Petipotilaasta vinhaksi neulojaksi

Kaupungintalon sali täyttyi viime keskiviikkona ääriään myöten, kun koomikko saapui vanhusten viikon vieraaksi.

Täysi salillinen vanhusyleisöä repeää nauruun.

Lavalla rempseä punatukkainen näyttelijä laukoo ronskeja tilannekuvauksia vuorovaikutuksen kompastuskivistä. Ja jo kohta taas nauru raikaa.

Yleisön selän takana taulu poikineen pirskottaa väri-iloa syyspäivään. Ennen esitystä taidekortit ja muut kuvatuotteet ovat käyneet kaupaksi.

Näyttelijä ja kuvataiteilija Tuija Piepponen on tullut taloon. Hän on vanhusten viikon väripilkku, yleisötapahtuman esiintyjävieras kaupungintalolla.

Viis kalvosulkeisista

Piepponen valitsi esityksensä aiheeksi vuorovaikutuksen, koska on huomannut sen olevan tänä päivänä heikoilla.

– En ole missään nimessä tietotekniikkavastainen, mutta asiat menevät usein ääripäihin ennen kuin ne asettuvat, hän perustelee tarvetta puhua kasvokkaiskommunikoinnin saloista.

Juuri tällainen teatterin keinoja hyödyntävä esitys on Piepposelle näyttelijänä luonteva valinta. Perinteisistä näyttelijän nahoista stand-up-henkiseksi luennoijaksi kuoriutuminen taas johtuu siitä, että pitkän uransa aikana nainen on saanut tarpeekseen pelkistä teatterilavoista.

– Haluan tavata ihmisiä, nähdä elämää. Esitykseni avartavat ajatteluani. Se on näyttelijäntyön periaate, joka minulla on, nainen sanoo ja ynnää, että tietysti hän pääsee myös välittämään tärkeäksi kokemaansa viestiä kuulijoille.

Taide puolestaan tuli osaksi päivän ohjelmaa, koska sitä aina kysellään Piepposelta.

Meininkiin Piepponen haki hilpeyttä ja läheisyyttä.

– Ei ähkyä, ei piirtoheitintä. Pitää olla ronski, suora, reilu ja teeskentelemätön ote yleisöön.

Ja tavoite toteutuu. Yleisön hekotus sen todistaa.

– Hän esittää asiat karrikoiden, mutta totuushan siellä tulee, katsomossa istuva Raili Pohjolainen toteaa.

– Varmasti tämä jää ihmisten mieliin, vieressä istuva Veli Pohja jatkaa.

Haussa hupia

Idea kutsua tämä värikäs persoona osaksi vanhusten viikon ylöjärveläisohjelmaa syntyi vanhusneuvostossa. Haluttiin iloa ja hauskuutta vaihteluksi aiempien vuosien asiapainotteisuudelle.

– Ettei olisi niin totista tämä vanhusten viikon meininki, neuvoston puheenjohtaja Eila Henriksson hymyilee.

Viikolle järjestettiin toki muutakin ohjelmaa, perinteisesti asumispalveluyksiköihin, tansseista, musiikista ja bingosta aina ulkoiluun ja vanhojen muisteluun.

– Ohjelmaa on muutenkin, mutta tällä viikolla siihen on erityisesti panostettu. Tämä on spesiaaliviikko, vanhustyön johtaja Sirpa Ellala selittää.

Niin Ellala ja Henriksson kuin Pohja ja Pohjolainen ovat samoilla linjoilla siitä, miksi teemaviikkoa tarvitaan: saadaan vanhusten asiaa esiin ja lisätään heidän arvostustaan.

– Onhan samalla tavalla muitakin teemaviikkoja, Henriksson vertaa.

– Ihmisten tarvitsee nähdä toisiaan, päästä kontaktiin! Piepponen vielä lisää listaan.

Laadun puolesta

Samalla linjalla nuo neljä ovat myös siitä, että Ylöjärvellä on yleensäkin riittävästi ohjelmatarjontaa vanhuksille, niin kaupungin kuin lukuisten järjestöjen ansiosta. Nouseepa Pohjolaisen kokemuksista esiin sekin, ettei vanhusten liioin tarvitse jättäytyä vain heille suunnatun ohjelman pariin.

– Tänä vuonna meillä on ollut painopiste, että tuomme vanhuksille elämää. Tarjontaa on, mutta haaste on se, miten se tavoittaa kaikki, Ellala arvioi.

Viisikko toistaa myös samaa reseptiä hyvään vanhusten ohjelmatarjontaan. Siihen pätevät samat periaatteet kuin kenen tahansa ohjelmaan: laatu sekä erilaisten ihmisten huomiointi monipuolisella kattauksella ja tapauskohtaisella räätälöinnillä. Pohja ynnää myös tietopaketit tuiki tärkeiksi.

– Usein tuntuu, että mennään sieltä, missä aita on matalin. Tarvitaan mielikuvitusta ja luovuutta! Tarvittaisiin vain vaikka teatterityyppinen ihminen, joka voi ottaa ne käyttöön. Sellaisia on joka kylällä. Mielikuvitus on vapaa ja ilmainen, Piepponen vinkkaa.