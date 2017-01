Maittaisiko sata kirjaa vuodessa?

– Tähän se tulee, kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto näyttää Eppu-patsaan paikan.

Ylöjärven kaupunki osallistuu ensi vuonna Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhliin pystyttämällä patsaan Eppu Normaalille.

Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto ja talousjohtaja Juha Liinavuori kertovat, että kaupunki varaa rahaa Eppu-monumentin toteuttamiseen ensi vuoden talousarviossa.

Patsashankkeen tarkemmat askelmerkit selviävät lähiaikoina.

Ylöjärven kaupungin korkein johto on keskustellut tänä vuonna 40-vuotista taivaltaan juhlivan Eppu Normaali -yhtyeen muistamisesta.

Patsashankkeella on varsin laaja kannatus.

– Varmastikin asia on niin, että Ylöjärvi on paikkakuntana saanut enemmän huomiota ja mainetta Epuista kuin pumpun jäsenet kotikaupungistaan. Tärkeintä on se, että kaupunkimme on kiitollinen ja ylpeä menestyvästä rockbändistä, ja Eput viihtyvät täällä sekä tekevät menestyksellistä kulttuurityötä monella tasolla ja monella taholla, Sorvanto kiittää.

Ylöjärven kaupunki on saanut valmiiksi talousarvioehdotuksen, joka matkaa marraskuussa kaupunginvaltuuston päätettäväksi.