Valon pilkahduksia

Elokuu 2016. Nuorten yleisurheilijoiden SM-kisat Hämeenlinnassa, allekirjoittaneelle tuttuakin tutummalla Kaurialan kentällä. Tällä minä juoksin aikanaan 800 metrin ennätykseni. Se ennätys ei mennyt sittemmin enää koskaan rikki.

Minusta kun tuli menestyneempi maastojuoksijana ja puolimaratoonarina.

Olin hidas, kuin taivas; sellainen juoksija, jolla oli tekniikka kuin enkelillä mutta nopeus, kuin höyryveturilla. Pidemmänkin matkan ratajuoksussa meni jokin vikaan. En tiedä kyllä tänä päivänäkään, että mikä.

Maleksin kentän laidalla, soveliaita uhreja laukaisimelleni etsien.

Vapiskaa, uhrit; minulla on kentän pisin putki ja järeimmät vehkeet! Eikös se ole paras kuvaaja, jolla on pisin putki?

Viereeni lyöttäytyy muuan miekkonen vaimonsa kera. Huomasivat, että minulla on kamera. Seuraamme kimpassa 14-vuotiaiden poikien moukarinheittoa. Juttua piisaa.

–Kokeiles mennä tuohon moukariverkon viereen kuvaamaan! Laitat kameran verkon rei’ästä niin näet heittäjän hieman paremmin, aloittaa kentän laidalla jutun puheliaalta vaikuttava miekkonen.

Ei kai hän ole tosissaan?

–Arvaas, monellako on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana tullut moukari päähän? Niitä on paljon.

–Se on muuten aikamoinen pläjäys, kun moukari osuu kalloon! Yleensä ihmiset jäävät siinä kohtaa ihan tumput suorana tuijottamaan, kun jotain pitäisi tehdäkin, kertoilee SM-kisojen avauslajia kentän laidalla seuraava SM-tason pitkäaikainen valmentaja Juha Lahtinen (50).

–No terve! Mitäs Mister Moukari, tulee Rajalan Tapsa kumppaneineen tervehtimään Lahtista.

Rajala on ”liiton kavereita”. Lahtisen ympärillä riittää ystäviä ja kylänmiehiä.

Vaimo Johanna (51) kertoo vieressä yhtä kovalla vauhdilla tarinaa.

–Ambulanssia olen useamman kerran joutunut kilpailijoille soittamaan. Mutta koskaan ei kenellekään ole moukarin osumasta huolimatta käynyt pahemmin.

Se on todellinen ihme; miesten moukari painaa 7,26 kiloa.

14 -vuotiaiden poikien moukari on vain nelikiloinen. Sama, kuin naisilla.

–Eivät nuo pojat näytä vielä oikein hallitsevan tuota moukaria. Toimitsijoiden kannattaakin olla nuorten kanssa valppaina.

Moukari kolahtaakin verkkoon kymmeniä kertoja kisan aikana. Lähes jokainen osanottaja heittää ainakin kerran hudin.

Moukarin pää on Lahtisen mukaan irronnut kisoissa silloin tällöin jopa varrestaan.

Porilainen Lahtinen on valmentanut vuodesta 2001 SM-mitaleille neljä moukarinheittäjää. Mies valmentaa kymmenettä vuotta liiton leireillä.

–Ei Suomessa ole kuin hädin tuskin kymmenen moukarivalmentajaa. Sen vuoksi olisi hyvä, että kun neuvomme nuoria, tulisi siihen joku muukin kuuntelemaan.

Tuomas Seppänen (30) on seitsenkertainen SM-hopeamitalisti, Lahtisen pitkäaikainen valmennettava. Lahtisen pojat ovat voittaneet lukuisia nuorten suomenmestaruuksia.

”Säähän neuvot eri tavalla kuin liiton ohjeet sanovat”, tokaisi kerran eräs valmennettava Lahtiselle.

–No niin neuvon. Mutta minun neuvoillani moukari lentää 70 metriä, liiton neuvoilla 50, vastasi Lahtinen siihen.