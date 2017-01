”Ylöjärvellä on tekemisen meininki”

Avant Tecno Oy investoi merkittävästi runsas vuosi sitten Saksaan. Yritys rakensi tytäryhtiölleen hulppean toimitalon maan merkittävimmän talous- ja liikennemetropolin, Frankfurtin liepeille Eppertshausenin kuntaan. Toimitusjohtaja Thomas Sterkel korostaa, että omien toimitilojen saaminen on siivittänyt Avant-tuotteiden myynnin kertaheitolla hulppean 30 prosentin kasvuun.

Eppertshausenin pormestari puhkui runsas vuosi sitten intoa, kun Avant Tecno Deutschland GmbH avasi toimitalonsa paikkakunnan teollisuusalueella.

– Pormestarin kauniit, kiittävät ja kannustavat sanat rohkaisevat meitä tekemään joka päivä työmme erittäin kunnianhimoisesti, toimitusjohtaja Thomas Sterkel kertoo.

Avant Tecnon naapuritontilla on Tupperwaren hehtaarihalli.

– Kun paikalliset ihmiset opastavat nykyään reittiä suureen Rewe-elintarvikekauppaan, he neuvovat tottuneesti kääntymään Avant Tecnon kohdalta. Ennen opastajat puhuivat Tupperwaresta mutta eivät enää, Sterkel sanoo.

Toimitusjohtaja esittelee arvostavasti koko valtakuntansa. Toimitalon sydän on myyntiosasto, jossa puhelimet ovat kuumina. Opetustila on avara ja valoisa. Tykki heittää laadukasta kuvaa kuormaaja- ja työlaiteperheistä. Asennushallissa ketteräkätinen mekaanikko Eric Schäfer tarkistaa, että pian asiakkaalle luovutettava vihreä kuormain on varmasti sataprosenttisessa käyttökunnossa.

Sisäpihalla on sora-alue, jolla Avantista kiinnostunut pääsee kokeilemaan laitetta.

Myynti nousee raketin lailla

– Tuotteen vahvalla brändillä ja yrityskuvaa kirkastavalla toimitalolla on suuri vaikutus kauppojen syntymiseen, Thomas Sterkel painottaa.

Toimitusjohtaja sanoo, että kahdentoista viime kuukauden aikana Avant Tecnon myynti on kasvanut huikeat 30 prosenttia.

– Voimakas kasvumme johtuu siitä, että asiakkaamme pääsevät kunnolla tutustumaan Avant-vaihtoehtoihin, hän tarkentaa.

Sterkel odottaa, että Avant Tecnon voittokulku jatkuu Saksassa. Hän odottaa jokaiselta lähivuodelta viiden prosentin kasvua.

– Koulutamme kaikki omat myyjämme ja jälleenmyyjiemme myyjät toimitalossamme, toimitusjohtaja korostaa.

Sterkelin mukaan vuoden aikana on 30 koulutuspäivää ja koulutettavia on noin 300 henkilöä.

Uusi toimitalo mahdollistaa kerran vuodessa pidettävän Avant Expo -tapahtuman järjestämisen autenttisessa ympäristössä. Tilaisuus kerää paikalle noin 300 asiakasta.

Sterkel järjestää lisäksi Avant-wellness-päiviä, joiden aikana aviopuolisot saapuvat Avant Tecnoon pariksi kolmeksi tunniksi tutustumaan kuormaimiin.

– Teemapäivillä kerromme kuormaajista ja niiden työkaluista, ja vieraamme saavat testata koneitamme. Erittäin moni nainenkin haluaa tarttua puikkoihin ja testata laitteitamme, toimitusjohtaja iloitsee.

Sterkel tietää, että huipputuotteen myyminen edellyttää myös miellyttävää kaupankäyntiympäristöä.

– Meille on ratkaisevaa se, että asiakkaamme viihtyvät täällä.

”Vihreä väri on power”

Värillä on väliä.

Avant Tecnon vihreä kuormaaja on jo kansainvälinen brändi.

– Avantin vihreä on power, Thomas Sterkel kiteyttää ja nostaa automaattisesti peukalonsa pystyyn.

Toimitusjohtajan mukaan Saksan markkinoille voimakkaasti rynnistävän Avantin käyttämä vihreä väri on niin kova juttu, että kilpailijat ovat alkaneet värittää koneitaan samalla sävyllä.

Sterkel nostaa Avantin menestystekijäksi myös kuormaajien uniikin muotoilun.

– Muistan hyvin parinkymmenen vuoden takaisen ajan, jolloin Avantit näyttivät suorastaan neuvostoliittolaisilta panssarivaunuilta. Kymmenen viime vuoden aikana Avant Tecno on satsannut kiitettävästi muotoiluun. Meidän on muistettava, että asiakas tekee ostopäätöksensä hyvin pitkälle silmillänsä näkemänsä perusteella, hän painottaa.

Sterkel muistuttaa myönteisten mielikuvien tärkeydestä.

– Esimerkiksi se, että Avant Tecnon kuormaajaa voi ohjata kaukosäätimellä, sisältää merkityksellisen viestin siitä, että valmistaja on kehityksen kärjessä ja hyödyntää moderneja mahdollisuuksia, hän tarkentaa.

Yllätyksellisyys pitää pihdeissä

Kuormaajavalmistaja taitaa myönteisen yllättämisen. Thomas Sterkel sanoo, että myös saksalaiset asiakkaat osaavat jo odottaa Avant Tecnolta uusia innovaatioita, jotka mullistavat koko toimialaa.

– Asiakkaiden ja käyttäjien ahaa-elämykset ovat arvokkaita, hän teroittaa.

Toimitusjohtajan katseet ovat tällä hetkellä ensi vuoden helmikuussa.

– Odotan Avantilta maailmanlaajuisesti merkittävää ulostuloa. Luvassa on aidosti iso uutinen akkukäyttöisistä kuormaajista, Sterkel kertoo.

Toimitusjohtaja muistuttaa, että myös Avant Tecnon työlaitteet edustavat huippumodernia osaamista.

– Markkinat tykkäävät kovasti valmistajien kehityskyvystä.

Pitkä luettelo hyviä puolia

Ylöjärveläisvalmisteisilla pienkuormaajilla on poikkeuksellisen kattava puoltolista.

Thomas Sterkel nostaa ykköseksi korkean laadun ja sen takaaman käyttövarmuuden.

– Saksalainen kääntää helposti selkänsä, jos hän saa koneen, joka yskii ja potee käynnistyskipuja. Huolehdimme siitä, että asiakkaamme hankkima kuormaaja lähtee liikkeelle ensi käynnistämisellä.

Sterkelin mukaan saksalainen katsoo tarkasti hankkimansa tuotteen hintalappua.

– Avantit ovat hyvin kansalaisten ostettavissa, eli kuormaajat ja niiden työlaitteet on hinnoiteltu oikein. Voimme sanoa, että Avantit eivät ole kalliita.

Toimitusjohtajan mukaan saksalainen arvostaa ostohinnan edullisuuden lisäksi käyttö-, huolto- ja korjauskulujen minimaalisuutta. Sterkel pitää suomalaisvalmisteista vaihtoehtoa kokonaistaloudellisena ratkaisuna.

– Avantit ovat käyttäjäystävällisiä ja ketteriä. Saksassa Avantit ovat löytäneet tiensä esimerkiksi ahtaiden paikkojen työjuhdiksi. Perinteisesti Saksassa on suosittu järeitä työkoneita, hän toteaa.

Laaja asiakaskirjo

Avant Tecnon kuormaajia ja työlaitteita käytetään kaivamisessa, rakentamisessa, kiinteistönhoidossa, maataloudessa, viheralueiden hoidossa, viherrakentamisessa ja metsätöissä.

Thomas Sterkelin mukaan Avantit rynnistävät etenkin viherrakentamisen ja rakentamisen pariin.

– Viherrakentajat ja rakentajat ovat koko ajan kasvavia asiakaskuntiamme, toimitusjohtaja tarkentaa.

– Yksityiset ovat erittäin kiinnostuneita Avantin tuoteperheestä.

Kolmen viime vuoden aikana Avant Tecno on saanut asiakkaikseen Saksan suuria kaupunkeja, kuten Frankfurtin ja Stuttgartin.

– Saavutamme jalansijaa säästämiskärjellä. Avantit ovat hankintahinnoiltaan kokonaisedullisia ja niiden käyttö- ja ylläpitokulut ovat hyvin kohtuulliset, Thomas Sterkel sanoo.