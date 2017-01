Voimavara päättää työnsä

Työttömien parissa runsaat kaksikymmentä vuotta toiminut Ylöjärven Voimavara ry on tullut matkansa päähän. Puheenjohtaja Juhani Heino ja toiminnanohjaaja Eva Aalto sanovat yhdistyksen toimintaedellytysten huvenneen valtiovallan toimien johdosta. Heidän mielestään maan johto toimii kaksinaamaisesti. Päättäjät puhuvat työttömyyden päihittämisestä, mutta he samalla heittävät kapuloita tärkeätä työtä työttömien keskuudessa tekevien rattaisiin.

Työtön pohtii nyt, missä hän voi tavata muita kohtaloveljiä ja -sisaria, kun Ylöjärven Voimavaran ylläpitämä kohtaamispaikka lehtien lukumahdollisuuksineen on sulkenut uksensa.

Toimettomana oleva ei pääse askartelemaan eikä valmistamaan käsitöitä, joita yhdistyksen Vierasvara-myyntipisteessä on myyty.

Yhdistyksen pyörittämä kierrätyskeskus nikkaripajoineen on taakse jäänyttä elämää.

23 vuotta toiminut yhdistys ei suo suojaa eikä turvaa ylöjärveläisille työttömille, jotka ovat kohdanneet toisiaan Ylöjärven Voimavaran tiloissa päivittäin tai viikoittain.

Miten tässä näin kävi?

– Ylöjärven Voimavaralta loppuivat toimintaedellytykset, Juhani Heino ja Eva Aalto vastaavat.

He osoittavat syyttävällä sormella valtiovaltaa, jonka ratkaisut ja päätökset ovat ajaneet Ylöjärven Voimavaran nurkkaan.

– Kyse on rahasta, jota saimme viime metreillä surullisen niukasti, puheenjohtaja ja toiminnanohjaaja tarkentavat.

– Asiayhtälön nurja puoli on se, että samalla valtiovalta vaati entistä suurempia tuloksia, he lisäävät.

– Myös byrokratian määrä kasvoi koko ajan. Vähät voimavaramme hupenivat toimintamme vinkkelistä katsottuna epäolennaisiin asioihin, johtokaksikko kritisoi.

Juhani Heino ja Eva Aalto ovat surullisia siitä, että paikkakunnalle hyvin juurtunut toiminta ja paljon työttömyyden kurimuksessa eläneitä ihmisiä koonnut yhdistys ovat nyt kuolleet ja kuopatut.

Parhaaseen aikaan maassamme on toiminut runsaat kaksisataa Ylöjärven Voimavaran kaltaista yhdistystä.

– Meidän lopettaessamme toimintamme jäljelle jää noin sata yhdistystä. Jokaisen toiminnan lopettaneen taival on päättynyt rahan puutteeseen, Heino ja Aalto harmittelevat.

Minne asiakkaat nyt suuntaavat?

Kymmenet aktiiviset Ylöjärven Voimavaran asiakkaat ovat nyt vailla yhteistä kokoontumispaikkaa.

– Meillä käyneiden henkilöiden tilanne on surullinen, Eva Aalto ja Juhani Heino harmittelevat.

Toiminnanohjaaja sanoo, että työttömät kävivät tapaamassa toisiaan yhdistyksen toimitiloissa.

– Keskustelumahdollisuus on ollut tärkeä asia näille ihmisille. He ovat jakaneet ahkerasti tuntojaan ja kokemuksiaan, Aalto kertoo.

Puheenjohtaja korostaa, että työttömät kävivät suurella joukolla lukemassa sanomalehdet toimipaikassa.

– Esimerkiksi Ylöjärven Uutisten lukuvuoroa ihmiset suorastaan jonottivat, Heino tarkentaa.

– Toimipaikassa oli myös tietokone nettiyhteyksineen. Ihmiset saivat hoitaa asioitaan verkossa tai hankkia haluamaansa tietoa maailmanmenosta, hän kertoo.

Aalto ja Heino teroittavat, että yhdistys järjesti vuosittain paljon virkistystoimintaa työttömille.

– Erilaiset tapahtumat olivat ihmisille henkireikiä. Saimme runsaasti myönteistä palautetta tilaisuuksistamme, he kiittävät.

Ylöjärven Voimavara oli EU:n ruoka-avun jakopiste.

– Nyt palvelun käyttäjien on syytä olla yhteydessä Ylöjärven evankelisluterilaisen seurakunnan diakoniatyöhön, joka hoitaa ruoan jakamista, Aalto ja Heino neuvovat.

Jatkuvaa muutosta

Eva Aalto on työskennellyt Ylöjärven Voimavaran palveluksessa vuodesta 1998 lähtien.

– Hain toiminnanohjaajaksi, koska koin tehtävän erittäin mielenkiintoiseksi ja haasteelliseksi. Molemmat ominaisuudet ovat toteutuneet työni arjessa. Työpäiväni ovat muodostuneet hyvin erilaisiksi, hän kuvailee.

Juhani Heino on toiminut kuusi vuotta yhdistyksen puheenjohtajana. Mies on ollut Ylöjärven Voimavaran toiminnassa mukana vuodesta 2002 lähtien, kun hän jäi työttömäksi 58 vuoden ikäisenä.

– Kun sain kultaisen kädenpuristuksen työnantajaltani, hakeuduin välittömästi yhdistyksen toimintaan mukaan. Halusin pysyä elämän syrjässä kiinni, joten aloin käydä Ylöjärven Voimavaran toimistolla ja eri tilaisuuksissa, hän kertoo.

Aalto ja Heino sanovat, että Ylöjärven Voimavaran vastuunkantajat ja työntekijät ovat rakastaneet työtään.

– Kaikki luottamushenkilömme ja palkollisemme ovat tehneet kaikkensa, jotta jäsenillämme ja palveluidemme käyttäjillä olisi ollut hyvä olo, he kehuvat.

Toiminnanohjaaja ja puheenjohtaja sanovat, että yhdistyksen toiminta on ollut jatkuvasti valinkauhassa.

– Yhteiskunnan asettamat reunaehdot ovat muuttuneet koko ajan. Jatkuvat uudistukset ovat vaatineet yhdistysläisiltä pitkää pinnaa ja hyvää sietokykyä, Aalto ja Heino kertovat.

– Asiakkaiden antama kiitos on ollut paras palkkamme.