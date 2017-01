Ylöjärveä pyöritetään hyvinvointi- ja elinvoimatoimialojen turvin

Sote- ja maakuntauudistus saavat jatkoa, jos ylöjärveläisen kansanedustajan Sami Savion (peruss.) toive toteutuu. Hänen mielestään satavuotiaan Suomen verojärjestelmä on rivakasti uudistettava, sillä systeemi on sekava ja monimutkainen. Parlamentaarikon mukaan hyvinvointiyhteiskunnan tärkein haaste on päästä eroon massatyöttömyydestä. Mies sanoo, että juuri työpaikka integroi yksilön tiiviisti aktiiviseen elämään.

Ensimmäisen kauden ylöjärveläinen kansanedustaja Sami Savio ihastelee satavuotiasta isänmaata.

Perussuomalainen parlamentaarikko sanoo, että Suomessa on erittäin paljon hyvää.

– Joskus yleisestä keskustelusta voi saada sellaisen käsityksen, että maassamme olisi paljon huonoa ja kielteistä. En allekirjoita väitettä, jonka mukaan yhteiskuntamme olisi negatiivisesti värittynyt, hän linjaa.

Savio on lukenut tarkasti historian läksynsä.

– Kansakunnallamme on varsin pitkä oma historia takanaan. Koko yhteiskuntamme on kehittynyt valtavasti muutamien vuosikymmenien aikana. Maamme on varttunut köyhästä maatalousyhteiskunnasta vauraaksi tietoyhteiskunnaksi, hän perustelee.

Parlamentaarikon mielestä suomalaisilla ei ole mitään syytä alakuloon.

– Olemme monella osa-alueella johtava maa koko maailmassa, mies korostaa.

– Kansakuntamme saavutukset merkitsevät meille kannustavaa voimavaraa. Terveelle kansallistunnolle on aina paikkansa, Savio näkee.

Kansanedustaja kannustaa kaikkia suomalaisia osallistumaan satavuotista itsenäisyyttään juhlivan Suomen karkeloihin.

– Voimme osallistua merkkivuoden viettoon arjessammekin kukin omalla paikkakunnallaan. Juhlavuoden tapahtumat on jalkautettu kattavasti jokaiseen niemeen ja notkelmaan.

Puhalletaan yhteishenkeä

Sami Savion mielestä satavuotiaalle Suomelle olisi paras lahja se, jos kansakunta löytäisi uudelleen historiastaan kuulun katajanlujan yhteishengen.

– Tarvitsemme juuri nyt kansallista yhtenäisyyttä voimavaraksemme. Yhteiskunnallamme on ongelmia, joiden ratkaiseminen vaatii jokaisen panosta, hän perustelee.

Kansanedustaja arvelee joidenkuiden ihmisten pitävän maamme itsenäisyyttä itsestäänselvyytenä.

– Itsenäisyytemme eteen on tehty paljon työtä. Etenkin toisen maailmansodan vuodet merkitsivät vaikeita aikoja, hän muistuttaa.

– Jokaisella sukupolvella on ollut omat ongelmansa ja voittokulkunsa. Olemme saavuttaneet sivistyksemme, elintasomme ja osaamisemme määrätietoisella eteenpäin ponnistamisella.

Sami Savion mielestä Suomella on erinomaiset menestymismahdollisuudet tulevaisuudessakin.

Ihmisille on saatava työtä

– Työllisyystilanteen kohentaminen on ehdottomasti yhteiskuntamme välttämättömin tehtävä, Sami Savio linjaa.

Kansanedustaja muistuttaa, että työttömyys alkoi vaivata toden teolla yhteiskuntaamme jo vuoden 2008 finanssikriisin aikana.

– Puhumme tällä hetkellä massatyöttömyydestä. Maassamme on runsaat 300 000 työtöntä, hän tarkentaa.

Savion mukaan työttömyyden kasvu vaikuttaisi nyt olevan taittumassa, mutta suuri kohennus antaa odottaa toteutumistaan.

– Yhteiskuntamme kohtasi 1990-luvun talouskriisin myötä suurtyöttömyyden aallon. Tuolloin onnistuimme ottamaan uuden suunnan ja tervehdyttämään tilanteen. Luotan siihen, että eri tahojen ponnistukset kantavat tälläkin kerralla hedelmää ja Suomeen syntyy uusia työpaikkoja.

Savio korostaa työpaikan merkitsevän niin yksilölle kuin koko yhteiskunnalle hyvin paljon.

– Työpaikka turvaa ihmisen tulevaisuuden. Työ kartuttaa kansantalouttamme, hän tarkentaa.

– Järkevässä työssä oleva ihminen kokee olevansa tiiviisti mukana yhteiskunnassa. Itsensä hyödylliseksi tunteminen on tärkeä asia. Kansalaiset, jotka ajautuvat aktiivisen yhteiskunnan ulkopuolelle, kokevat olevansa tarpeettomia.

– Aktiivinen osallistuminen yhteiskunnan elämään voimistaa jokaisen ihmisen uskoa tulevaisuuteen, Savio muistuttaa.

Maanpuolustustahtoa on nostettava

– En koe, että maatamme kohtaisi jokin ulkoinen uhka, Sami Savio sanoo.

Kansanedustaja kertoo säpsähtäneensä tuoreen Maanpuolustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) teettämän haastattelututkimuksen tuloksesta, jonka mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on laskenut selkeästi toissa vuodesta.

– Mielestäni maanpuolustustahdon lasku oli merkittävä, mikä on hyvin ikävä asia. Olen miettinyt syitä siihen, miksi kansalaisten maanpuolustustahto on notkahtanut alaspäin, mutta en ole löytänyt muutokselle syitä.

– Puolustusvoimien merkitys maamme puolustukselle on ratkaisevan suuri.

– Maamme yleinen asevelvollisuus on toimiva ja perusteltu käytäntö, Savio sanoo.

Kansanedustajan mukaan terrorismin uhka on otettava vakavasti myös Suomessa.

– Maamme ei ole erikoisasemassa terroritekojen suhteen. Meidän on varauduttava Euroopasta tuttuun uhkaan. Iskut tulevat yllätyksinä.

”Tarvitsemme veroremontin”

Savion mukaan yhteiskuntamme ei ole valmis soteuudistuksen eli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen toteutumisen jälkeen.

– Tarvitsemme ehdottomasti verojärjestelmämme remontin, hän vaatii.

Talousmies Saviolla on monta vahvaa perustelua verojärjestelmän uudistamisen puolesta.

– Verotussysteemimme on erittäin sekava ja monimutkainen.Vain harva henkilö on tarkasti perillä järjestelmämme sisällöstä, hän kritisoi.

– Hyvin ongelmallista on sekin, että esimerkiksi lainlaatijat eivät pysty arvioimaan verotuksessa tehtävien muutosten seurauksia lopputulokseen.

Savion mielestä verotusremontin on yksinkertaistettava verotuskäytäntöjä.

– Verotusjärjestelmään on saatava kannustavia elementtejä. Niitä meillä ei tällä hetkellä ole.