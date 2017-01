Lupaukset vetävät salille

Kunnon kohottaminen on uudenvuodenlupausten kestosuosikki. Joulun kiloista pyristellään sankoin joukoin eroon myös Ylöjärvellä, jossa kuntosalit ovat varautuneet vilkkaaseen tammikuuhun. Alan yritykset tekevät lähiviikkoina vuoden kävijäennätyksensä.

Liikuntakeskus Ateenan yrittäjä Joonas Salo kertoo kysynnän nousevan vuoden alussa raketin lailla. Asiakasmäärien korkein piikki nähdään pian loppiaisen jälkeen.

Sama kuvio toistuu vuodesta toiseen.

– Vaikka kuntosalibisnes on sesonkiluonteista, tietyt asiat pysyvät. Tämä on yksi niistä, Salo naurahtaa.

– Uudenvuodenlupaukset näkyvät salilla selvästi. Tammi-helmikuun taitteessa kävijöitä on noin 30 prosenttia enemmän kuin hiljaisimpaan aikaan keskikesällä, hän jatkaa.

Samoilla linjoilla on Ylöjärven Fressin keskusvastaava Arttu Tehiranta. Kolmea eri kuntosalia johtava mies on tosin huomannut, että kysynnän piikki on käynyt viime vuosina tasaisemmaksi.

– Liikunnallinen elämäntapa on noussut trendikkääksi jutuksi. Tämän vuoksi asiakkaita on koko ajan tasaisemmin ympäri vuoden, hän sanoo.

Elovainion Easy Fitin Pipsa Lahden mukaan tammisesongin pituuteen vaikuttaa moni asia. Yksi niistä on talven sää.

– Jos ulkona on loskaista ja ankeaa, sisäliikunta kiinnostaa tavallista enemmän. Se taas näkyy kävijämäärissä, Lahti pohtii.

Moni lopettaa turhan aikaisin

Vuoden alussa saleille saapuvista asiakkaista suurin osa on uusia. Kuntosaliharjoittelu ei välttämättä ole monellekaan heistä ennestään tuttua.

Kuntokeskusten suurin haaste on saada uudet tulijat pysymään asiakkaina vielä ensihuuman jälkeenkin.

– Kysyntäpiikki alkaa tasaantua yleensä helmikuussa. Ei jyrkästi, mutta kuitenkin, Joonas Salo myöntää.

– Aloittelijat saattavat esimerkiksi ihmetellä sitä, että paikat tulevat liikunnasta kipeiksi. Sitten tehdään vääriä johtopäätöksiä tyyliin ”treenaaminen ei sovi minulle”, hän jatkaa.

Salon mukaan ihmiskeho tottuu rajuunkin liikuntamäärän lisäämiseen suhteellisen nopeasti. Eli jos malttaa treenata säännöllisesti tammi- ja helmikuun, pahoja kipeymiä ei pitäisi enää tulla.

– Uusien asiakkaiden motivointi jatkaa on joka vuosi se kaikkein haasteellisin juttu. Ei ole mikään ihme, että tällä alalla nähdään tammikuussa todella paljon erilaisia tarjouksia, Salo sanoo.

Kilpailu on kovaa mutta reilua

Kilpailu Ylöjärven liikkujien kukkaroista on ollut kiristymään päin. Kymmenen vuotta yhtäjaksoisesti toiminut Liikuntakeskus Ateena on saanut tällä vuosikymmenellä kilpailijoikseen suuret Fressi ja Easy Fit -ketjut. Vielä vahvistamattoman tiedon mukaan myös kolmas valtakunnallinen toimija on avaamassa toimipisteen kaupunkiin lähiaikoina.

Fressin Arttu Tehirantaa tällainen kehitys ei huoleta.

– On hyvä, että kuluttajalla on vaihtoehtoja. Ja kilpailu pitää meidätkin vireänä, hän muotoilee.

– Kun on konsepti, johon uskoo, ei kilpailua tarvitse pelätä. Minä en esimerkiksi koe, että Fressi on pelkkä kuntokeskus, vaan kokonaisvaltainen liikunta- ja hyvinvointikeskus. Tarjoamme sellaisia palveluita, joita muilla ei ole, hän tarkentaa.

Konseptin erilaisuuden nimeen vannoo myös Easy Fitin Pipsa Lahtinen. Hänen mukaansa kuntokeskuksilla on merkittäviä eroa esimerkiksi sitoutumisajoissa, hinnoissa ja palveluissa.

Joonas Salon mielestä kokonaispaketti on se, mikä ratkaisee.

– Jos kuntosali on kovin kaukana kotoa, kynnys sinne lähtemiseen on iso. Ja toisaalta liian korkeat hinnatkin karkottavat ihmisiä, hän puntaroi.

– Minusta Ylöjärvellä on hieman ylitarjontaa kuntokeskuksista. Aika näyttää, keiden konseptit ovat asiakkaiden mieleen, Salo sanoo.