Laatukärjellä puoli vuosisataa

Autosisustuksia valmistava Jonasson Oy täyttää pyöreitä. Perheyritys on 50 vuodessa muuntautunut yhden miehen autotalliverstaasta yli 40 henkeä työllistäväksi tehtaaksi Ylöjärvellä. Vanhuudenkankeutta ei ole nähtävissä, sillä tänä vuonna vetreä viisikymppinen laajenee ja lisää jälleen henkilökuntaansa.

Kun Dubain maailmankuulu viiden tähden hotelli Burj Al Arab halusi asiakaskuljetuksiinsa luksusvarustellun auton, se toteutettiin suomalaisen perheyrityksen Jonasson Oy:n käsissä. Nahkapenkit, kattonäytöt ja minibaari asennettiin tila­-auton tehdaskuosin tilalle Tampereella.

Nyt Jonasson Oy:n Ylöjärven tehtaalla muuntuu vuosittain noin 800 autoa tila-­ ja invatakseiksi, matkailuautoiksi tai yritysautoiksi asiakkaan tarpeiden mukaan. Carsport­-tuotemerkillään Jonasson Oy on valloittanut leijonanosan Suomen tilataksien varustelumarkkinoista.

Keski­-ikäinen yritys aikoo jatkaa laajentumistaan. Työn alla on uusien tilojen käyttöönotto Ylöjärvellä sekä jalkautuminen pääkaupunkiseudulle.

Yrityksen tie yhtä ylämäkeä

50 vuotta sitten Rauno Jonasson alkoi verhoilla autoja pienessä autotallissa Tampereen Kalevassa. Vaimo Liisa ja perheen kolme poikaa tulivat ajan mittaan mukaan yrityksen toimintaan.

Autotallin käydessä ahtaaksi ensimmäinen tehdas pistettiin pystyyn Tampereen Lielahteen.Vuonna 2007 Jonasson Oy muutti suurempaan halliin Ylöjärven Elovainiolle.

Yrityksen taival on ollut yhtä kasvua. Yhden miehen henkilöstö on paisunut yli neljäänkymmeneen ja tilat 70 neliön autotallista yli 4 000 neliön tehdashalliin. Carsport­-mallisto on laajennettu Volkswagenista myös Fordiin ja Mercedes­-Benziin.

Vaikka tilataksien markkinat ovat pysyneet ennallaan, Jonasson Oy:n toiminta kasvaa. Viime vuonna liikevaihto oli lähes kahdeksan miljoonaa euroa. Miten Jonasson Oy on saavuttanut tämän?

– Kilpailijoiden kustannuksella, toimitusjohtaja Ari Jonasson myöntää.

– Aktiivisella myyntityöllä kasvu on saavutettu. Olemme asiakkaiden iholla aina ja pyrimme olemaan se ensimmäinen vaihtoehto.

Ari Jonasson on kasvanut perheyrityksen rinnalla. Koulun penkiltä hän siirtyi suoraan isänsä verhoiluoppiin.

Uransa vaikeimpana paikkana Jonasson pitää uuden istuinjärjestelmän kehittämistä vuonna 2003.

Aikataulun venymisen vuoksi tuotanto seisoi. Piha täyttyi autoista ja asiakkaat olivat tyytymättömiä.

– Silloin ei uskaltanut vastata puhelimeen.

Jonasson kiittelee osaavaa henkilöstöä, jonka avulla hankalista paikoista on päästy yli. Matkan varrella on vaikeuksia ja haasteita, mutta ne kuuluvat Jonassonin mukaan asiaan.

Yrityksen menestys tuottaa Jonassonille työssä suurimman onnistumisen tunteen.

– Ja kun kehitetään uusi malli alusta loppuun, sen valmistuminen on aina juhlahetki.

Seuraavaksi juhlitaan tupaantulijaisia

Carsportin tehtaalla pakkaillaan parhaillaan muuttolaatikoita. Nykyisen tehtaan läheisyyteen Mittaritielle valmistuu pian uusi 600 neliön halli, johon osa tuotannosta ja varastosta siirtyy.

– Pystymme laajentamaan tuotantoa ja saamme varaston ja logistiikan toimimaan paremmin.

Lisää muutoksia on tiedossa lähitulevaisuudessa. Kun laatikot saadaan purettua Elovainiolla, Jonasson Oy kääntää katseen pääkaupunkiseudulle. Suuri osa asiakkaista ajelee Kehä 3:n sisäpuolella.

– Tällä hetkellä kartoitamme vaihtoehtojamme pääkaupunkiseudulla. Harkitsemme, otammeko haltuun jonkin toimivan yrityksen vai avaammeko oman toimipisteen, Ari Jonasson sanoo.

– Tämän vuoden aikana siellä tapahtuu.

Tarkoituksena on samalla palkata viitisen uutta työntekijää.

– Pääkaupunkiseudulle on tulossa myyntiä, asennusta ja varustelua. Ei tässä mittakaavassa kuin Ylöjärvellä kuitenkaan.

Yrityksen tärkein vientimaa on Ruotsi, minne menee noin kymmenen prosenttia tuotannosta. Jonassonin mukaan tutuilla markkinoilla on helpompaa kasvaa kuin lähteä valloittamaan uusia.

Maailmanvalloitus ei siis ole näillä näkymin suunnitelmissa.

Yrityksen visiona on saavuttaa vuoteen 2017 mennessä 10 miljoonan liikevaihto. Jonassonin mukaan uudet lisätilat mahdollistavat vision toteutumisen. Entä missä Jonasson Oy on 10 vuoden päästä?

– Tässä on pääpaikka, Jonasson lupaa istuessaan sohvalla alkuperäisellä Ylöjärven tehtaalla.

Tilatakseille aina tarvetta

Tila­-autojen varustelu pitää Jonasson Oy:n vankasti tiellä, joten uusia tuotteita ei ole aikomusta ottaa valikoimaan.

– Tarkoitus on, että tällä tilataksimallistolla mennään. Koululaiskuljetuksia ja pyörätuolikuljetuksia tullaan tarvitsemaan aina, Ari Jonasson sanoo.

Kysyntää lisää myös se, että paarikuljetukset ovat siirtymässä vauhdilla ambulansseilta takseille.

Viime vuonna käynnistynyt keskustelu autoverohyvityksen poistamisesta takseilta päättyiJonasson Oy:n kannalta onnekkaasti. 1+8-­paikkaiset autot säilyttivät vähennyksensä. 1+6-­paikkaisten autojen verovähennys puolittui.

Tilataksien verotus on nyt kevyempää henkilöautoihin nähden, mikä saattaa Ari Jonassonin mukaan houkutella henkilöautoa ajavia taksikuskeja vaihtamaan tilatakseihin.

Vaikka Jonasson Oy on vallannut noin 70 prosenttia Suomen tilataksimarkkinoista, Ari Jonassonin mukaan kilpailutilanne on Suomessa kova.

Myös ulkomaiset toimittajat tuovat paineita.

– Puolasta ja Turkista tulee jo paljon autoja, joiden kanssa emme pysty hinnalla kilpailemaan. Pyrimme pärjäämään paikallisuudella ja palvelulla. Uskomme, että asiakkaat arvostavat sitä, että apu ja palvelu ovat lähellä.

Turvallisin mielin tulevaan

Jonassoneja on yrityksen leivissä jo kolmannessa polvessa. Ari Jonassonin lapset Miikka, 20 ja Miia, 24 ovat töissä tuotannossa. Jonassonin mukaan aika näyttää, löytyykö jatkaja perheestä. Hän ei pidä välttämättömyytenä, että perheyrityksenä täytyy pysyä.

– Pääasia on, että tuotanto jatkuu.

Ainakin nyt kaikki edellytykset jatkamiselle on. Toimitusjohtaja luottaa siihen, että jatkossakin töitä riittää.

– Levollisin mielin lähdetään tuleviin vuosiin, vaikka ajat ovat tällaiset kuin ovat. Henkilökunta voi turvallisin mielin ottaa asuntolainaa ja suunnitella tulevaisuutta. Jatkossakin henkilöstö on meidän voimavaramme, yksin kukaan ei ole mitään.

Carsport Jubilee Show ­messutapahtuma järjestetään 17. – 18.4. Elovainiontien tehtaalla. Tilaisuudessa on esillä Carsport-­mallisto, muita näytteilleasettajia sekä esiintyjiä.