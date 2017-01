Poliisi: 15-vuotias tyttö raiskattiin Ylöjärvellä – kahta poikaa epäillään

Kirkonseudun Asemantiellä vietettiin viime viikolla jäähyväisiä. Tasan 30 vuotta ylöjärveläisiä palvellut poliisiasema sulki perjantaina ovensa asiakkailta viimeisen kerran. Yksi lakkautuspäätöksen kokijoista oli Anne-Marja Sillman, joka työskenteli asemalla sen alusta asti.

Asiakirjat käteen, tiedot ylös ja kynä asiakkaalle. Hymyn kera.

– Nyt tarvittaisiin nuoren herran allekirjoitus. Onnistuuko?

Onnistuuhan se. Korokkeen avulla alakouluikäinenkin yltää korkealle tiskille.

Kaunis kiitos ja pienet kehut. Lyhyet ohjeistukset siitä, miten ja mistä passin voi noutaa.

Anne-Marja Sillman on jälleen hoitanut yhden asiakaspalvelutilanteen.

– Kyllä se harmitti, kun kuulin, että asema laitetaan kiinni. Silloin oli kesä ja olin lomalla, poliisin lupasihteeri muistelee puolen vuoden takaista uutista.

– Omalta kannaltani harmittaa, että työmatkani pitenee. Asiakkaillehan tämä voi olla oikeasti isokin juttu – jopa katastrofi, hän jatkaa.

Sillman on totuttu Ylöjärvellä tuntemaan poliisiaseman Annena. Harva se viikko hänen hihaansa on tartuttu kaupungin raitilla milloin minkäkin poliisiasian tiimoilta.

Jatkossa hihaan tarttujia ei liene entiseen malliin. Tai jos on, asiana voikin olla harmitus.

Ylöjärven poliisiasema on jatkossa suljettu.

– Nämä viimeiset päivät ovat olleet vähän kuin lähtölaukauksen odottelua. Asiakkaita on palveltu ja muuttoa tehty, Sillman kuvailee.

Muutoksiin ehti tottua

Ylöjärven kunta sai oman poliisiasemansa vuonna 1986. Anne-Marja Sillman oli toimipisteen ensimmäisiä työntekijöitä.

Jo 1970-luvulla Ylöjärven nimismiespiirin palkkalistoille tullut virkailija muistaa toiminnan alkuvaiheet kuin eilisen.

– Muistaakseni asema perustettiin tähän siksi, että kunnanvirasto tarvitsi lisää tilaa. Nimismiespiirin toimipistehän oli tuohon aikaan nykyisessä sosiaalitoimistossa, hän kertaa.

– Niin minä ikkunastani katselin, kun täällä Kuruntien toisella puolella alkoivat seinät nousta. Vähän hirvitti, kun rakennusvaiheessa satoi rajusti – pelkäsin, että mitähän homeongelmia tuostakin seuraa, puhelias nainen naurahtaa.

Alun perin Asemantie 2:n kaksikerroksinen virastorakennus oli kokonaan virkavallan käytössä. Alakerrassa oli poliisi ja yläkerrassa ulosottomies sekä nimismiehen kanslia.

Vuosien mittaan suuri osa toiminnoista siirtyi muualle.

– Ensiksi, vuonna 1996, loppui Ylöjärven nimismiespiiri, minkä jälkeen olimme Nokian kihlakunnan alaisia. Tuolloin täältä lähtivät nimismiehen palvelut, Sillman alkaa luetella.

– Vuonna 2007 lakkautettiin puolestaan kihlakunnat. Sen jälkeen olimme osa Pirkanmaan poliisilaitosta, hän jatkaa.

Muutama vuosi sitten Pirkanmaan poliisilaitoskin siirtyi historiaan, kun perustettiin Sisä-Suomen poliisilaitos. Sillmanin mukaan jokainen muutos näkyi Ylöjärven poliisiaseman arjessa – jos ei asiakkaille niin ainakin työntekijöille.

– Täällä on saanut tottua siihen, että käytännöt muuttuvat: miten asiakirjoja käsitellään, ketkä ovat oikeat yhteyshenkilöt…

– Joskus aikoinaan oli hienoa, kun sitä tunsi osaavansa kaiken tarvittavan. Sitä tunnetta minulla ei ole ollut pitkään aikaan, Sillman hymähtää.

Palvelua viimeiseen asti

Mullistusten keskellä yksi Ylöjärven poliisiaseman peruskivistä säilyi paikoillaan. Lupapalveluiden tiski seisoi oven tuntumassa viimeiseen palvelupäivään saakka.

Perjantaina puoliltäpäivin tiskille oli jopa jonoa. Sillmanin palveltavana käynyt Matti Pirhonen ei tiennyt aseman sulkeutumisesta mitään.

– Jaa, näinkö on? No, kuulostaapas ikävältä, hän kommentoi Ylöjärven Uutisille.

– Käyn täällä hoitamassa passi- ja lupa-asioita. Kieltämättä niitä ei ole kovin usein – ehkä kerran muutamassa vuodessa, siivikkalalainen jatkoi.

Pirhonen sanoi ymmärtävänsä, että sähköiset asiointimahdollisuudet ovat vähentäneet fyysisten palvelutiskien tarvetta rajusti. Tästä huolimatta tutun poliisiaseman lähtö on hänelle harmi.

Samaa mieltä on asemalla liki kaiken nähnyt Anne-Marja Sillman.

– Etenkin iäkkäät ihmiset eivät osaa käyttää sähköisiä palveluita. Tämä on tullut huomattua selvästi.

– Ja lupapalveluiden ohella Ylöjärveltä lähtevät myös rikostutkijat. Moni pelkää, tuleeko kaupungista nyt villi länsi. Hah, saapa nähdä! Sillman lohkaisee.