Edelleen Euromaster Areena

Ylöjärven jäähallin nimi ei vaihdu. Asia varmistui, kun jääurheiluseura Uplakers ja yrittäjä Joni Jokisalo pääsivät sopuun yhteistyön jatkamisesta. Elovainion kiekkokeidas tunnetaan Euromaster Areenana ainakin vuoteen 2019 saakka.

Osapuolten mukaan uusi nimisponsorisopimus varmistui lopullisesti hieman ennen joulua. Tuolloin Jokisalo sai edustamaltaan Euromaster-rengasketjulta vihreää valoa diilin tekemiseen.

Siunaus tuli viime tipassa, sillä edellinen, vuodet 2013-2016 kattanut sopimus päättyi uudenvuoden yönä.

– Tämä on sen kokoluokan tukisopimus, etten voi tehdä sitä yksin. Ajatuksen taakse piti saada koko Suomen Euromaster Oy, Jokisalo selvittää.

– Koska ketju on valtakunnallinen, asiaa sai ihan tosissaan perustella ylemmille tahoille. Mutta vahvistus tuli, ja olen siitä oikein iloinen, hän jatkaa hymyillen.

Uusi sopimus takaa Euromasterille sen, että jäähallin nimi on jatkossakin Euromaster Areena. Yhtiö saa näkyvyyttä myös hallin kulmalla olevista valomainoksista, sisäseinän mainoksesta ja yhtiön väreihin maalatusta vierasjoukkueen kopista.

Sopimus on voimassa kolme vuotta.

– Odotan yhteistyön jatkumista innolla. Onhan se hienoa, että juuri Ylöjärvellä on Suomen ainoa Euromaster Areena, Jokisalo tunnelmoi.

Suora vaikutus jääurheilun hintaan

Uplakersin valmennuspäällikkö Ville Keskisen mukaan Ylöjärven jäähalli yhdistetään jo mielikuvissa varsin vahvasti Euromasteriin. Siksi sopimuksen jatko oli myös Uplakersin mieleen.

– On mukava jatkaa kotikentällä, jolla on tuttu nimi. Ihmisillä ottaa aikansa tottua uusiin nimiin, kun vanhat ovat kerran vakiintuneet, hän kommentoi.

– Lisäksi Euromaster on ollut kaikin puolin mukava kumppani. Pari muutakin tahoa ilmoitti halukkuudestaan hallin nimeen, mutta annoimme Jonille etuosto-oikeuden, Keskinen lisää.

Osapuolet eivät paljasta, kuinka suurella summalla hallin nimi myytiin. Keskisen mukaan kyse on kuitenkin potista, joka on ylöjärveläisen jääurheilun toimintaedellytyksille merkittävä.

Vaikka hallin nimen myy Ylöjärven Jäähalli Oy, sopimus poikii myös jääkiekko- ja taitoluisteluseura Uplakersille paljon hyvää.

– Meillä on halliyhtiön kanssa sellainen työnjako, että hoidamme seurana mainosten markkinoimisen yrityksille. Tästä hyvästä saamme alennuksia jäämaksuihin, Keskinen selvittää.

– Tämä sopimus – kuten muutkin hallin yhteistyösopimukset – tuntuvat siis suoraan harrastajien kukkaroissa. Ilman näitä diilejä jääurheilun harrastaminen olisi paljon kalliimpaa.

Sponsorit seuraavat arvoja

Joni Jokisalon mukaan yritykset saavat tänä päivänä todella paljon yhteistyötarjouksia. Sponsoritukea pyytävät mitä moninaisemmat tahot tapahtuma- ja urheilumaailmasta.

Myöntävä vastaus annetaan sellaisiin pyyntöihin, jotka tuovat paitsi näkyvyyttä myös edustavat hyviä arvoja.

– Haluan tukea Ylöjärven jäähallia, koska täällä tehdään tärkeää lapsi- ja nuorisotyötä, yrittäjä antaa esimerkin.

– Omien lasteni kautta tiedän, mitä hyvää joukkueurheilussa mukana oleminen harrastajalleen antaa. Se on turvallinen kasvuympäristö – ehdottomasti tukemisen arvoinen, Jokisalo jatkaa.

Uplakers on jäsenmäärältään Pirkanmaan kolmanneksi suurin jääurheiluseura. Sen toiminnassa on mukana yli 500 jääkiekon ja taitoluistelun harrastajaa.

Ylöjärven jäähalli on ollut seuran kotiareena sen ensimmäisestä toimintavuodesta lähtien.

– Seuran toimintaan voi tutustua esimerkiksi 18. helmikuuta, kun järjestämme hallilla tapahtumapäivän. Luvassa on monenlaista ohjelmaa, ja tuotot ohjataan vähäväraisten jääurheilijoiden Tikanpoikarahastoon, Keskinen vinkkaa.