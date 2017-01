Kuntatyöntekijät markkinoijiksi

Elinkeinoyhtiötä luotsaava toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki sanoo Ylöjärven jo olevan aidosti niin elinvoimakunta kuin tulevaisuuden kuntakin. Hänen mukaansa kaupungissa ei tarvitse kuntauudistuksen toteutuessa keksiä pyörää uudelleen, koska Ylöjärvi on satsannut asukkaiden palveluihin ja elinkeinoelämän tarpeisiin perinteisesti hyvin ruhtinaallisesti.

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki toivottaa kuntauudistuksen tervetulleeksi.

Hän kuvaa kunnan roolin muutosta räjähdysmäiseksi.

– Toivon, että kaikki Ylöjärven kaupungin työntekijät ja luottamushenkilöt ottavat historiallisen muutoksen mahdollisuutena, Isolähteenmäki sanoo.

Elinkeinopomo kannattaa kaupunginjohtaja Jarkko Sorvannon rakentamaa uutta hallintomallia, jonka mukaan Ylöjärven kaupungin toimet jaetaan kahteen putkeen eli hyvinvointi- ja elinvoimatoimialoihin.

– Kaksi tehokasta osastoa tuottavat palveluja, jotka vahvistavat elinvoimakunnan toimintaedellytyksiä, hän perustelee.

Isolähteenmäen mielestä itsenäisellä elinkeinoyhtiöllä on paikkansa uudessakin organisaatiossa.

– Yhtiö toimii rivakasti. Saamme asiat hoidettua tässä ja nyt. Nykyaika vaatii vauhtia, hän perustelee.

– Lähes 20 vuoden kokemuksemme osoittavat, että olemme tehneet asiat oikein, mies lisää.

Profiili on selvä

Yhdestä asiasta Timo Isolähteenmäki on sataprosenttisen varma.

– Ylöjärven kaupungin ei tarvitse miettiä rooliansa uudelleen. Kaupunkimme on luontevasti elinvoimakunta, hän linjaa.

Elinkeinopomo muistuttaa Ylöjärven tehneen aktiivisesti ja tavoitteellisesti kasvupolitiikkaa jo vuosikymmenien ajan.

– Ylöjärvi on asumisen kaupunki. Asukasluku kasvaa tasaisesti. Ihmiset haluavat muuttaa tänne.

– Kaupunki on satsannut elinkeinoelämään mittavasti. Täällä on toteutettu hyvin erilaisia yritysalueita. Yrittäjät ovat tervetulleita, Isolähteenmäki perustelee.

Toimitusjohtajan mukaan kaupungin strategia ja elinkeinoyhtiön elinkeino-ohjelma tukevat yrittäjyyttä.

– Elinvoimamme perustuu vuosikymmenien aikana tehtyyn työhön, hän korostaa.

Isolähteenmäki muistuttaa, ettei suomalaisen yritysmaailman tuottama elinvoima riitä kaikkien kuntien voimavaraksi.

– Ylöjärvellä on jo vahva traditio elinvoimaosaamisesta, hän linjaa.

Tervetulleita uudistuksia

Kaupunki ei ole ollut tumput suorassa yrityskantansa kehittämisen suhteen.

– Meillä on runsas ja monipuolinen yritystonttitarjonta, Timo Isolähteenmäki korostaa.

Toimitusjohtajan mukaan kaupunki on toivottanut tervetulleiksi niin mikroyritykset, pienet ja keskisuuret yritykset kuin suuretkin yritykset.

– Kaupungissa on tarjolla kaikenlaisille yrityksille laadukkaita sijoittumispaikkoja.

Isolähteenmäki kehottaakin tulevia kuntapäättäjiä huolehtimaan siitä, että kaupungin perusasiat ovat vakaalla pohjalla.

– Maata on oltava aina riittävästi reservissä. Kaavoituksen on toimittava tehokkaasti. Palvelun on pelattava jokaisella osastolla, hän listaa.

Isolähteenmäki odottaa erittäin paljon kaupungin koko henkilöstön keskuudessa toteutettavasta Yrittäjämyönteinen Ylöjärvi -valmennuksesta.

– Kaupunki aloittaa erittäin oikea-aikaisesti kaikkien työntekijöidensä kouluttamisen yrittäjälähtöisyyteen. Jokainen kuntatyöntekijä ymmärtää, mistä saamme taloudelliset voimavaramme.

Elinkeinopomo nostaa Ylöjärven vetovoiman lähteeksi menestyvät yritykset.

– Niin kotimaassa kuin ulkomailla pärjäävät yritykset tarjoavat verkostoitumismahdollisuuksia. Ylöjärvellä yrittäjät osaavat tehdä hedelmällistä yhteistyötä, hän kiittää.

Kilpailu vain kiristyy

– Tulevaisuudessa ei riitä se, että yritysystävällinen kaupunki vain pitää oviaan auki, jotta uudet yrittäjät saapuvat paikkakunnalle, Timo Isolähteenmäki painottaa.

Hän muistuttaa, että Ylöjärvellä on opittu jo ajat sitten menestysresepti.

– Yrittäjää on autettava ja palveltava. Tulevaisuudessa kaikki on tehtävä entistä paremmin.

Isolähteenmäki uskoo, että elinkeinoyhtiö myy tämänkin vuoden aikana vähintään kymmenen yritystonttia.

– Meillä on monta hanketta niin sanotusti putkessa, hän iloitsee.

Isolähteenmäki kertoo monen kasvukeskuksen ja kaupunkiseudun luopuvan omista elinkeinoyhtiöistään.

– Muun muassa Jyväskylän seudun elinkeinoyhtiö on kuopattu. Siellä kaupunki palasi juurilleen ja otti elinkeinoasiat omiin hoteisiinsa.

– Ylöjärvellä on vuosien saatossa hiottu toimiva malli elinkeinoasioiden hoitamiseen.