Odotuksissa on suurpuolue

Siivikkalalainen Jorma Grönlund keräsi viime vuonna yhteensä 450 kannattajakorttia, jotta Paavo Väyrynen sai perustamansa Kansalaispuolueen puoluerekisteriin. Viime viikolla uusi puolue nimesi ylöjärveläismiehen asiantuntijajäsenekseen. Hän uskoo, että Kansalaispuolueesta varttuu jo lähivuosien aikana suuri puolue.

Jorma Grönlund halusi ensiksi vakuuttua siitä, että Paavo Väyrysen perustama Kansalaispuolue on vakavalla asialla.

– En ole ollut milloinkaan keskustalainen enkä ole ollut henkeen ja vereen Paavo Väyrysen mies, siivikkalalainen korostaa.

Grönlund on seurannut koko aikuisikänsä yhteiskunnallisia asioita, koska hänen mielestään poliittisen järjestelmän tunteminen kuuluu kansalaistaitoihin ja yleissivistykseen.

– Muistan hyvin vuoden 1994 syksyn, jolloin suomalaiset äänestivät Suomen Euroopan unionin jäsenyydestä. Enemmistö kansasta kannatti maamme liittymistä unioniin. Minä kuuluin hävinneisiin eli vastustin EU-jäsenyyttä, hän kertoo.

– Suhtauduin kielteisesti myös Suomen liittymiseen yhteisvaluutta euroon, mies lisää.

Grönlund ei halua olla jälkiviisas, mutta hän sanoo kaikkien EU-jäsenyydestä maalattujen uhkakuvien toteutuneen.

– Olen aina kannattanut Suomen säilyttämistä sotilaallisesti puolueettomana maana. Minua on hirvittänyt joidenkin tahojen palo viedä maamme Naton jäseneksi. Suomen historia opettaa meille, että meidän on oltava sotilaallisesti puolueettomia, jotta säilytämme vakaan ja rauhallisen ajan idän ja lännen rajamaastossa, hän miettii.

Grönlund sanoo tuntevansa Kansalaispuolueen ajamat asiat omikseen.

Uusi tulokas kiinnostaa

Politiikkaa aktiivisesti seuraava Grönlund sanoo olevansa hyvin kartalla siitä, millainen poliitikko uuden puolueen isä Paavo Väyrynen on.

– Tiedän sen, että Väyrysen persoona jakaa ihmiset kahteen leiriin. Osa ihmisistä on juurevasti Väyrysen takana, ja toinen osa vieroksuu miestä, hän toteaa.

Grönlund korostaa, ettei hän ole elämässään sitoutunut yhteen puolueeseen tai yhteen poliitikkoon.

– Kuulun niiden kansalaisten joukkoon, jotka äänestävät eri vaaleissa käsillä olevien asioiden mukaan. Olen antanut joissakin presidentinvaaleissa tukeni Paavo Väyryselle, koska olen kokenut hänen esittämänsä asiat omikseni, mies kertoo.

Ulospäin suuntautuvana henkilönä Grönlund päätti viime vuonna tilata Kansalaispuolueelta kannattajakortteja ja tarjota niitä allekirjoitettaviksi täkäläisille ihmisille.

– Korttinippu saapui paluupostissa. Aistin, että puolueessa ollaan vakavasti liikkeellä, koska asiat tapahtuvat ajallaan, mies toteaa.

– Lähdin korttien kanssa liikkeelle ja huomasin varsin pian, että ihmiset ovat hyvin tietoisia Kansalaispuolueesta. Uusi puolue oli tullut tutuksi uutisista, Grönlund päättelee.

– Ihmiset osoittivat kiinnostustaan, ja ilahduttavan moni täytti kannattajakortin. Yllätyin kannattajien suuresta määrästä, hän sanoo.

Grönlund korostaa, ettei yksikään ihminen käyttäytynyt huonosti, kun hän esitteli kannattajakorttia.

Siivikkalalaismies keräsi yhteensä 450 kannattajakorttia.

Protesti nykymenolle, uutta toivotaan

Grönlund on miettinyt monta kertaa sitä, miten myönteisesti ja ymmärtäväisesti ihmiset suhtautuvat Kansalaispuolueeseen.

– Moni kansalainen kokee, että perinteiset isot puolueet tekevät, mitä ne haluavat. Pettyneet ovat menettäneet luottamuksensa tuttujen puolueiden kykyihin hoitaa asioita tasapuolisesti, hän päättelee.

Grönlund on aistinut kansan syvissä riveissä elävän pettymyksen Euroopan unionin jäsenyyteen ja yhteisvaluutta euroon.

– Useat ihmiset tuskailevat maailman levottomuuden johdosta. Etenkin iäkkäät ihmiset haluaisivat elää rauhan aikaa. Moni pelkää, että Suomen Nato-intoilijat aiheuttavat hallaa maamme turvallisuudelle, hän miettii.

Vakavasti liikkeellä

– Kansalaispuolue tavoittelee suurpuolueen asemaa, Grönlund linjaa.

Hänen mukaansa uudella puolueella ei olisi mitään virkaa, jos sen kannatus asettuisi muutamaan prosenttiin.

– Suomessa valtaa käytetään maan hallituksessa.

Grönlundin mukaan Kansalaispuolue tavoittelee vuoden 2019 eduskuntavaaleissa niin suurta kannatusta, että puolue pääsee hallitusvastuuseen.

– Puolueen eteneminen todelliseksi suurpuolueeksi on mielestäni täysin realistinen päämäärä, hän sanoo.

Grönlundin mukaan Kansalaispuolue ei ole mukana huhtikuisissa kuntavaaleissa.

– Väyrynen on kehottanut kannattajia osallistumaan kuntavaaleihin sitoutumattomina ehdokkaina.