Ylöjärven kaupungin 13. elinkeinopalkinnon saanut Jonasson Oy tavoittelee kasvua viennin lisäämisen turvin. Carsport Design -apunimeä kantava inva- ja tilatakseja sekä pikkubusseja sisustava ylöjärveläisyritys on satsannut koko runsaan 50 vuoden toimintansa ajan huippulaatuun. Toimitusjohtaja Ari Jonassonin mukaan halpatuonti piinaa käsityönä autot työstävää perheyritystä.

Toimitusjohtaja Ari Jonasson kutsui yrityksen kaikki 34 työntekijää juomaan juhlakahvit ja seuraamaan Ylöjärven kaupungin ja sen elinkeinoyhtiön myöntämän vuoden 2017 elinkeinopalkinnon luovutusta, joka koitti eilen tiistaina aamupäivällä.

– Kotikaupungin antama arvokas tunnustus kuuluu meidän koko tiimillemme. Carsportin pärjääminen kumpuaa huippuammattilaisten tiiviistä yhteishengestä, Jonasson hehkuttaa.

Toimitusjohtaja korostaa, että talon jokaisella osastolla työskentelevät henkilöt ovat kiitettävästi tehtävistään motivoituneita moniosaajia.

– Parasta henkilökunnassamme on se, että jos joku hoksaa uuden kehittämismahdollisuuden, hän tulee välittömästi kertomaan oivalluksestaan. Työntekijämme ovat kehittäneet ja ideoineet työn ohessa tuotteisiimme paljon parannuksia, jotka on otettu käytäntöön, Jonasson kertoo.

Paikallinen sopiminen tärkeää

Carsportin omistajat, johto ja työntekijät toivovat, että maan nykyinen hallitus saisi paketoitua lain paikallisesta sopimisesta.

Jonasson Oy:ssä asiat pyritään sopimaan paikallisesti niin, että sopiminen palvelee koko henkilöstöä ja että sopiminen takaa yrityksen toiminnan tehokkuuden.

– Yrityksessämme jokainen työntekijä ymmärtää, että töitä on paiskittava silloin, kun niitä on, Ari Jonasson sanoo.

Jonasson Oy on perheyritys, jonka omistavat veljekset Ari, Juha ja Timo Jonasson sekä tuotepäällikkö Harri Heikkonen..

Ari Jonasson kantaa toimitusjohtajan vastuun, ja Juha Jonasson toimii hallituksen puheenjohtajana.

– Koko meidän työntekijäporukkamme on yhtä suurta Carsport-perhettä. Tunnemme ja tiedämme toistemme asiat. Hoidamme asiat avoimesti ja ymmärtäväisesti jokaisen henkilökohtaisen tilanteen huomioon ottaen, toimitusjohtaja kertoo.

Jonasson muistuttaa, että yhteen hiileen luontevasti puhaltava työyhteisö tietää työnantajankin suovan joustoja ja vastaantuloja, kun kaikista asioista rehdisti sovitaan.

Rohkaisevissa lähtökuopissa

Inva- ja tilataksien sekä pikkubussien sisustuksia tekevä yritys on ollut viime vuodet melkoisessa turbulenssissa, sillä esimerkiksi taksiautoilijat ovat pantanneet kalustoinvestointejaan.

– Suomen talouden alamäki on heijastunut lamauttavasti suoraan ammattiautoilijoiden hankintoihin, Ari Jonasson tarkentaa.

Hänen mukaansa toimialaa kiusaa myös voimistuva tuonti ulkomailta.

– Matalilla hinnoilla apajille pyrkivät muiden muassa puolalaiset, toimitusjohtaja sanoo.

Jonasson korostaa Carsportin pärjäävän yksilöllisillä ratkaisuilla, erottuvalla designilla sekä laadukkaalla työllä. Myös ylivertainen asiakaspalvelu ja hyvä jälkimarkkinointi takaavat jatkossakin menestyksen.

– Olemme hioneet koko organisaatiomme ja tuotantomme niin terävään iskuun, että selviydymme tulevaisuuden haasteistamme. Uskomme ja tahtotilamme on luja, hän kuvailee.

Ratkaisu mursi padot

Ari Jonassonin mukaan Suomi on seisonut paikoillaan jo turhan monen vuoden ajan.

– Yleinen ongelmamme on se, että kaikki odottavat jotakin, hän sanoo.

– Minäkin luotin siihen, että viime eduskuntavaalien jälkeen työnsä aloittanut hallitus olisi saanut yhteiskunnan rattaat pyörimään vilkkaasti, toimitusjohtaja harmittelee.

– Haasteellinen aika on kannustanut meitä tehostamaan ja kehittämään toimintaamme, mikä on puolestaan hyvä asia, hän lisää.

Ylöjärveläisessä Carsportissa on varrottu erityisesti maan johdon päätöksiä liikennekaaresta.

– Ammattiautoilijat ja liikennöitsijät ovat odottaneet hallituksen päätöksiä. Kun selvyyttä ei ole tullut, yrittäjät ovat jäädyttäneet hankintansa. Tämä on heijastunut suoraan meidän tilauskantaamme, Jonasson harmittelee.

Ylöjärveläisyrittäjä uskoo tämän ja ensi vuoden tuovan valoisia uutisia.

– Kun esimerkiksi taksiluvat vapautuvat, toimialalle tulee uusia yrittäjiä ja he investoivat, hän toteaa.

Jonasson odottaa, että muun muassa taksimarkkinoiden vapautuminen tuo markkinoille laatuun satsaavia toimijoita.

– Taksiautoilija voi satsata kuljetuskalustoonsa ja saada viihtyisistä ja mukavista autoistaan kilpailuvaltin, hän miettii.

Vienti kiinnostaa

Carsportin rakentamat autot ovat kova käsite Suomessa.

Ari Jonasson on haistellut myös yrityksensä vientimahdollisuuksia.

Volkswagenin tehdas valitsi ylöjärveläisen korityöntekijän ainoana tilataksin rakentajana osastolleen kansainvälisille IAA-messuille Hannoveriin.

– Transporter T6 herätti kiinnostusta monikäyttöisyydellään ja laadullaan poikien tarjouspyyntöjä, joista mainittakoon israelilainen hotelliketju, jolle olemme laskeneet 50–100 auton tarjouksen. Odotamme mielenkiinnolla päätöksiä, Ari Jonasson sanoo.