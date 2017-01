Kurun Yrittäjät täyttää 60 vuotta – lue yrittäjien tarinoita tästä

Paikallinen yrittäjäyhdistys Kurussa on palvellut jäsenistöään kunnioitettavat kuusi vuosikymmentä. Taivalta voi hyvällä syyllä pitää suurena ansiona. Tarinan jatkuminen vaatii pyyteetöntä työtä ja uusia tekijöitä, mutta Kurun Yrittäjissä on vankka luotto tulevaisuutta kohtaan.

Yrittäjäyhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Tapani Tienari iloitsee paitsi käsillä olevasta Suomen satavuotisjuhlavuodesta myös Kurun Yrittäjien merkkivuodesta.

– On suuri saavutus, että pienellä alueella on ollut oma yrittäjäyhdistys näin pitkään, Tienari korostaa.

Puheenjohtaja luottaa, että näin on myös tulevaisuudessa.

– Väistyvien aktiivien tilalle tulee aina uusia tekijöitä, Tienari uskoo.

Kurun Yrittäjien 60-vuotisjuhlavuotta ei ole vielä tarkkaan suunniteltu hallituksessa. Joitain ideoita Tienarilla kuitenkin on edessä olevasta juhlasta.

– Todennäköisesti pääjuhla yhdistetään vuoden yrittäjän valintaan. Siten saisi erittäin juhlavan tilaisuuden, Tienari miettii.

Yhdistyksessä on ajateltu ottaa tavoitteeksi se, että vuosijuhlien tarjoilu koostuisi kokonaan Kurussa tuotetusta ruuasta.

– Liha hoituu kyllä, mutta kasvisten osalta on vielä kysymysmerkkejä, Tienari juttelee.

Puheenjohtajan mielestä juhlavuoden yhteydessä on syytä käydä myös jäsenkenttä läpi ja pohtia, millaisia huomionosoituksia ja kunniamerkkejä tilaisuudessa jaetaan.

Kurun Yrittäjät valtuutti hiljattain Tienarin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana.

– Tuleva juhlavuosi hoidetaan kunniakkaasti, ja syksyllä mietitään, mikä on jatkon tilanne, Tienari toteaa.

– Olen jäänyt eläkkeelle yritystoiminnasta, minkä seurauksena hallitustoiminta on hieman muuttunut. Voin kyllä jatkaa puheenjohtajana, mutta minulla ei ole äänioikeutta. Tästä ei ole tosin ollut haittaa, kun ei ole äänestyksiäkään ollut, hän huomauttaa.

Niin politiikassa kuin järjestömaailmassa pitkän uran tehnyt Tienari kehuu Kurun Yrittäjien yhteistyöhenkeä, joka on ollut välttämätön edellytys sille, että lukumäärältään pienen jäsenistön etuja on voitu vaalia niin Kurun kunnan kuin Ylöjärven kaupungin aikoina.

Tienari myös näkee, että politiikassa mukana oleminen on edesauttanut hänen työtään yhdistyksessä.

– Tiettyjä etuja siitä on ollut. Asioita on huomannut ajoissa, joten ne on voinut tuoda ajoissa jäsenistön tietoon. Tällöin niihin on pystynyt myös vaikuttamaan, kun vain on avannut suunsa oikeassa kohtaa, puheenjohtaja valottaa.

Nykyisin Kurun Yrittäjillä on noin 70 jäsenyritystä.

– Tälläkin hetkellä yksi uusi on tulossa, Tienari sanoo.

Puheenjohtaja pitää selviönä, että jos yritystontteja lisätään Kurussa, se tietää uusien yritysten saapumista alueelle ja myös Kurun Yrittäjien jäseniksi.

– Jäsenedut ovat kuitenkin selkeät. Yrittäjiä askarruttaviin kysymyksiin löytyy aina vastaus joko paikalliselta, alueelliselta tai valtakunnalliselta tasolta, Tienari huomauttaa.

Pian sata vuotta kestänyt Suomen itsenäisyys on Tienarin mielestä mahtava asia.

– Tämä tunne korostui taas itsenäisyyspäivänä, kun pääsin laskemaan seppelettä sankarihaudalle sotaveteraanin kanssa. Meille vapaan maan taistelleita miehiä ja naisia pitää suuresti kunnioittaa, Tienari alleviivaa.

Valtakunnan tasolla Tienari toivoisi näkevänsä, että yrittäjien näkemykset otettaisiin aiempaa paremmin huomioon päätöksenteossa.

– Loppujen lopuksi yritykset kuitenkin tuovat verorahat kuntiin ja valtiolle, hän painottaa.

Yritys vankalla pohjalla

Ensi vuosi on oma juhlavuotensa myös perheyritys Kivityöliike E. Väisänen oy:lle, jolle tulee 45 vuotta täyteen. Firman nykyinen kippari Petri Väisänen arvostaa sitä, miten Kurun Yrittäjät pitävät yhtä.

– Esimerkiksi tiedotusrinki toimii tehokkaasti. Kaikki tietävät nopeasti, mitä missäkin on meneillään. Kaikki pyrkivät tukemaan oman kylänsä porukkaa, Väisänen juttelee.

Hänen mukaansa vastavuoroisesti täytyy antaa oma työpanoksensa järjestön eteen.

– En ole aktiivisesti mukana toiminnan järjestämisessä, mutta olen esimerkiksi edustanut Kurun Yrittäjiä Ylöjärven markkinoilla, Väisänen kertoo.

Kiviyrittäjän mukaan pienelle kulmakunnalle on ollut luontevaa pitää yllä yhteistä järjestötoimintaa jo pitkään.

– Yrityksiä ei ole täällä paljoa. Jotakuinkin kaikki tuntevat toisensa ja tietävät, mitä kukin tekee. Myös alat limittyvät keskenään, ja tällöin useat yritykset tukevat toinen toistaan, Väisänen avaa.

– Ylipäätään apu kulkee yhdeltä toiselle, hän ynnää.

Väisäsen mielestä Kurun Yrittäjiä on myös johdettu hyvin.

– Entinen puheenjohtaja Susanna Nikinmäki oli aikanaan myös Pirkanmaan Yrittäjien hallituksessa ja sai sillä tavoin edistettyä hyvin Kurun asemaa, Väisänen sanoo.

Näinä vuosina myös Väisäsen kivityöliikkeelle aukeni mahdollisuus valmistaa maakunnallisen yrittäjäjärjestön vuotuiset, isolta osin kivestä tehdyt palkinnot.

– Niitä tehtiin kaikkialle, Pirkanmaalle ja niitä meni paljon. Hiljattain minuun oltiin yhteydessä ja kysyttiin, olisinko taas halukas valmistamaan palkintoja. Olin totta kai kiinnostunut, Väisänen selittää.

Nykyiselle puheenjohtajalle Tapani Tienarille yrittäjä jakaa kiitosta tämän laajoista kontakteista, jotka ovat monella tavalla hyödyksi.

Noin 70 prosenttia Kivityöliike E. Väisäsen toiminnasta on hautakivien valmistusta, asentamista ja entisöintiä. Suomen juhlavuosi tarkoittaa myös useiden muistomerkkien puhdistus- ja entisöintitöitä yritykselle.

Muutoin kivityöliikkeen tarjontaan kuuluu monenlaisen taiteen, kuten veistosten ja lahjaesineiden valmistus.

– Ja kaikkea muuta, mitä kivestä keksii tehdä. Meiltä on tilattu esimerkiksi yliajokiviä rengastesteihin, Väisänen valottaa.

Yritys tekee yhteistyötä esimerkiksi Kurussa sijaitsevan Tampereen Kovakiven kanssa.

– Valmistamme tuotteita myös alihankintana isoille yrityksille ympäri Suomen, Väisänen summaa.

Tuloksellisesti kulunut vuosi oli parkkuulaiselle kivityöfirmalle hieman edellistä parempi. Toiminta on ollut kuitenkin tasaisen vakaalla pohjalla 45 vuotta.

– Silti toimintaa on jatkuvasti kehitettävä, jos mielii, että se jatkuu. Vanhempani ovat perustaneet yrityksen, ja minä olen aloittanut täällä jo nuorena poikana, mutta homma loppuisi, jos ei jatkuvasti yrittäisi kehittyä, Väisänen painottaa.

– Vuosittain yritetään investoida aina tietty määrä koneistoon ja muuten yritykseen. Normaalia pienyrittäjätoimintaa, kaikki ylimääräinen laitetaan firmaan, hän kiteyttää.

Suomen sata vuotta kestänyttä itsenäisyyttä ja sen tuomaa omaa lainsäädäntöä Väisänen pitää ehdottoman hyvänä asiana, ja hän luottaa maailmantilanteesta huolimatta siihen, että sama taival jatkuu pitkälle tulevaan.

– EU tosin rokottaa Suomen itsenäisyyttä. Ei Suomen itsenäisyys ole ihan sama, mitä se oli ennen, Väisänen harmittelee.

Kurulainen toivoo, että yhteiskunnassa alettaisiin katsoa maailmaa nykyistä enemmän yrittäjän näkökulmasta.

– Maksut, vakuutukset ja velvollisuudet vain kasvavat, mutta oikeudet putoavat, Väisänen sivaltaa.

– Pääministerimme on kyllä yrittäjätaustainen, ja häneen minulla on vielä jonkinlaista luottoa, vaikka hän munasikin sen Terrafame-jutun kanssa, hän lisää.

Ketterä reagointi muutoksiin

Uudis- ja korjausrakentamiseen sekä peltitöihin erikoistunut Rakennustyö H. Männistö oy on palkittu Kurun vuoden yrittäjäksi vuonna 2010. Firmaa luotsaava Heikki Männistö näkee paikallisen yrittäjäyhdistyksen tärkeänä yhteistyöverkostona.

– Yhdistyksessä on paljon tuttuja, joilta saa apua moneen asiaan. Painimme paljolti samojen yrittäjiä kohtaavien ongelmien kanssa, Männistö kuvailee.

Hänen mielestään Kurun Yrittäjien pitkä ikä kertoo siitä, että alueella on koettu yhteenkuuluvuuden tunnetta.

– On haluttu viedä yhteisesti yrittäjien asiaa eteenpäin, Männistö kiteyttää.

Rakennustyö H. Männistö on perustettu vuonna 1999. Uudis- ja korjausrakentamisen lisäksi palvelutarjontaan otettiin mukaan peltityöt vuonna 2011. Suurin osa toimeksiannoista liittyy kuitenkin uudisrakentamiseen.

– Viime vuosina omakotirakentaminen on vähentynyt, mutta olemme pystyneet kuittaamaan tätä peltiseppätöillä ja teollisuuden tuotantotilojen rakentamisella. Meillä on käynnissä myös omaa asuntotuotantoa, yrittäjä kertoo.

Tällä hetkellä rakennusfirmalla on käynnissä esimerkiksi pari- ja rivitalojen tuotantoa Metsäkylässä. Ne pitävät kalenterin täytenä vielä hyvän aikaa. Yritys työllistää kahdeksan henkilöä sekä alihankkijoita.

– Vuosi on ollut työntäyteinen. Urakkaa on ollut niin paljon kuin pystymme ottamaan vastaan, Männistö korostaa.

– Olemme sen kokoinen yritys, että olemme pystyneet aika ketterästi vaihtamaan tarjontaamme niille aloille, joilla kysyntää tällä hetkellä on, hän huomauttaa.

Yrittäjä painottaa kuitenkin, että rakentamisen kehityksessä on pysyttävä mukana laajasti monella osa-alueella.

– Haluamme tarjota ylöjärveläisille laadukkaita ja hyvin suunniteltuja koteja, Männistö summaa.

Kurulaiselle Suomen itsenäisyys merkitsee ennen kaikkea vakaata ja demokraattista yhteiskuntaa, jossa on hyvä asua, elää ja yrittää. Tulevalta vuodelta hän toivoisi sitä, että erityisesti työllisyyden välillisiä kustannuksia saataisiin alas.

– Niistä pitäisi puhua vielä nykyistä enemmän ja asiasta täytyisi saada aikaan päätöksiä, Männistö toivoo.

– Moni yrittäjä palkkaisi varmasti mieluusti lisää työntekijöitä, mutta tällä hetkellä välilliset kustannukset ovat aika kovat, mikä haittaa työllistämistä, hän lisää.

Investointien myötä lupaavat ajat

Autoyhtymä Haavisto on jo kolmannen sukupolven kuljetusliike, jonka tarina alkaa 1950-luvulta.

– Vaari keskittyi aikanaan puukuljetuksiin. Kun liikenneluvat siirtyivät isältäni minulle vuonna 1988, viimeinenkin puutavarayhdistelmä vaihtui sora-autoksi, yrityksen nykyinen luotsi Harri Haavisto muistelee.

Ikää Haavistolla oli vain 21 vuotta, kun hän aloitti yrittäjyytensä.

– Kurun Yrittäjiltä sai silloin paljon vertaistukea. Järjestö oli tärkeä voimavara myös 1990-luvun laman aikaan, Haavisto kertaa.

– Kokoonnuimme yhteisiin tilaisuuksiin jakamaan kokemuksiamme ja miettimään, miten selvittäisiin eteenpäin, hän jatkaa.

Haavisto toimi aktiivisesti myös yrittäjäyhdistyksen hallituksessa noin kymmenen vuoden ajan.

– Se oli mukavaa hommaa, mutta on tärkeää, että ihmiset kiertävät vastuupaikoilla. Uusien kasvojen myötä toiminta saa aina uutta virtaa, Haavisto tietää.

Kurulaisen mielestä paikallisen yrittäjäjärjestön pitkä historia kertoo siitä, että pienessä kunnassa yrittäjiltä on vaadittu sitkeyttä ja vastavuoroista tukea.

– Pienillä kulmakunnilla väkeä on vähän, minkä vuoksi yrittäjän on saatava kyläläisistä useat asiakkaikseen, jotta toiminta voisi olla kannattavaa. Tilanne on ihan eri isoissa kaupungeissa, joissa riittää, että asiakkaiksi saa murto-osan väestöstä, Haavisto vertaa.

– Toisaalta tämä on hyvä, koska se edellyttää satsaamista asiakaspalveluun. Mutta pärjääminen on vaikeaa, hän jatkaa.

Sorakuljetusten lisäksi Autoyhtymä Haaviston toimialaan kuuluu maanrakennusurakoinnit, kuten sadevesi- ja salaojajärjestelmät.

– 23 vuotta olemme hoitaneet myös kotitalouksien lietekuljetuksia, mutta alueellinen jätehuoltojaosto on päättänyt, että kunnat alkavat järjestää lietteenajoja keskitetysti tästä vuodesta alkaen.

1980-luvulta asti kuljetusyrityksen palveluvalikoimaan kuuluu myös teiden auraukset.

– Seitsemän vuotta sitten jouduimme jättäytymään tämän toiminnan ulkopuolelle, koska kilpailutuksen myötä hinnat putosivat meidän kannattavuuslukujemme alapuolelle. Viime talvena pääsimme kuitenkin uudestaan mukaan tienhoitourakointiin, Haavisto sanoo.

Talven tienhoitotyöt tasasivat yrityksen työkalenteria, sillä kesät ovat muutoin talvea selvästi kiireisempää aikaa.

– Kulunut vuosi onkin ollut taloudellisesti aiempia parempi. Kun auraussopimusta on jäljellä vielä nykyisen lisäksi kolme talvea, tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat, Haavisto mieltää.

Osittain tämän rohkaisemana kuljetusyritys onkin investoinut huomattavasti uuteen kalustoon.

– On selvä asia, että autojen täytyy toimia kunnolla. Sitä paitsi välillä on mukavampi maksaa rahaa pankille kuin korjaamolle, Haavisto naureskelee.

Aiempaa monipuolisempi kalusto mahdollistaa myös monimuotoisen urakoinnin.

– Tavoitteena onkin, että voisimme jatkossa tehdä enemmän isoja kokonaisurakoita.

Erittäin isänmaallisena ihmisenä kurulainen kuljetusyrittäjä arvostaa suuresti Suomen itsenäisyyttä.

– Suoritin varusmiespalvelukseni vuonna 1987, jolloin kävin myös reserviupseerikoulun Haminassa. Silloin varsinkin iskostui takaraivoon, että jos tosipaikka olisi edessä, niin kyllä nykyinenkin sukupolvi puolustaisi maata yhtä tarmokkaasti kuin edelliset, Haavisto painottaa.

Myös Haavistolla on mielessään asioita, joihin hän toivoisi saatavan korjausta jo tulevan vuoden aikana.

– Tällä hetkellä yrittäjän on kannattavampaa teettää ja maksattaa ylitöitä henkilöstöllään kuin palkata lisää työntekijöitä, mikä on tavallaan väärin, Haavisto toteaa.

Yrittäjä näkisi mielellään muutoksia ihmisten ajattelutavoissa.

– Jos yrittäjät menestyvät, niin se koituu myös työntekijöiden hyödyksi. Karu fakta on, että maa ei pyöri ilman pienyrittäjiä, Haavisto alleviivaa.

– Minulla on ollut onni saada erittäin hyvät työntekijät, joille kuuluu vähintään puolet yrityksen menestymisestä, hän ynnää.