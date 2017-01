Uplakersilla hyvä viikonloppu

Ylöjärven Uplakersin pelit miesten jääkiekon II-divisioonassa sujuivat syyskaudella kohtalaisen mukavissa merkeissä. Alkukaudella joukkue jyräsi voitosta voittoon, mutta joulun lähestyessä tappioitakin kertyi.

Uplakers on II-divisioonan Hämeen lohkossa kolmannella sijalla. Ryhmä keräsi 15 ottelusta 26 pistettä. Sarjaa johtaa hollolalainen HC Giants, joka on kerännyt peräti 41 pistettä. Toisena on Tampereen KooVee II, joka on pisteen Uplakersia edellä.

– Alkukausi oli pisteiden valossa todella hyvä, vaikka pelillisesti ei ihan nappiin mennytkään. Pelattiin toki hyviäkin pelejä, mutta saimme toki pisteitä huonollakin pelillä, Uplakersin päävalmentaja Kari Leivo summaa.

Uplakers kärsi loppusyksystä muutamista loukkaantumisista.

– Loukkaantumisten ja muiden poissaolojen jälkeen pelimme alkoi hajota ja tuli tappioita. Oli siis vähän kaksijakoinen syyskausi, Leivo toteaa.

Leivo kuitenkin muistuttaa, ettei tappioita voi laittaa loukkaantumisten piikkiin.

– Yleensäkin kun voitamme niin onnistumme hyvin joukkueena. Meiltä olisi loppusyksyllä pitänyt nousta uusia ratkaisijoita, mutta näin ei valitettavasti käynyt.

Toki, kun loukkaantumiset osuvat joukkueen kärkipelaajiin, se näkyy tuloksen teossa etenkin ylivoimalla.

– Erikoistilanteet ovat kuitenkin sujuneet ihan kohtalaisesti varsinkin siihen nähden, miten vähän niitä harjoittelemme, Leivo sanoo.

Erittäin tasainen sarja

Uplakersin pelaajat saivat joulun tienoilla parin viikon lepoajan. Joukkue kokoontui harjoituksiin vasta viime maanantaina.

Kari Leivon mukaan pelaajat alkavat olla taas terveitä. Toipilaana on enää yksi mies.

Leivo odottaa, että keväällä edessä on varsin tasaisia otteluita.

– Sarja on samanlainen kuin aiempina vuosina. Kaikki joukkueet voivat voittaa toisensa. HC Giants on toki ehdoton kärkiporukka, mutta ei sekään niin kova ole, ettei sitä pystyisi haastamaan.

Valmennusjohto ei ole asettanut Uplakersille mitään isoa tavoitetta. Toki pudotuspeleihin pitää päästä.

– Katsotaan sitten sen jälkeen, mikä on lopputulos. Sen tiedän, että pelaajat haluavat parantaa kahdesta edelliskaudesta.

Mikkola toistaiseksi tehokkain

Uplakersin tehokkain pelaaja syyskaudella oli 23-vuotias Turo Mikkola, joka saalisti 14 ottelussa 32 tehopistettä. Saldolla irtoaa pistepörssin kuudes sija. Kalle Niemenmaa merkkautti syksyllä 26 tehopistettä ja Niilo Lähde keräsi 22 tehopistettä.

Uplakersin maalivahti Nico Ruuskanen koppasi kiekkoja hienolla torjuntaprosentilla 91,69. Ruuskanen oli syksyllä tässä tilastossa sarjan paras.

Kahdella edelliskaudella pronssia voittanut Uplakers pelaa seuraavan kerran Loppiaisena Mäntässä. Kotikaukalossaan Uplakers esiintyy ensi sunnuntaina kello 14, jolloin ylöjärveläisiä vastaan asettuu Ruoveden RuoSkA.