.

Kausi alkoi vasta nyt

Simolan mukaan on todennäköistä, että hikipallon MM-kisat järjestetään kaikesta huolimatta myös ensi vuonna. Olosuhdesyistä kisat viedään kuitenkin jäähalliin.

Meneillään olevaa talvea Simola pitää poikkeuksellisen sekavana.

– Myöhään tulleita talvia on ollut ennenkin, mutta nyt sää on sahannut koko ajan edestakaisin, hän kuvailee.

Erikoisen talven on pannut merkille myös kaupungin liikuntapaikkamestari Jyrki Tanhuanpää. Ylöjärven 13 jääkiekkokaukalosta ja 12 luistinradasta kaikki olivat tammikuussa priimakunnossa – ja ovat nytkin. Välillä jää ehti kuitenkin olla viikkokaupalla tipotiessään.

– Olen ollut näissä hommissa 30 vuotta, ja koskaan ei ole tällaista sahaamista ennen ollut. Tilanne on ollut erityisen tiukka hiihtäjille, Tanhuanpää kertoo.

Vuodenvaihteessa avattu Räikän tykkilumilatu oli koko alkuvuoden ajan erittäin ruuhkainen. Viime keskiviikkona ryysis kuitenkin helpotti, kun kaupungin kaikki valaistut ladut saatiin lopultakin avattua.

Hiihtolomaviikolla myös valaisemattomien latureittien pitäisi olla auki.

– Juuri nyt säätiedotukset näyttävät erittäin hyviltä. Kyllä tässä lyhyt hiihto- ja luistelukausi on vielä mahdollista saada aikaan, Tanhuanpää sanoo.

Hiihtotapahtumat toteutumassa

Viime viikolla varmistui, että perinteikäs kestävyysurheilutapahtuma Pirkan Hiihto järjestetään suunnitellusti tulevana viikonloppuna. Hämeenkyröstä alkavan 90 kilometrin rykäisyn viimeiset 15 kilometriä lykitään Ylöjärven harjumaisemissa.

Kurun 24 tunnin hiihtotapahtuma on tällä erää merkitty järjestettäväksi 12.–13. maaliskuuta. Alun perin tapahtumaa kaavailtiin tammikuulle.