Ryhdin vire ei kohentunut

Ryhdin naisten lentopallon ykkössarjajoukkue päätti alkulohkotaipaleensa kahteen kotitappioon. Ensin lauantaina oululainen Etta oli parempi lukemin 3–0 ja sunnuntaina kuopiolainen Puijo Wolley vei pisteet lukemin 3–1.

Viikonlopun pelien kuvio oli ylöjärveläisille tuttu kauden aiemmista peleistä. Joukkue pystyy parhaimmillaan haastamaan kenet tahansa ja viemään jopa eriä ja otteluita itselleen, mutta monesti joukkueen nuoruus ja kokemattomuus tuottavat ongelmia.

Ryhdin päävalmentaja Petri Saari löysi joukkueensa pelaamisesta taas monta positiivistakin asiaa. Peli-ilme miellytti miestä. Myös kokeneen Katri Markkasen mukaan tulo toi paljon hyvää.

– Passipelissä ei ole tuollaista aggressiivisuutta näkynyt vielä kertaakaan. Myös vastaanotto parani koko ajan loppua kohti, Saari kertaili positiivisia aspekteja.

Ryhti onnistui nappaamaan Puijolta yhden erävoiton, mutta muuten sekä Etta että Puijo veivät erät nimiinsä paikoin todella selvin lukemin. Hyökkäyspelin puutteet ovatkin yksi Ryhdin suurimmista murheenkryyneistä.

– Hyökkäyspelissä emme saa tapettua palloja, vaikka kuinka jauhamme ja lyömme. Vieläkin pallot menevät pikkuisen liikaa suoraan puolustajille, Saari totesi.

Ryhdillä on nyt parisen viikkoa aikaa koota rivinsä ennen 29. tammikuuta alkavaa alajatkosarjaa. Päävalmentaja Saari pohjusti ottelun jälkeen ajatustaan siitä, miten pelejä saataisiin jatkossa kääntymään Ryhdin hyväksi.

– Puhun itse ongelmien ratkaisemisesta pelissä. Kun pitäisi ratkaista peliä, niin silloin ei saadakaan tapettua palloa ja osata ratkaista ongelmia.

Ongelmien ratkaisujen harjoittelu on varmasti yksi kantava teema Ryhdin harjoituksissa tulevien viikkojen aikana. Alajatkosarjaan Ryhti lähtee luottavaisin mielin, eikä synkistelyyn ole aihetta.

Tappiot eivät enää vaikuttaneet Ryhdin sijoitukseen alkulohkon sarjataulukossa, vaan joukkue varmisti seitsemännen sijansa. Pelit jatkuvat siten alajatkosarjassa, jossa vastaan asettuvat Helsinki Volley 2, Rantaperkiön Isku sekä häviäjä LP-Vampulan ja JyväsLentiksen välisestä ottelusta.

Päävalmentaja Saari totesi vielä lopuksi itsevarmasti, että Ryhti aikoo selvittää alajatkosarja kunnialla ja päästä pian kesälomille.

– Oletusarvo on se, että kyllä tuo toinen lohko on ollut selvästi heikompi. Kyllä me nuo toisen lohkon joukkueet laitamme karsintaan ja menemme itse lomille.