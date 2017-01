Hyvinvointia konkreettisin linjoin

Ohjaaja ja lausuja Sina Kujansuu sekä pianisti Maila Böhm ovat kutoneet runoista ja musiikista Tahtoisin laulaa lasinkirkkaan laulun -nimisen kavalkadin, jonka he esittävät Suomen 99. itsenäisyyspäivän ylöjärveläisille juhlijoille ensi tiistaina seurakuntakeskuksessa. Kujansuun mielestä eri aikakausien lyyrikot, säveltäjät ja sanoittajat ovat pukeneet suomalaisuuden syvän olemuksen piiruntarkasti teoksiinsa. Isänmaa saa tunnistettavat kasvot niin riimityksissä kuin sävelissä.

Sina Kujansuu on viettänyt erittäin antoisia viikkoja runokirjojen parissa, kun hän on valinnut tekstejä Ylöjärven kaupungin ja seurakunnan isännöimän itsenäisyyspäiväjuhlan ohjelmaansa.

Kujansuu ja Böhm ovat rakentaneet yhdessä runoista ja musiikista koostuvia kokonaisuuksia monta kertaa aiemminkin.

– Suomesta, suomalaisista ja suomalaisuudesta on kirjoitettu erittäin paljon tekstejä, Kujansuu ihastelee.

– Tein todellisen matkan kansakuntamme eri vaiheisiin, kun silmäilin monen lyyrikon tuotantoja lävitse, hän lisää.

Kujansuun mukaan eri aikakausilla vaikuttaneet säveltäjätkin ovat ammentaneet sinivalkoisesta kansasta ja maasta syvällisiä musiikkikuvia.

Kahdentoista runoilijan tekstejä

Kujansuu otti runokavalkadiinsa tekstejä kahdeltatoista tekijältä.

Ylöjärven itsenäisyysjuhlassa hän lausuu Aleksis Kiven, Aaro Hellaakosken, Anni Korpelan, Eeva-Liisa Mannerin, Eino Leinon, Eeva Heilalan, Helmi Hämäläisen, Kari Aronpuron, Katri Valan, Maaria Leinosen, Mika Waltarin ja Raili Malmbergin tuotantoa.

Maila Böhmin musiikkiannissa on Armas Järnefeltin, Jean Sibeliuksen, Erik Satien, Frederik Chopinin ja Heikki Sarmannon sävellyksiä.

Sina Kujansuu sanoo perinteisten arvojen – kodin, uskonnon ja isänmaan – olevan hänelle itselleen hyvin merkityksellisiä asioita.

Kujansuun mielestä Suomi on kokonaisuudessaan erittäin hyvä maa maapallon valtioiden joukossa.

– Jos milloin niin nimenomaan itsenäisyyspäivänä meillä suomalaisilla on aihetta kiitokseen ja kiitollisuuteen, hän miettii.

Kujansuun mukaan isänmaan itsenäisyyden vaaliminen on jokaisen kansalaisen oikeus sekä velvollisuus.

– Juuri nyt koko maailma on pelottavan rauhaton. Lyhyessä tuokiossa eri puolilla maapalloa syttyneet sodat herättävät meidätkin tosiasiaan, ettei rauha ole itsestäänselvyys vaan rauhan eteen on tehtävä aktiivista työtä, hän pohtii.

– Hyvinvointivaltiossamme on suuri joukko asioita, joita kansalaisemme pitävät automaattisesti itselleen kuuluvina etuina. Unohdamme turhan helposti, että jokainen palvelumme koulutuksesta terveydenhuoltoon on lujan työn hedelmää.

”Elämämme on hätkähdyttävän lyhyt”

– Avaruudessa käyneet ja sieltä Tellustamme katselleet kehuvat vuolain sanoin Maan kauneutta, Sina Kujansuu muistuttaa.

Hän suree tuhoamista, jolla ihminen välinpitämättömyyttään hävittää eläin- ja kasvikunnan monipuolisuutta.

– Moni ihminen elää kuin viimeistä päivää. Voi, kun jokainen meistä oivaltaisi riittävän ajoissa elämämme rajallisuuden. Ihminen on maan päällä hyvin lyhyen ajan.

Kujansuu huomauttaa, että suuri osa taiteilijoista on ammentanut ja ammentaa edelleen sisällön teoksiinsa luonnosta.

– Ympäröivä luontomme on muovannut meistä suomalaisista omintakeisen kansan. Saamme viisimiljoonaisena kansana iloita lisäksi poikkeuksellisen rikkaasta kielestämme.

– Meidän ihmisten on hyvä muistaa, että me tarvitsemme luontoa mutta luonto ei tarvitse meitä ihmisiä.

”Mihin käytämme viisautemme?”

Teatterissa ohjaajana ja näyttelijänä elämäntyönsä tehnyt Sina Kujansuu kysyy kerta toisensa jälkeen, mihin ihminen loppujen lopuksi käyttää järkensä ja viisautensa.

Kujansuu korostaa, että maailmassa on erittäin paljon hyvää ja myönteistä.

– Mutta tarpeetonta huonoa ja pahaa on liian runsaasti.

Hänen mielestään tosiasia on, ettei historia opeta kovinkaan monta ihmistä.

– Jokainen sukupolvi tekee omat virheensä. Historiaa tarkastellessamme huomaamme, että eri aikakausien ihmiset kompastuvat samanlaisiin kantoihin.

Ylöjärven seurakunnan itsenäisyysjuhla seurakuntakeskuksessa tiistaina 6. joulukuuta klo 11.30 alkaen