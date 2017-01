YIlves aloitti vuoden voitolla

YIlves oli kotisalissaan Loppiaispäivänä odotetun vahva, vaikka Liikunnan Riemu saapuikin hienoisena ennakkosuosikkina Ylöjärvelle. Syyskierroksella vieraissa koettu niukka tappio kääntyi nyt hyvän joukkuepelin ansiosta YIlveksen 2–1 (2–0) voitoksi.

Numerot olisivat voineet olla kotijoukkueelle komeammatkin, mutta viimeistely oli joulutauon jälkeen epätarkkaa lukuisista laadukkaista maalipaikoista huolimatta.

YIlves aloitti ottelun rohkealla hyökkäystaktiikalla, joka sai ajettua vieraiden puolustuksen ongelmiin. Kova paine tuotti tulosta ajassa 7.26, kun Anni Paukkunen pääsi tykittämään kaarelta verkon tötterölle ohi maalia vartioineen Saara Viitasen.

Riemun pelinrakentelu ei toiminut, kun kotijoukkue onnistui pallonriistoissa kerta toisensa jälkeen. YIlveksen toinen maali syntyi kulmapotkutilanteesta, kun pallo pelattiin keskelle Heidi Linjamaalle. Linjamaa laukoi kovan pommin maalin takanurkkaan ajassa 10.19.

Osuma oli pelitilanteiden mukaan vähintäänkin ansaittu, sillä YIlves pääsi laukaisupaikoille jatkuvasti.

Kahdella kentällisellä kamppailua pyörittänyt YIlves jatkoi liikkuvaa peliään ja piti Riemun pois vaarallisilta maalipaikoilta. Iida Koskisella ei ollut ylöjärveläisten verkolla vaikeuksia torjua muutamia laukauksia, jotka maalille asti kantoivat. Tauolle mentiin YIlveksen kahden maalin johdossa.

Tiivis puolustus piti pintansa

Toinen jakso oli avausjaksoa tasaisempi, kun vieraat lisäsivät liikkumistaan. YIlves kykeni kuitenkin jatkamaan vahvaa peliä kurinalaisen puolustamisen avulla.

Maalitilanteita syntyi edelleen lähinnä vieraiden maalille, mutta tolppalaukausta lähemmäs ei YIlves koko jaksolla yltänyt.

Riemun Ilona Mikkelä sen sijaan onnistui pyörähtämään YIlveksen pohjapelaajan ulottumattomiin. Hän pyssytti ajassa 36.20 kavennusmaalin tarkalla laukauksella.

Jäljellä olleen peliajan YIlves pystyi pelaamaan ilman suuria virheitä ja välttämään voittopisteiden lipumisen kynsistään. Voitto piti YIlveksen edelleen karsintaviivan yläpuolella kutkuttavan tasaiseksi muodostuneessa sarjassa.

YIlves on sarjan vanhetessa saanut otteisiinsa varmuutta. Odotettavissa on tiukkoja kamppailuita sarjan kovimpiakin joukkueita vastaan. YIlveksen osalta ensi viikonloppu sisältää vierasottelut Torniossa ja Haapajärvellä.

Mikäli terveystilanne ei viikolla heikkene, saanee YIlves mukaan parhaimman kokoonpanonsa. Kotikentällä YIlves pelaa taas 21. tammikuuta, jolloin vastassa on Musan Salama.