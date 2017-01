YPAn poikajunioreille upea turnausvoitto

SM-kultaa. Champions Cup -hopeaa. Maajoukkuedebyytti. Salibandymaalivahti Lassi Torisevan vuosi on ollut menestystä täynnä. Vuorentaustasta kotoisin oleva nuorukainen on kaikessa hiljaisuudessa noussut lajinsa lupaavimpien veskareiden joukkoon.

Paljon on ehtinyt tapahtua sen jälkeen, kun pieni Lassi Toriseva tarttui ensi kerran salibandypalloon. Kassarin ura alkoi Ylöjärven koulujen välisessä sählyturnauksessa, Vuorentaustan joukkueen tolppien välissä.

– Kirkonkylän koulu vei mestaruuden, mutta emme mekään huonoja olleet, nyt 22-vuotias Toriseva muistelee hymyillen.

– Jäin lajiin koukkuun saman tien. Jo seuraavana päivänä menimme isän kanssa urheilukauppaan ja ostimme molarin varusteet.

Nykyään Toriseva saa pelivehkeensä Tampereen Classicin edustusjoukkueelta. Erinomaisista reflekseistään tunnettu mies on hallitsevan Suomen mestarin kiistaton ykkösvahti.

Lokakuussa Toriseva valittiin Salibandyliigan kuukauden pelaajaksi. Palkintona oli sählypalloja, jotka veskari sai lahjoittaa hyvään tarkoitukseen.

Kohteeksi valikoitui Vuorentaustan koulu.

– Minusta on tärkeä muistuttaa, että Vuorentaustasta voi ponnistaa hyväksi urheilijaksi – siinä missä muualtakin, Toriseva juttelee.

Huippu-urheilua – ihan oikeasti

”Hyvä urheilija” on Torisevan kohdalla maltillinen ilmaus. Perheellinen nuorimies treenaa lajiaan kolmesti viikossa ja käy siinä sivussa töissä.

Ravintoon täytyy kiinnittää huomiota, samoin riittävään uneen. Omatoiminen lihashuolto ja yleinen terveydestä huolehtiminen kuuluvat myös maalivahdin elämäntapaan.

Lyhyesti sanottuna: Toriseva on huippu-urheilija. Vaikka kaikki eivät sitä uskokaan.

– Jotkut eivät vielä tänäkään päivänä käsitä, että salibandy on vakavasti otettava laji, Toriseva hymähtää.

– Minulta on esimerkiksi töissä kyselty ihmetellen, että treenaanko tosiaan näin paljon. Vastaan, että liigaa katsoo paikan päällä tuhansia ihmisiä joka viikko – miksi en harjoittelisi? hän jatkaa.

Harrastajamääriltään salibandy on ollut jo pitkään Suomen terävintä kärkeä. Virallisen pelilisenssin hankkineita säbääjiä on maassamme reilusti yli 300 000.

Huipputason urheiluna laji on kuitenkin kaukana jääkiekon ja jalkapallon takana. Ainakin arvostuksessa.

– Urheiluväki ei enää vähättele salibandya, mutta suuri yleisö ehkä jonkin verran. Se johtuu ihan suoraan siitä, että laji on loppujen lopuksi tosi nuori, Toriseva miettii.

– Muutamalla paikkakunnalla salibandy on jo iso juttu. Hiljalleen se kasvaa muuallakin, hän uskoo.

Sveitsi ja Ruotsi siintävät mielessä

Toriseva itse on ottanut salibandyn aina vakavasti. Mies kokee kuuluvansa ensimmäiseen ikäluokkaan, jolle ammattilaisuus ei ole koskaan ollut vain kaukainen haave.

Viimeiset puolitoista vuotta nuoren maalivahdin ura on ollut jyrkässä nousussa.

– Onhan tässä kieltämättä mennyt todella hyvin. Ei sitä voi kiistää, mies myöntää vaatimattomasti.

– Sanoisin, että kaikista kovin juttu on ollut tämän syksyn Champions Cup. Pääsin siellä all-stars-joukkueeseen ja sen myötä tuli kutsu maajoukkueeseen. Suomi-paidan pukeminen oli iso asia, hän jatkaa.

Tällä hetkellä Toriseva saa pelaamisestaan pientä korvausta, joka ei kuitenkaan riitä perheen elättämiseen. Mies toivoo, että lähivuosina tilanne muuttuu.

Ammattilaisuus vaatisi tason nostamista entisestään.

– Käytännössä pitäisi olla maajoukkueen vakiokalustoa. Sen tason kavereille riittää kyllä työnantajia, Toriseva tietää.

– Isoimmat rahat ovat Ruotsissa ja Sveitsissä, mutta Suomessakin pelaa muutamia ammattilaisia. Sinänsä minulle on sama, missä pelaisin – kunhan saisin keskittyä pelkästään salibandyyn, hän haaveilee.

Classicin maalivahtivalmentaja Topi Tammisen mielestä Torisevalla on mahdollisuudet hienoon uraan. Kokenut koutsi kehuu suojattinsa ottamaa isoa kehitysloikkaa.

– Voit laittaa jutun otsikoksi ”Ylöjärven toteemi”, Tamminen huikkaa kesken Torisevan haastattelun.

– On kahdenlaisia maalivahteja: hologrammeja ja toteemeja. Hologrammit eivät saa mitään kiinni, mutta toteemit ovat kuin muureja. Lassi on toteemi! hän tarkentaa.