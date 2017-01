Vain Metsäkylä menetti Siwan

Suomen Lähikauppa Oy:n ostanut Kesko on muuttanut lähes kaikki Pirkanmaan Siwat ja Valintatalot K-kaupoiksi. Ylöjärvellä muutosta odotellaan enää Vuorentaustassa. Metsäkylässä uudet tuulet puhalsivat nurin perinteikkään lähikaupan.

Kylmä viima puhaltaa Metsäkyläntien ja Paavonpolun risteyksessä. Pieni, keltainen talo on ympäröity metalliaidoilla.

Metsäkylän Siwaa ei enää ole.

– Se kauppa suljettiin ensimmäisten joukossa jo joskus viime syksynä, Keskon Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen sanoo.

– Emme yksinkertaisesti löytäneet edellytyksiä kannattavalle liiketoiminnalle. Liikevaihto oli liian pieni, hän perustelee.

Vuonna 2003 perustettu Siwa oli aikoinaan yksi Ylöjärven menestyvimmistä päivittäistavarakaupoista. Ainakin, jos otti huomioon puodin pienen koon.

Arkena ja pyhänä auki olleessa kaupassa käytiin Elovainiota ja Pinsiötä myöten.

– Ihmiset olivat tottuneet asioimaan siinä kohtaa Metsäkylää. Samalla paikalla oli toiminut kauppoja ainakin 1960-luvulta lähtien, Ylöjärven Metsäkyläläiset ry:n puheenjohtaja Rami Kalliomäki muistelee.

– Itse muistan hyvin esimerkiksi vanhan Jutilan kaupan. Sen aikaan kylä oli vielä pieni – vain murto-osa sen nykyisestä koosta, hän jatkaa.

Viime vuosina Metsäkylän Siwan menestystä verotti kiristynyt kilpailu. Vuonna 2009 lähes naapuriin avattu S-ryhmän Sale vei asiakkaita, samoin Elovainiolle noussut Kauppakeskus Elo.

Kalliomäki pitää viimeisenä niittinä isojen kauppojen aukioloaikojen vapautumista viime vuoden alussa.

– Sen myötä Metsäkylästä käydään isoissa marketeissa nyt pyhäpäivinäkin. Ei ihan pienillä kaupoilla ole samalla tavalla tilaa hengittää kuin ennen, hän miettii.

Asiakasmäärät kasvussa

Muualla Ylöjärvellä entiset Suomen Lähikaupan myymälät jatkavat elämäänsä jatkossakin. Asuntilan Valintatalo muutettiin K-marketiksi syyskuun alussa, ja Kurun sekä Siivikkalan Siwat seurasivat perässä hieman myöhemmin.

Jari Alasen mukaan muutosprosessi on sujunut kaikin puolin hyvin.

– Asiakasmäärät ovat lisääntyneet jokaisessa kaupassa merkittävästi. Tavoitteemme oli noin 20 prosentin kasvu per myymälä, ja tähän ollaan päästy, hän paljastaa.

– Hintojen osalta lupasimme asiakkaille, että pudotusta tulee Pirkka- ja K-menu-tuotteiden tulon myötä noin 20 prosenttia entiseen. Tämäkin on pitänyt kutinsa aika lailla odotetusti, aluepäällikkö jatkaa.

Tämän jutun ilmestymishetkellä Pirkanmaalla on vielä 49 kauppaa, jotka kantavat Siwan tai Valintatalon nimeä. Huhtikuun loppuun mennessä kaikkien niiden ikkunoissa pitäisi olla uudet teipit.

Kaupoista 28 muutetaan K-marketeiksi. 15 myymälää myydään, ja kuuden kannattavuutta selvitetään edelleen.

Ylöjärvellä muutokset koskevat enää Vuorentaustan Siwaa. Se jatkaa toimintaansa K-marketina tammikuun 26. päivästä eteenpäin.

Länsi-Tampere vetää yhä

Metsäkylän Siwan sulkemisen jälkeen Ylöjärvelle jäi yhteensä 18 päivittäistavarakauppaa. Niistä 11 sijaitsee Ylöjärven vanhan kantakaupungin alueella.

Jari Alanen pitää kilpailutilannetta kovana.

– Ylöjärvellä on kieltämättä tiukkaa kamppailua asiakkaista. Kaupungin sisäisen kilpailun lisäksi tilannetta mutkistaa Länsi-Tampere, jossa käydään myös jonkin verran ostoksilla, aluepäällikkö näkee.

– Näkisin kuitenkin, että Keskolla on kaupungissanne vahva asema. Elovainion Citymarket parantaa juoksuaan joka vuosi, ja nyt meillä alkaa olla hieno verkosto K-marketejakin, hän lisää.