Selfiesankari Janne Ankkanen

Hyvä Tuomas joulun tuopi, vaikka epäilyksen varjo häivähteleekin tämän apostolin kintereillä. Amerikkalainen teologi Harvey Cox piti viisikymmentä vuotta lähes varmana, että uskonnot ja hengellisyys kuolevat markkinamaailman ylivaltaan.

Kirkonmies perui sanansa pari vuotta sitten. Uskonnon institutionaalinen puoli oppiriitoineen ehkä kuihtuu, mutta hengellisyys nousee sitäkin vahvemmin. Palataan juurille: uskoon ja luottamukseen.

Epäilyksen varjot hälvenevät. Tuomas-messu rohkaisee eri tavoin ajattelevia kristittyjä avaraan, itseä ja toisia armahtavaan uskoon, toivon tielle, valoisampaan tulevaisuuteen.

+++++

Ruotsalainen tietokirjailija Johan Norberg luo maailman huomiseen toiveikkuutta, joka perustuu analyyttisesti tutkittuihin pitkän aikavälin kehityspolkuihin.

Päiväkohtaisen uutistunnelman synkistämä maailmankuva on Norbergin mukaan harhaa; tosiasiassa ihmiskunnalla menee nyt paremmin kuin koskaan historian aikana.

Uusimmassa teoksessaan Progress (Edistys) Norberg listaa monia syitä, joiden vuoksi ihmisten tulisi nähdä nykyhetkessä ja tulevaisuudessa paljon valoa.

+++++

Kirjailija tähdentää, että nyt levitetään urakalla pelkoa ja pessimististä maailmankuvaa poliittisten intressien vuoksi. Tätä sanomaa rummuttavat populistit, jotka toistelevat, miten maailma menee koko ajan huonompaan suuntaan.

Jos pessimismin ja pelon turruttamat äänestäjät alkavat ajatella, että ihmisten ollessa vapaita he luovat vain kaaosta ja ongelmia, ryhdytään puoltamaan suurta valtiota ja vahvaa johtajaa, joka hallitsee heitä ja kontrolloi heidän elämäänsä.

+++++

Ihmiskunnan suuret kehitysaskeleet liittyvät muiden muassa sanitaatioon (hygieeniset käymälät), lääketieteeseen, aiempaa parempaan ravintoon, pidempään elinaikaan, köyhyyden vähenemiseen, uuteen ympäristöteknologiaan, lukutaidon yleistymiseen sekä vapauden ja tasa-arvon lisääntymiseen.

Norberg esittää ”epäileville tuomaille” kuvaavan esimerkin. Parisataa vuotta sitten 30–40 prosenttia Ruotsin lapsista kuoli alle viisivuotiaina ja sata vuotta sitten 15 prosenttia, ja nykyisin heistä kuolee varhaislapsuudessa 0,3 prosenttia. Samansuuntainen kehitys hyvään nähdään myös Suomessa.

+++++

Reilun parinkymmenen vuoden aikana tehostunut puhtaan veden jakelu on pelastanut miljardien ihmisten elämän elämisen arvoiseksi.

Vielä parikymmentä vuotta sitten äärimmäisessä köyhyydessä eli runsas kolmannes maailman ihmistä, ja nyt samassa tilanteessa on kymmenisen prosenttia. Jokaisen minuutin aikana nousee satoja ihmisiä pois äärimmäisestä köyhyydestä.

Se on paras ja odotetuin joululahja ikinä.

Jorma Marttala