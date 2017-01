Räikän puistossa voi noudattaa presidentin ohjeita ja Suomi100 -sanomaa

Ylöjärven kaupunki ottaa käyttöönsä uuden ohjelman, jonka turvin vuoden 2017 kuntavaaleissa valittavat 51 kaupunginvaltuutettua perehdytetään tehtäviinsä. Hankkeen takana olevat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Leena Joensivu (sd.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus (kok.) perustelevat hanketta sillä, että seuraavilla valtuutetuilla on edessä työntäyteinen nelivuotiskausi.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Leena Joensivu ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus kertovat uuden valtuuston perehtymisohjelman olevan jatkoa aikaisemmin laaditulle valtuuston toimintaohjeelle.

Ylöjärven kaupungin hallintopäällikkö Antti Pieviläinen lupaa, että luottamushenkilöille on luvassa tiivis ja kattava koulutuspaketti, joka koostuu neljästä osa-alueesta.

– Ensimmäisessä tilaisuudessa käymme perusteellisesti lävitse valtuutettuna toimimisen periaatteet ja valtuutetun käytössä olevat työkalut, hän avaa.

Valtuutetut tutustuvat valtuuston toimintaohjeeseen, joka antaa eväitä luottamushenkilönä toimimiseen, vaikuttamiseen ja osallistumiseen

Pieviläisen mukaan valittujen päättäjien on tunnettava muun muassa Ylöjärven kaupunkistrategia, talousarvio ja MAPSTO-asiakirjat.

Toisessa tapahtumassa avataan juuriaan myöten kaupunkistrategia, kaupungin talouden tilanne, MAPSTO sekä hyvinvointikertomus.

Valtuutetut paneutuvat omatoimisesti kaupungin hallintosääntöön, ja he etsivät kaupunkilaisten osallistamisen keinoja.

Kolmas tietoisku johdattaa valtuutetut kaupungin toimintaa ohjaaviin lakeihin sekä kaupungin sääntöihin ja ohjeisiin.

Pieviläisen mukaan valtuutetut käyvät lävitse esimerkiksi perustuslakia, kuntalakia ja hallintolakia.

Leena Joensivu ja Katja Luojus pitävät erittäin tärkeänä sitä, että luottamushenkilöitä johdatellaan ymmärtämään Ylöjärven asemaa osana Tampereen kaupunkiseutua ja Pirkanmaata.

– Sote ja maakuntahallinto tuovat uuden rajapinnan kunnan toiminnalle, he korostavat.

Perehdyttäminen huipentuu osastomessuihin, joilla kaupungin osastot esittäytyvät omilla ständeillään. Viranhaltijat kertovat ajankohtaisista asioista ja vastaavat valtuutettujen kysymyksiin.

Valtuustossa ei olla yhden asian takia

Leena Joensivu on ollut vuosikymmeniä kotikaupunkinsa luottamustehtävissä.

– Kenenkään ei pitäisi lähteä vaaleihin sillä periaatteella, että laittaa vain jonkin tietyn yhden asian kuntoon, hän näpäyttää.

– Kaupunginvaltuusto ei ole yhden ihmisen show, hän lisää.

Katja Luojus painottaa sosiaalisten taitojen tärkeyttä.

– Hyvä vastuunkantaja osaa tuoda näkemyksensä oikea-aikaisesti esille. Hän keskustelee ja sopeutuu demokraattisesti syntyneeseen lopputulokseen, hän pohtii.

Joensivu ja Luojus korostavat Ylöjärven olevan jo niin suuri kaupunki, että yleisen edun toteutuminen edellyttää päättäjiltä isojen linjausten taitamista.

– Etusijalla on oltava kaupungin etu, he kiteyttävät.

Perehdyttämistä valmisteltu kauan

Hallintopäällikkö Antti Pieviläisen mukaan Ylöjärven kaupunki on satsannut hyvin paljon uutukaiseen valtuutettujen perehdyttämisohjelmaan.

– Aloitimme mallin työstämisen jo viime vuoden kevätkaudella, hän toteaa.

Leena Joensivu ja Katja Luojus sanovat, että valtuuston toimintaohjeen synnyttäminen loi pohjaa perehdyttämispaketille.

– Nykyisen valtuuston jäsenet ovat huomanneet, miten hyvin esimerkiksi valtuustoryhmien puheenjohtajien kuukausittain järjestettävät neuvonpidot palvelevat yhteistä etua, he kiittävät.

Vastuulliset tehtävät odottavat

Pieviläisen, Joensivun ja Luojuksen mukaan Ylöjärven seuraavan valtuuston on päästävä työn vauhtiin ripeästi.

– Valtuusto tekee Ylöjärvelle uuden strategian. Nykyinen valtuusto ei ole pitänyt viisaana sitä, että se sitoisi tulevan kokoonpanon kädet, Joensivu ja Luojus korostavat.

Uusi valtuusto elää soten ja maakuntahallinnon käynnistämisen aikaa.

– Kuntakenttä kohtaa historialliset muutokset. Uudistuksien suhteen on oltava tarkkana, sillä jokainen kunta on oman onnensa seppä, he teroittavat.

– Ylöjärvi profiloituu uudelleen, ja kaupunkimme hakee oman luontevan paikkansa kuntakartalla.