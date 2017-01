Katsastusasetuksen muutos puhuttaa ammattilaista

Joulukuussa 2016 uutisoitiin liikenne- ja viestintäministeriön lausuntokierrokselle lähettämästä katsastusasetuksen uudistuksesta, jonka povataan pidentävän uusien autojen katsastusväliä. Nykytilanteessa henkilöautot tulee katsastaa ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluttua käyttöönotosta, sitten viiden vuoden ikäisenä ja sen jälkeen joka vuosi. Ministeriö ei vielä ota kantaa, miten uudistus muuttaa nykyistä katsastusväliä. Ylöjärveläinen autokorjaamoyrittäjä Valto Koivula ottaa spekuloinnit katsastusasetuksen uudistuksesta vastaan rauhallisena. – On vaikea sanoa, vaikuttaako uudistus positiivisesti vai negatiivisesti. Jotkin toimijat arvioivat, että katsastusvälien harvetessa kuolonkolareiden määrä liikenteessä nousee, Koivula antaa riipivän esimerkin.

Päättynyt vuosi 2016 oli ylöjärveläiselle yrittäjälle työntäyteinen ja kiireinenkin.

– Töitä on riittänyt, ja asiakaskuntakin on vakioitunut, Koivula kiittelee.

Ylöjärveläisten autokantaa Koivula kuvailee hyväksi. Hän lisää, ettei ylöjärveläisten autopiireissä ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosien aikana.

– Uskon, että ylöjärveläisten menopelien ikä noudattaa yleistä kehitystä. Ylöjärvellä on paljon lapsiperheitä, ja näillä on käytössään uusia tila-autoja.

Valto Koivulan yrityksen asiakaskunta koostuu pääasiassa iäkkäiden menopelien käyttäjistä. Tästä syystä aivan uusimmat trendit eivät ole rantautuneet hänen eikä monen muunkaan korjaamoyrittäjän verstaille.

– Odotamme innolla meille vielä tuntemattomien menopelien tuomia haasteita. Sähköautot sekä hybridiautot vikoineen ovat meille vielä tuntematonta aluetta. Ei tässä auta muuta kuin mennä avoimin mielin eteenpäin haasteita kaihtamatta, hän toteaa.

Liikenne- ja viestintäministeriön kaavailema katsastusasetuksen uudistus harventaisi uusien autojen katsastustahtia. Vanhoilla ajokeilla katsastustaajuus pysyy uusien autojen tahtia tiukempana.

– Tämä uudistus ei näy meillä pienillä ja itsenäisillä yrittäjillä voimallisesti, sillä keskitymme pääasiassa vanhoihin ajoneuvoihin, Koivula täsmentää.

Koivula odottaa uudistusta mielenkiinnolla. Hän pohtii asetuksen päivittämistä kuitenkin kolikon molemmilta puolilta.

– On esitetty näkemyksiä, että uusien autojen katsastusvälin harvennus aiheuttaisi entistä enemmän kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Tämä on vakava argumentti, ja siksi on hivenen vaikea suhtautua asiaan, hän pohtii ja huomioi, että katsastusyrittäjät puolustavat liiketoimintaansa varmasti kaikilla mahdollisilla sanankäänteillä.

– Toisaalta uudistus vähentäisi tarpeetonta katsastuksessa ramppaamista, hän lisää.

Koivula kommentoi viime vuonna julkisuudessa käytyä keskustelua A-katsastuksen poikkeuksellisen suurista hylkäysmääristä. A-katsastus hylkäsi noin joka neljännen ajokin.

– On hyvä, että katsastamot ovat tarkkoja katsastuksissaan, mutta kohtuus pitää säilyttää. Suuri hylkäysmäärä näkyy meillä selvästi siinä, että ihmiset tuovat autonsa korjaukseen vikalistan kanssa. Olen myös huomioinut, etteivät autonomistajat vie katsastuksessa hylättyä kaaraa välttämättä enää merkkikorjaamoon. Tällöin me pienemmät toimijat työllistymme.

– Yleisimmät viat ovat jarruissa sekä nivelissä. Halvat varaosat aiheuttavat suurelta osin esimerkiksi nivelien vaihdon tarpeista, hän tuumaa.

Päätöksentekijöiltä Koivula toivoo toimenpiteitä, joilla erityisesti ikäihmisten ajokykyä voitaisiin tarkkailla nykyistä tarkemmin.

– Olen huolissani iäkkäiden kuljettajien ajokyvystä. Olen pohtinut, voisiko katsastusprosessin yhteyteen kehittää jonkinlaisen tarkistuksen, jossa ikäihmisten ajokykyä kyettäisiin seuraamaan, hän huomioi.

Tunnettuus etuna

Valto Koivula on huomannut, että Ylöjärvellä pienten autokorjaamoiden määrä on kasvanut viime vuosina. Hän sanoo, että autokorjaamot ovat liittyneet osaksi suuria ketjuja.

– Kilpailu on hyvästä. Ylöjärvellä myös riittää asiakkaita monelle korjaamolle. Uusien toimijoiden ilmaantuminen kehittää myös korjaamoiden palvelualttiutta, hän sanoo ja lisää, että yrittäjän on seurattava aikaa ja uusia virtauksia jatkuvasti.

– Meillä palvellaan asiakasta esimerkiksi siten, että asiakas voi tuoda ajoneuvonsa meille katsastettavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ajoneuvo huolletaan ja työntekijämme käyttävät auton katsastuksessa. Tämä on monelle autonsa puolesta jännittävälle asiakkaalle tärkeä palvelu. Ajoneuvon katsastamista ei todella kannata jännittää. Tarvittaessa kannattaa kääntyä ammattilaisten puoleen, Koivula ruotii.

Yrittäjä näkee katsastamoiden määrän kasvun positiivisena asiana.

– Uskon, että kilpailu kehittää katsastusten laatua ja katsastuskonttoreiden vastuullisuutta sekä liikenneturvallisuutta, hän sanoo.

Koivula ei näe ongelmaa siinä, että autokorjaamot voisivat perustaa yhteyteensä autokatsastamon.

– En usko, että tästä tulee jatkossakaan ongelmaa. Pirkanmaalla taitaa olla yksi ainoa autokorjaamo, jonka yhteydessä on oma katsastamo. Joissakuissa tämä saattaa herättää kysymyksen siitä, suosiiko katsastamo korjaamoaan tai hylkääkö se muita katsastuskonttoreita herkemmin, hän miettii.

Vuodenaika asettaa haasteita

Autohuoltoalan ammattilainen vetoaa tiellä liikkujiin, jotta nämä tarkistavat ajokkiensa kunnon säännöllisesti.

– Renkaiden kuntoa kannattaa seurata kuukausittain. Myös ajovalojen toimivuus pitää todeta näin pimeän aikaan mielellään päivittäin. Monessa autossa valojen vaihto on hankalaa, minkä takia vaihtaminen usein jää. Kannattaa hurauttaa suosiolla ammattilaiselle, mikäli itsellä ei riitä aikaa tai osaamista, hän painottaa.

Kevään renkaidenvaihtoprosessiin Koivula toivoo malttia.

– Usein radioissa toitotetaan, että on kiire vaihtaa renkaat. Tällaiset viestit saavat ihmiset suorastaan hysteerisiksi renkaidenvaihdon kanssa. Kun kiireellä lähdetään pyöriä vaihtamaan, sattuu usein myös vahinkoja sekä autolle että ihmiselle. Renkaidenvaihto kannattaa ottaa aivan rauhallisesti. Sopii vain ajan ja vie auton renkaineen jollekin autoalan yrittäjälle, Koivula vinkkaa.