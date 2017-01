Uusia kasvoja kehiin

Kun 14 vuotta sitten ideoin ja ehdotin Ylöjärven kaupungille ja Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:lle kaupungin oman elinkeinopalkinnon perustamista ja tunnustuksen jakamista vuosittain, perustelin palkintoa sillä, että paikkakunnalla on poikkeuksellisen paljon yrityksiä, jotka ovat toimialojensa huippukärkeä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kotipaikkakunnalta kumpuava kiitos merkitsee hyvin paljon niin yrittäjille kuin heidän työntekijöilleenkin.

Lisäksi perustelin palkinnon käyttöönottoa sillä, että jokainen hyvin pärjäävä yritys toimii automaattisesti Ylöjärven elinkeinoelämän kirkastajana ja kasvukaupungin mannekiinina. Ylöjärvellä on onnellinen tilanne siitäkin syystä, että paikalliset yritykset ilmoittavat olevansa ylöjärveläisiä yrityksiä. Teivon ravikeskus rimpuili pitkään mainitsemalla kotipaikakseen Tampereen, mutta onneksi teivolaisetkin ovat oivaltaneet, että ravit pidetään Ylöjärven maaperällä.

Kaupunki ja elinkeinoyhtiö jakoivat tällä viikolla elinkeinopalkintonsa jo kolmannentoista kerran. Palkittujen yrityksien luettelo on komea. Palkitsijoiden ei todellakaan tarvitse arpoa, mille firmalle huomionosoitus kulloinkin suodaan. Tälläkin kerralla Ylöjärven Yrityspalvelulla oli monta loistavaa kandidaattia.

On fiksua, että kaupunki valitsi tunnustuksen saajaksi tällä kerralla runsaan 50 vuoden ikäisen Jonasson Oy:n, jonka suuri yleisö tuntee paremmin nimellä Carsport Design.

Ari, Juha ja Timo Jonassonin ja Harri Heikkosen omistaman yrityksen tuotteet ovat hyvin teillä liikkuvien ihmisten silmissä. Carsportin luomuksia kohtaa kaikkialla Suomessa ja lisäksi ulkomailla. Yrityksellä on ollut vientiä esimerkiksi Ruotsiin 15 vuoden ajan.

Carsport on toisen vaiheen korinrakentaja. Yrityksen hyvä maine perustuu huippuunsa viritettyyn suunnitteluun ja erittäin korkeatasoiseen työn laatuun. Kaikki 34 työntekijää ovat innovaattoreita ja kovan luokan käsityöläisiä.

Jonasson Oy:llä on hyvin kunniakas historia. Yrityksellä on lisäksi vahva tulevaisuus. Tulevaisuuden menestyjä tarvitsee niin menneisyyttä kuin tulevaisuutta.

Ylöjärven kaupunki linjaa olevansa tulevaisuudessa elinvoimainen tulevaisuuden kunta. Kaupungin pääpaino on vireän ja tuloksellisen elinkeinopolitiikan harjoittamisessa. Myös yrityksillä on paljon annettavaa uudelle Ylöjärvelle.