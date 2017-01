97-vuotias luottaa kasvoihin

Toukokuussa 19 vuotta Ylöjärven pankkimarkkinoilla toiminut oriveteläinen Säästöpankki Sinetti vahvistaa otettaan voimakkaasti asukasmääräänsä ja yrityskenttäänsä kasvattavasta kaupungista. Rahalaitos on palkannut Ylöjärvelle uudeksi konttorinjohtajaksi pankkisektorilla pitkän ja monipuolisen uran tehneen Lea Korjan. Pankki on pestannut historiansa ensimmäisen yrityspankinjohtajan. Tehtävässä on aloittanut Heikki Liukkonen.

Säästöpankki Sinetin edeltäjä Eräjärven Säästöpankki haistoi voimakkaalle kehitysuralle lähteneen Ylöjärven kasvavaksi markkina-alueeksi jo vuonna 1998, jolloin rahalaitos jalkautui konttoreineen paikkakunnalle.

Pian 19 vuotta Ylöjärveä reviirinään pitänyt oriveteläispankki satsaa voimakkaasti tulevaisuuteensa.

Säästöpankki Sinetti on valinnut Ylöjärven konttorin vetäjäksi pirkkalalaisen Lea Korjan, joka on työskennellyt parikymmentä vuotta kestäneen pankkiuransa aikana Kansallis-Osake-Pankissa, Handelsbankenissa, Tampereen Seudun Osuuspankissa, Tapiola Pankissa ja Nordeassa.

Ensi elokuussa 98 vuotta täyttävä pankki voimistaa rooliansa yrityskentällä. Säästöpankki Sinetti on saanut liki satavuotisen historiansa ensimmäisen yrityspankinjohtajan. Uudessa tehtävässä on aloittanut tamperelainen Heikki Liukkonen. Mies on toiminut muun muassa Lähi Tapiolassa ja S-Pankissa.

Säästöpankki Sinetin toimitusjohtajana on Hannu Syvänen.

Pankki tarvitsee kasvot

Konttorinjohtaja Lea Korja ja yrityspankinjohtaja Heikki Liukkonen korostavat, että menestyksellisesti toimiva pankki tarvitsee hyvin tunnistettavat kasvot, jotka rahalaitoksen työntekijät persoonallisuuksiensa avulla antavat pankille.

Toimitusjohtaja Hannu Syväsen mukaan asiakkaan on tunnettava tärkeän yhteistyökumppaninsa toimijat.

– Henkilö solmii pankkisuhteen koko elämänsä ajaksi. Pankki on keskeinen toimija ihmisen elämän eri vaiheissa, vaikka yhteydenpito ei olekaan koko ajan aktiivista. Ihmislähtöinen toimintakulttuuri kumpuaa jo säästöpankkiaatteesta. Suomalainen säästöpankkitoiminta on pitänyt tiukasti kiinni juuristaan ja arvoistaan, hän korostaa.

Korja ja Liukkonen ovat vakuuttuneita siitä, että niin yksityisasiakkailla kuin yritysasiakkailla on aina tarve kohdata pankin ammattilaisia kasvotusten.

– Toimiala kehittyy koko ajan. Tekniikka on hyvä renki, mutta emme usko tietokoneiden ottavan isännän paikkaa. Vaikka digipalvelut, kuten laina-automaatit, tulevat, eivät ne syrjäytä pankin ammattilaisia, he uskovat.

Korjan ja Liukkosen mukaan pankkilaisten on visioitava roolinsa ajan haasteita vastaaviksi.

Luotettava instituutio

Tällä hetkellä Suomessa on 23 säästöpankkia, joista Säästöpankki Sinetti on noin 14 500 asiakkaallaan ja noin 225 464 000 euron taseellaan keskikokoinen pankki.

Säästöpankki Sinetin toiminta-alue on hyvin persoonallinen. Pankin pohjoisin konttori on Keski-Suomessa Jämsässä ja eteläisin konttori Tampereen kaupunkiseudun länsipuoliskolla Ylöjärvellä. Sinetin kotipaikka on Orivedellä.

Toimitusjohtaja Hannu Syvänen sanoo Ylöjärven seudun olevan pankin kasvavan mielenkiinnon kohteena.

– Jämsä olisi halunnut vaihtaa maakuntaa ja siirtyä Pirkanmaahan eli päästä osalliseksi Suomen toiseksi vetovoimaisimman kasvukeskuksen imusta. Jämsä kuitenkin pysyy Keski-Suomen maakunnassa.

– Orivesi on päässyt myönteiselle kasvu-uralle. Saatamme jo lähitulevaisuudessa olla Orivedellä ainoa paikallispankki, jonka kotipaikkakunta kaupunki on.

– Ylöjärven konttorimme on tehnyt tuloksellista työtä jo 19 vuoden ajan. Voimistamme otettamme kehittyvästä kasvukaupungista sekä sen ympäristöstä, Syvänen sanoo.

Perinteiset pankit saavat koko ajan uusia haastajia niin kotimaisista kuin kansainvälisistä toimijoista.

– Pankit ovat aina toimineet poikkeuksellisen haasteellisissa olosuhteissa ja toimintaympäristöissä. Toimialamme löytää elämisensä edellytykset, toimitusjohtaja luottaa.

Lea Korjus, Heikki Liukkonen ja Hannu Syvänen muistuttavat pankkien olevan suomalaisen yhteiskunnan arvostettuja instituutioita, jotka hoitavat tehtävänsä luotettavasti kaikkien lakipykälien mukaisesti.

Yritysrahoitus keskiöön

Yksityisasiakkaat ovat tulevaisuudessakin Säästöpankki Sinetin pääasiakasryhmä, mutta pankki, jolla on liki 20 prosentin vakavaraisuus, haluaa laajentaa yhteistyötään yrittäjien kanssa.

Hiljan työssään aloittanut yrityspankinjohtaja Heikki Liukkonen uskoo, että runsaan 2 000 toimivan yrityksen Ylöjärveltä löytyy varsin paljon mikro- ja pk-yrityksiä, jotka arvostavat perinteisen paikallissäästöpankin mahdollistamia palveluja.

– Jämsän seutu ja Orivesi ympäristöineen ovat myös kiinnostavia yrityskenttiä. Näiden alueiden mahdollisuudet ovat hyvin erilaiset kuin Ylöjärven, hän vertailee.