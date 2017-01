”Nykynuoret ovat pyörällä päästään”

Muutos on viihtynyt Ylöjärven pääraitilla. Vuosikymmenet ovat muokanneet vanhan Kuruntien varren sen näköiseksi, jollaisena sen nyt tunnemme. Mutta miltä tutut maisemat näyttävätkään muutaman vuoden päästä? Vireillä on hankkeita, jotka voivat muokata kaupunkikuvaa valtavasti.

Soppeensydän

Iso rakennusprojekti, josta on nähty vasta pintaraapaisu.

Vuonna 2014 valmistunut Emminkammari saa lähitulevaisuudessa seurakseen kolme uutta asuintaloa. Niistä ensimmäinen, 13-kerroksinen Artturintorni, alkaa nousta jo ensi vuonna.

– Parhaillaan menossa on luonnostelu. Pian alkaa asuntojen ennakkomarkkinointi, projektipäällikkö Janne Kivimäki Lemminkäinen Talo Oy:stä kertoo.

Valmistuessaan Artturintorni on Ylöjärven korkein asuinrakennus. Kokonaisuuteen tulee 65 huoneistoa, jotka ovat kaksioita, kolmioita ja neliöitä. Tornin kokonaishuoneistoala on 3 900 neliötä.

– Ilman muuta se muokkaa Ylöjärven keskustan kuvaa, Kivimäki toteaa.

– Tornista tulee uniikki kohde ja maamerkki Vaasantien varteen. Ohikulkija näkee jo kaukaa, että hän on tulossa Ylöjärvelle, projektipäällikkö jatkaa.

Emminkammarin ja Artturintornin jälkeen Soppeensydän-kortteliin valmistuvat asunto-osakeyhtiöt Vileninkulma ja Ullanraitti. Hankkeen osat ovat saaneet nimensä paikalla kuvatusta tv-sarjasta Tankki täyteen.

Soppeenmäen silta

Kirkonseutu ja Soppeenmäki ovat olleet saumattomasti yhtä jo 44 vuotta – kiitos pitkän ja kantavan sillan. 1990-luvulta lähtien on kuitenkin puhuttu, pitäisikö silta purkaa.

Pitkän linjan päättäjä Mika Kotiranta (kok.) ehdotti vuosituhannen vaihteessa, että Vaasantien päälle rakennettaisiin kauppakeskus. Ajatus oli Kotirannan isän.

– Valtuusto oli idean puolella, mutta virkamiehet ja rakennusalan toimijat eivät lähteneet siihen täysillä mukaan. Olin kai vähän aikaani edellä, Kotiranta spekuloi.

– Nyt aiheesta voisi ehkä virittää taas keskustelua. Hämeenlinnan kaupunki on osoittanut, että palveluiden rakentaminen valtion teiden yläpuolelle on mahdollista, hän heittää.

– Jonkinlainen Soppeensydämen jatke voisi olla ajatus, jota edistää.

Aron ranta-alue

Vehreästä Aron rannasta kaavaillaan tiivistyvän keskustan täydennysaluetta. Pian aletaan tutkia, voisiko paikalle sijoittaa joukkoliikenteen solmupisteen, liikekeskuksen, pysäköintipaikkoja, toimitiloja, terveyskeskuksen vastaanottopisteen, palvelukeskuksen ja noin 500 asuntoa.

Tarkat yksityiskohdat ratkeavat suunnittelun edetessä. Kaavoitustyön pitäisi olla valmis vuonna 2019.

Nykyisellään Aron ranta on suosittu virkistäytymispaikka. Alueella sijaitsee uimaranta, iso nurmikenttä, beach volley -kenttä ja soutuveneranta.

– Alueen virkistyskäyttö ratkaistaan asemakaavassa. Tavoitteena on säilyttää osa uimarannasta ja pitää ranta-alue julkisena, vaikkakin huomattavasti urbaanimpana kuin ennen, kaupunginarkkitehti Timo Rysä kertoo.

– Korvaavat liikunta-alueet on myös ratkaistava suunnittelun aikana, hän jatkaa.

Aron rannan ohella muutoksia lienee luvassa myös Kuruntien toisella puolella olevalle puistolle. Siukolan asuinalueen täydentämisrakentamista on määrä alkaa tutkia vuonna 2019 – heti Aron kaavatyön jälkeen.

– Kyseinen alue liittyy toiminnallisesti kiinteästi Aron rannan alueeseen, Rysä näkee.

– Puisto on luonteva osa tiivistyvää kaupunkirakennetta. Myös sen tulevaa käyttöä on syytä tarkastella.

Räikänhelman kortteli

Ylöjärven sydän korvataan pian uudella.

Räikäntien, Kuruntien ja Asemantien seutuville rakentuu lähivuosina uusi, Räikänhelmaksi ristitty korttelialue. Luvassa on liuta uusia asuin-, liike- ja toimistorakennuksia.

Tulevien talojen kerroskorkeudet vaihtelevat neljästä kahdeksaan. Hankkeen toteutuksesta vastaavan rakennusyhtiön mukaan töihin aletaan jo ensi vuonna.

– Ensimmäiseksi puretaan kaupungin tekninen keskus. Rakentaminen alkaa sen paikalta, ehkä ensi kesän lopulla, Peab Oy:n Pirkanmaan yksikön johtaja Matti Joensuu kertoo.

– Tarkka aikataulu varmistuu vuoden alkupuolella. Aloitamme asuntojen ennakkomarkkinoinnin aika pian sen jälkeen, kun vuosi vaihtuu, hän jatkaa.

Räikänhelman kaava-alueella sijaitsee tällä hetkellä esimerkiksi taksiasema, Ryhti-Grilli ja tekninen keskus. Kaikki edellä mainituista puretaan vaiheittain uusien rakennusten tieltä. Perusturvakeskus sen sijaan säilyy maisemassa jatkossakin.

Yhteensä Räikänhelma-projekti tuo Ylöjärven keskustaan noin 16 000 kerrosneliömetriä uutta rakennettua tilaa.

– Kerrostalojen alakerroissa on liikehuoneistoja, ja pysäköinti järjestetään pääasiassa maan alle, Joensuu tietää jo sanoa.

Mittava, useista kerrostaloista koostuva hanke voi Peabin arvion mukaan olla valmis jo viiden tai kuuden vuoden kuluttua. Paljon riippuu siitä, miten hyvin neliöt alkavat käydä kaupaksi.

– Ylöjärven keskustan kaupunkikuva muuttuu Räikänhelman myötä radikaalisti. Teemme taloista moderneja, ilmeikkäitä ja lähiympäristöä kunnioittavia, itsekin ylöjärveläinen Joensuu lupaa.

Toistaiseksi ei ole kerrottu, miten Ylöjärven kaupunki järjestää teknisen keskuksen toiminnot, kun Räikänhelman ensi vaiheen rakentaminen alkaa.

Kirkkopuisto

Muutosten keskellä seurakunnat ovat usein edustaneet pysyvyyttä. Niin myös Ylöjärvellä.

Vaikka muuta keskustaa myllätään, 166-vuotias kirkko on jatkossakin Ylöjärven keskeinen maamerkki. Myös 1970-luvulla rakennetun seurakuntakeskuksen tulevaisuus näyttää vakaalta.

Kirkon ja kaupungintalon aukion välissä oleva Kirkkopuisto sen sijaan saattaa joskus päätyä toisenlaiseen käyttöön.

– Sehän on kaupungin omistamaa maata, kirkkoherra Kimmo Reinikainen muistuttaa.

– Tällä hetkellä Kirkkopuisto on merkitty kaavapapereissa viherkäytäväksi, mutta keskusteluja puiston tulevaisuudesta on tietysti käyty. Toistaiseksi muutoksia ei kuitenkaan ole näköpiirissä, hän jatkaa.

Seurakunnan sisäistä pohdintaa on aiheuttanut seurakuntakeskuksen parkkipaikka. Keskeisen sijaintinsa vuoksi se lukeutuu alueisiin, joiden järkevää käyttöä maanomistajan on luontevaa miettiä.

– Kaupungillakin on parkkipaikkojemme suhteen tietynlaisia intressejä, mutta mitään konkreettista emme ole päättäneet, Reinikainen sanoo.

– Seurakunta tarvitsee parkkitilaa lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin ja kaupunki puolestaan päiväsaikaan sekä arkisin. Mielellämme olemme kaupunkia tarpeen tullen aina auttaneet – tosin emme tietenkään halua, että kaupungintalon parkkipaikka olisi takapihallamme, hän lisää naurahtaen.

Kaupungintalo ja Vanha Räikkä

Harvassa ovat ne paikat, joissa uusi ja vanha kohtaavat yhtä näyttävästi kuin tällä aukiolla.

Vuonna 2005 rakennettu Ylöjärven kaupungintalo ja vuonna 1825 valmistunut Räikän tilan päärakennus katselevat kaupungin keskustaa vieri vieressä. Kummankin rakennuksen tulevaisuus vaikuttaa tällä hetkellä turvatulta.

Suojelukohteeksi määritelty Vanha Räikkä on tarkoitus kunnostaa vuonna 2018 taidetilaksi. On suunniteltu, että 1,2 miljoonan euron remontissa laitetaan uusiksi myös rakennuksen talotekniikka ja julkisivu.

Kaupungintalon aukiolle on puolestaan tulossa Eppu Normaali -yhtyettä kunnioittava patsas. Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto on luvannut, että kiitelty ja kiistelty taidehanke polkaistaan käyntiin ensi vuonna.

Pietilän talo

Ylöjärven vanhimpiin rakennuksiin lukeutuva kartano seisoo edelleen alkuperäisellä paikallaan kasvukaupungin sydämessä. Ja seisoo jatkossakin, vakuuttaa tilan isäntä Pekka Pietilä.

– Tilakeskus on suojelukohde, joten kyllä tämä tässä pysyy, hän kuittaa.

Pietilän sukutilan päärakennus on rakennettu 1860-luvulla. Laajennuksen talo on saanut historiallisena vuonna 1917. Monenlaisia aikoja nähnyt pytinki on tänä päivänä asuinkäytössä.

Pietilän peltoja on vuosikymmenten saatossa myyty Ylöjärven kunnan ja kaupungin käyttöön. Sukutilan rooli kasvukeskuksen kehityksessä on siis ollut merkittävä.

– Kyllähän kylänraitti on muuttunut jo pelkästään minun aikanani ihan täysin, Pekka Pietilä toteaa.

– Minusta se on kaksipiippuinen juttu. Yhtäältä on mukavaa, että Ylöjärvellä menee hyvin, mutta toisaalta maaseutumaisuus on muutosten myötä kadonnut, hän pohtii.

– Ajat muuttuvat, ja maisemat niiden mukana. Eli kai tämä on loppujen lopuksi ihan luonnollinen juttu.

Pietilän pelto

Rakennetaanko kulttuuritalo vai ei? Tätä kysymystä on Ylöjärvellä mietitty jo 30 vuotta.

Paikka ylöjärveläiselle kulttuurin keskukselle on ollut katsottuna jo kauan. Jos rakennus tehdään, se tehdään pääkirjasto Leijan ja S-Marketin väliselle tyhjälle pellolle.

Tällä hetkellä kulttuuritalon toteutuksesta ei ole konkreettisia suunnitelmia. Näyttää siltä, että pelto jää koskemattomaksi ainakin vuoteen 2020 asti.

– Ylöjärvi on sen verran iso kaupunki, että tänne tarvitaan kyllä kunnon kulttuuritilat, kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto näkee.

– Mielestäni on kuitenkin aiheellista miettiä, voisiko tila olla pienimuotoisempi kuin kokonainen kulttuuritalo, hän jatkaa.

Sorvanto kääntäisi kulttuurinnälkäisten katseet kaupungintalon aukion suuntaan. Jos ja kun Vanha Räikkä kunnostetaan lähivuosina, sen voisi kaupunginjohtajan mielestä remontoida saman tien kulttuurikeskukseksi.

– Siellä voisi järjestää pieniä näyttelyjä ja konsertteja, Sorvanto visioi.

– Tällainen ratkaisu ei olisi yhtä jättimäinen kuin uusi kulttuuritalo, mutta Ylöjärvelle se voisi sopia yhtä hyvin, hän linjaa.

Tällä hetkellä Pietilän peltoaukea on kaavoitettu yleisten palveluiden alueeksi. Paikallispoliitikko Mika Kotirannan (kok.) mielestä se on syytä pitää sellaisena – kävi kulttuuritalolle miten kävi.

– Yleisiä palveluita pitää joka tapauksessa sijoittaa jonnekin, Kuruntien toisella puolella yritystä pyörittävä Kotiranta järkeilee.

S-market

Eipä tule Ylöjärvelle Prismaa, mutta entistä isompi keskustamarketti tulee.

Pirkanmaan Osuuskauppa on vihjaillut Ylöjärven S-marketin laajentamisella jo jonkin aikaa. Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakon mukaan ensi vuonna aletaan vihdoin toimiin.

– Alustavan suunnitelman mukaan laajennukseen ryhdytään jossakin vaiheessa vuotta 2017. Tarkkaa ajankohtaa en aivan vielä uskalla luvata, Mäki-Ullakko kertoo.

Kymmenen vuotta sitten avattu Ylöjärven S-market sijaitsee ydinkeskustan reunalla, entisellä Pietilän pellolla. Nykyisellään kauppapaikalla on neliöitä noin 3 000.

500 lisäneliömetriä aiotaan rakentaa takaseinästä kirjaston suuntaan.

– Kun laajennus saadaan tehtyä, ruuan tarjontamme paranee merkittävästi, Mäki-Ullakko ennakoi.

– Kaikki neliöt tulevat oman markettimme käyttöön. Lisävuokralaisia emme ole aikeissa hankkia, hän tarkentaa.