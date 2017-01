Tekniikka toimii Teivossa

Vuoden ensimmäinen Toto76-kierros ravattiin tuttuun tyyliin Teivossa lauantaina. Kotimaisen raviurheilun näyteikkuna tarjoili ylöjärveläismenestystä Tuurin Toivon ansiosta. Toto76-peli päättyi Costellon hurjaan sooloon.

Kylmäveristen haastajadivisioona vs. huippudivisioonakarsinta -lähdössä nähtiin pontevaa paikallista voimaa, kun ylöjärveläisen Raineri Hedmanin omistama, Seppo Suurosen valmentama ja Esa Holopaisen ohjastama Tuurin Toivo kiri terävällä loppusuoran spurtilla ykköseksi.

Tuurin Toivo oli luotettu Toto76-pelissä lähtönsä kakkossuosikiksi 23 prosentin pelikannatuksella.Voitto irtosi Tuurin Toivolle varsin vaiheikkaan juoksunkulun jälkeen. Suljetulta kasiradalta lähtenyt Tuurin Toivo jäi starttihetkellä kolmanteen pariin sisälle. Esa Holopainen yritti löytää hevosen mentävää aukkoa, mutta alkumatkasta ovi pysyi kiinni.

Loppukaartessa tilat vihdoin löytyivät muutaman mutkan kautta, kun pari kilpakumppania sortui laukalle. Väärälle askellajille ponkaisi muun muassa pelisuosikki Veeran Poika.

Ohjastaja Esa Holopainen uskoi, että Tuurin Toivolla on edessään hyvä tulevaisuus kaviourilla, kun se vain malttaa pysyä oikealla askellajilla.

– Hevonen on vielä rutinoitumaton. Se on tienannut palkintorahaa nopeassa tahdissa. Aina, kun se on polkenut ravilla, se on myös menestynyt.

– Meillä kävi isot tuurit, kun hevosia laukkasi ulkopuoleltamme. Sen jälkeen ori kiri tuulispään lailla, Holopainen suitsutti.

Jäätävä esitys

Toto76-kierros päättyi kylmäveristen tähti- vs. valiodivisioonakoitokseen. Lähdön voitti Risto Tupamäen ohjastama Costello, joka ei saanut metriäkään ilmaiseksi. Silti se riuhtoi itsensä lähdön ykköseksi.

Costellon pahin peikko eli lähtölaukka kävi toteen heti aja-komennon kuuluessa. Kahdeksanvuotias ori jäi tässä hötäkässä peräti 30 metriä pääjoukon viimeisistä kilpailijoista. Risto Tupamäki lähti alkuvaikeuksista huolimatta ajamaan kärkihevosia kiinni Lasse Virenin tapaan. Niinpä Costello jyskytti panssarivaunun lailla johtavan rinnalle, kun matkaa oli vielä reilu kierros jäljellä.

Kolmas puolikas mentiin keulassa juosseen Hermanni Totkin ja Costellon tahtiin 26,0-vauhtia. Hermanni Totki veti joukkoa päättäväisesti vielä loppusuoran alkuun. Sen jälkeen Costello vyöryi väkivahvoilla voimillaan ykköseksi. Kakkoseksi kiri Pihlajan Aaroni ja kolmanneksi puolestaan Diporex.

Rataselostaja Lauri Hyvösen hehkutus kuvasi hyvin Costellon uskomattoman hienoa juoksua.

– Costello rikkoo kaikki fysiikan lait ja voittaa tämän lähdön, Hyvönen luukutti.

Ohjastaja Risto Tupamäen mielestä Costellolla piti yrittää aggressiivista ratkaisua, kun se oli saanut porukan kiinni.

– Vauhti tuntui keulassa hiljaiselta. Jos olisimme jääneet odottelemaan, niin eteen lähteviä hevosia olisi ollut jonoksi asti. Silloin takaa olisi voinut olla vaikea ehtiä ykköseksi. Voima on tämän hevosen paras ase. Siksi käytin sitä, Tupamäki perusteli taktisia ratkaisuja lähtölaukan jälkeen.

Kahdeksanvuotiaaksi varttunut Costello voi hyvillä mielin jatkaa kohti kovia haasteita. Vauhtiensa puolesta hevosella pystyy pärjäämään myös kaikkein vaativimmalla suomenhevosten kilpailuareenalla eli kuninkuusraveissa.

– Kyllä tämä on ihan ykkössarjan hevonen, Tupamäki myhäili.

Gene Touch yllätti pelurit

Teivon Toto76-rivi käynnistyi heti mojovalla yllätyksellä, kun Kari Venäläinen ohjasti seitsemänvuotiaan Gene Touchin ykköseksi lämminveristen haastajadivisioonakarsinnassa 2 600 metrin matkalla. Venäläinen kaasutti ajokkinsa heti startista keulaan ja piti paikkansa maalitikulle asti.

– Minulla ei käynyt mielessäkään, että luopuisin keulapaikasta. Tämä kesti hienosti kovatempoisen juoksun, Venäläinen kehui ajokkiaan.

Pelaajat olivat unohtaneet Gene Touchin aika totaalisesti, vaikka se voitti Teivon tiistairaveissa joulukuun 27. päivänä. Gene Touchin voitto karsi rankalla kädellä kuponkipinoa Toto76-pelissä, sillä hevosta oli rastittu vain 1,3 prosentille lähdön merkeistä. Yllätyksellisyyttä osoitti myös hevosen voittajakerroin 41,50.

Lauantain Toto76-rivi oli suhteellisen vaikea, eikä kovinkaan moni pelaaja päässyt tilille. Kolme taitavaa pelaajaa sai kuitenkin seitsemän oikeaa merkkiä lapuillensa. Gene Touchin ohella rivin toinen iso yllättäjä oli Kyvyt esiin -divisioonakarsinnan ykkönen Stonecapes Pro ohjissaan Jarkko Ristimäki. Sitä oli rastittu vajaan kolmen prosentin verran.

Vankoista suosikeista pintansa piti lämminveristen tammalähdön ykkönen Mountain Cleaver. Se jyskytti voimillaan takamatkasta huolimatta lähtönsä ykköseksi.

Rivin muut voittajat olivat pikkuyllättäjä Griminal Jack ja selkeisiin suosikkeihin lukeutunut Midnight Hour.

Seitsemän oikein -tuloksella kuittasi 22 855,20 euroa. Kuutosillakin sai vielä mukavasti 196 euroa.