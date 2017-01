Laulava parturi pääsi oopperaan

Ylöjärven kirjasto tarjoaa tätä nykyä myös soittimia ja soitonopetusvideoita. Ne ovat luonteva jatkumo monenlaista sivistävää ja kulturellia tarjontaa suovalle kirjastolle.

Pom, pom, pimpelipim!

Pääkirjasto Leijan musiikkiosastolla nököttää laarissa kaksi pussia. Niiden sisältä paljastuu djemberumpu ja kellopeli. Kavalkadiin kuuluu vielä kaksi haastatteluhetkellä lainassa olevaa ukuleleakin.

Viereiselle tietokoneruudulle kirjastotoimenjohtaja Marko Ojala avaa liudan musiikkiharrastajien videokursseja. On perusasiaa basismista, tekniikkaharjoitusta laulajille, kehonhuoltoa muusikoille…

Helppo lisä

Musiikkiuutuudet tulivat Ylöjärven kirjastovalikoimaan syksyllä.

Soittimet hankittiin Tampereen tarjontaa seuranneiden asiakkaiden toiveesta. Idea oli helppo toteuttaa.

– Soittimiksi valittiin sellaisia helppoja, jotka eivät menisi heti rikki ja kaipaisi heti huoltoa, musiikkiosastosta vastaava Outi Kytömäki sanoo.

Opetusvideoihin taas oli sattuvaa tarttua, koska moni muukin Pirkanmaan kirjasto otti ne syksyllä tarjolle asiakkailleen.

– Mehän aina haluamme lähteä kaikkeen mukaan, Kytömäki ja Ojala toteavat kuin yhdestä suusta.

Kumpikin satsaus oli myös halpa. Lisäksi musiikki on kuulunut kirjastoon jo vuosikymmenet, ja Ylöjärven kirjastoasiakkaille on jo entuudestaan tarjolla levyjen ja nuottikirjojen lisäksi esimerkiksi mahdollisuuksia musiikin kuunteluun ja vaikkapa nuottikirjojen kipaleiden tapailuun kosketinsoittimella. Oppimiseen taas on opaskirjoja. Niinpä oli luontevaa laajentaa tällä saralla.

Uutuudet otettiin innolla vastaan. Soittimet ovat olleet alusta asti tasaisella syötöllä lainassa. Verkkomateriaaleille tyypillisen hitaahkon alun jälkeen videokurssitkin ovat päätyneet ahkeraan lainaukseen.

Monitoiminen kirjasto

Nämä uutuudet eivät ole mikään poikkeus. Kirjastoissa tarjotaan yhtä jos toista: Ylöjärvellä vaikkapa 3D-tulostusta, digitointia ja pelihuonetta sekä lainaluistimia, -polkupyöränkorjausvälineitä ja -pelejä, jossain päin Suomea jopa ompelukoneita.

Kirjaston tehtäviin kuuluu näet muutakin kuin kirjojen lainausta. Kirjastot edistävät monenlaista kulttuuria ja tarjoavat mahdollisuuksia muun muassa oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Esinelainoissa on sekin idea, että ei tarvitse ostaa omaa tai voi kokeilla lainavälinettä ennen ostopäätöstä. Kirjasto on tähän osuva paikka.

Uutuudet ovat jatkuvaa kehitystä, jolle kirjastoväki pitää alati tuntosarvensa auki. Valtion kehittämisrahoja saa vain uutuuksiin, ei perustoimintaan, joten niidenkin suhteen ideoita kannattaa kehitellä. Myös perustoimintarahan näkökulmasta monipuolisuus kannattaa: sitä parempi, mitä enemmän kirjastolle saadaan käyttöä.

– Mutta onhan selvää, ettemme voi ruveta välinevuokraamoksi tai alkaa myydä kangasta. Mutta pienimuotoisesti uudenlaista voidaan tehdä, Ojala toteaa.

Lisätoiminnoille on myös kysyntää, osalle jonkin verran, osalle rutkasti. Ja uutuuksiin suhtaudutaan yleensä kiinnostuneesti. Toki kirjaston ydin on silti ennallaan.

– Jos tilastoja katsotaan, kirjat ovat se juttu.