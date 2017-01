Esko Morikka keskittyy keräämään Hervannanmaan historiaa

Vaalikautensa loppua lähestyvä Ylöjärven kaupunginvaltuusto jatkaa taivaltaan ilman perussuomalaisten Esko Morikkaa. Kokeneelle kunnallismiehelle myönnettiin maanantaina ero valtuutetun tehtävistä. Morikan tilalle nousee puoluetoveri Kurusta.

Vapaaehtoisesti paikastaan luopuneen Morikan korvaa yrittäjä Hannu Ruuska. 46-vuotias parkkuulainen sai vuoden 2012 kunnallisvaaleissa 74 ääntä ja jäi vain neljän äänen päähän valtuutetun pestistä.

Ruuska ei aloita uutta tehtäväänsä pystymetsästä, sillä hän on osallistunut lukuisiin kaupunginvaltuuston kokouksiin viime vuosina. Perussuomalaisten varavaltuutettuna hän on tuurannut puoluetovereitaan, kun tarvetta on ollut.

Nasevista puheenvuoroistaan tunnettu Morikka jätti valtuuston, koska hänellä oli siihen uuden kuntalain suoma mahdollisuus. Alun perin viime kunnallisvaaleissa valittujen päättäjien toimikauden piti loppua vuodenvaihteeseen, mutta se jatkuukin ensi toukokuuhun saakka.

PS-valtuustoryhmää johtava Mauri Heiska ei usko, että muutos aiheuttaa puolueelle harmaita hiuksia.

– Morikan lähtö on harmi, koska hän on pitkän linjan rautainen osaaja. Esko on kuitenkin luvannut osallistua ryhmämme kokouksiin – eli ei hän kokonaan jää toiminnasta pois, Heiska painottaa.

Morikan ohella luottamustehtävästä luopui sivistyslautakuntaan kuulunut Seppo Röppänen (sd.). Hänet korvaa puoluetoveri Taku Nieminen.

MAPSTO läpi – ilman vaihtoehtoja

Maanantain kokous oli Ylöjärven kaupunginvaltuustolle vuoden viimeinen. Asialistalla oli muun muassa maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTOn siunaaminen vuosiksi 2017–2021.

Ja nimenomaan siunaamisesta olikin kyse. Varavaltuutettuna kokoukseen osallistunut Hannu Ruuska esitti, ettei vanhan Räikän kartanon kunnostukseen asetettaisi 1,2:ta miljoonaa euroa näinä talouden aikoina. Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto muistutti, ettei asiaan itse asiassa voitu nyt vaikuttaa.

– Investoinnit on jo käsitelty talousarviossa, jonka tämä valtuusto hyväksyi. MAPSTO on oikeastaan toteutussuunnitelma jo tehdyille päätöksille, Sorvanto muotoili.

Mauri Heiska ihmetteli, miksi asiakirjan käsittelyyn tuhlattiin valtuutettujen aikaa, kun kerran vaikuttaa ei voinut. Sorvanto myönsi, että asiassa on jatkossa viilaamisen varaa.

– Täytyy pohtia, pitäisikö MAPSTO hyväksyä talousarviokäsittelyn yhteydessä, Sorvanto sanoi.

– Mutta perussuomalaiselle ryhmälle haluan sanoa, että mikäli Vanha Räikkä haluttaisiin pois investointien joukosta, asian voi nostaa kyllä esille ensi syksynä. Silloin käsitellään vuoden 2018 talousarviota, kaupunginjohtaja huomautti.

Ylöjärven valtuusto päättää MAPSTO-asiakirjan sisällöstä vuosittain. Käytännössä kyseessä on dokumentti, joka määrittää, miten kaupunki rakentuu seuraavalla viisivuotisjaksolla.

Vuosina 2017–2021 Ylöjärven väestön ennakoidaan kasvavan noin 400 asukkaalla. Asuntotuotantoa on määrä ohjata keskustaan, Metsäkylään, Vuorentaustaan, Siivikkalaan ja Siltatien alueelle.

Tulevien vuosien keskeisimmät rakennusinvestoinnit ovat Metsäkylän koulun laajennus ja vanhan osan saneeraus sekä uuden Siltatien koulun ja päiväkodin rakentaminen sekä Kurun päiväkodin rakentaminen.