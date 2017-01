”Kyllä meitä tullaan vielä arvostamaan”

Suvi Rajala, 33, on nuoresta iästään huolimatta pitänyt Sammatin tilaa jo 13 vuotta. Rajala sai sinnikkäästä ja päämäärätietoisesta työstään tunnustuksen Ylöjärven Yrittäjiltä, kun hänet palkittiin Nuori Yrittäjä -palkinnolla. Tunnustus oli Rajalalle mukava yllätys.

Sammatin tila on kokenut melkoisen muodonmuutoksen Suvi Rajalan emännöinnin aikana. Rajalan kotitilalla lypsettiin 14:ää lehmää parsinavetassa vielä parikymmentä vuotta sitten.

Nykyisin lypsyrobotit hoitavat lypsytyön ja lehmämäärä on moninkertainen sekä liikevaihto on liki kymmenkertainen verrattuna alkutilanteeseen. Vaikka tilakoko on kasvanut, kaikki eläimet tunnetaan silti nimeltä.

Päätös jatkaa tilaa täytyi tehdä jo peruskoulussa.

– Äiti piti tätä tilaa ennen minua. Kun olin peruskoulun lopulla, äiti tuli allergiseksi lehmille. Olin 20-vuotias, kun aloitin tilanpidon, Rajala kertoo.

Maidontuotannon lisäksi Sammatin tila vuokraa mökkejä sekä myy omia tuotteitaan verkkokaupassa ja tilamyymälässä.

Mökkivuokraus on pienimuotoista, ja se on jatkunut jo vuosikymmenien ajan.

Tilamyymälä avasi ovensa vuonna 2013, kun lähiruoka oli alkanut kiinnostaa kuluttajia entistä enemmän.

– Myymälän tarkoitus on tarjota mahdollisuus ostaa lihaa ja maitoa suoraan tilalta. Kesällä pääsee sitten ostosten yhteydessä katsomaan lehmiä, jos haluaa, Rajala sanoo.

Työntekijät ja yhteistyö avainasemassa

Navettatyöt työllistävät yrittäjäpariskunnan lisäksi neljä vakituista työntekijää. Kesäisin työntekijöitä on vakituisten lisäksi seitsemästä kahdeksaan henkilöä.

Tänä vuonna monet kesätyöntekijät ovat Ylöjärven lukion opiskelijoita. Osa kesätyöntekijöistä on aloittanut työt jo nyt, kun ylioppilaskirjoitukset ovat abiturienteilla takana.

Rajala kiittelee työntekijöitään. Hänen mukaansa hyviä työntekijöitä on löytynyt suhteellisen helposti. Eläintenhoito kiinnostaa monia. Toisaalta työt saa Sammatin tilalla tehdä yhteen pötköön, koska robotti hoitaa lypsyn. Jos robottia ei olisi, täytyisi työvuorot tehdä lypsyjen mukaan kahdessa osassa: aamulla osa ja illalla osa.

– Olen löytänyt hyvin ihmisiä töihin, ja kaikki työntekijät ovat aina olleet suomalaisia. Yötyöt hoidamme itse.

Myös yhteistyökumppanit saavat Rajalalta kiitosta. Esimerkiksi osa nurmista on tilalla sopimustuotantona, sillä omista pelloista ei riitä ruokaa kaikille eläimille.

– Yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään hyvin pitkälti tätä hommaa. Tämä ei toimisi ilman heitä.

Monipuolinen työ innostaa

Nuori yrittäjä on viihtynyt mainiosti maatalousyrittäjänä. Rajala kertoo, ettei viihtyisi toimistotyössä.

Nykyinen työ on monipuolista, ja jokainen päivä on erilainen. Eläintenhoidossa täytyy välillä olla sairaanhoitajan taitoja. Toisaalta hankinnoissa täytyy osata talousasioita, ja työntekijöiden myötä yritysjohtaminen on tärkeää. Vastapainoksi tilalla pääsee luonnollisesti fyysisiinkin töihin.

– Olisin tietysti voinut lähteä jollekin muullekin alalle, mutta on hirveän vaikeaa keksiä sellaista ammattia, joka olisi yhtä mielenkiintoinen kuin tämä, Rajala pohtii.

Työnantajan roolia Rajalan on täytynyt opetella.

– En ole hirveän sosiaalinen ihminen. Työnantajan hommissa on ollut aika paljon opettelemista, ja mielestäni siinä hommassa ei ole koskaan valmis.

Rajala on koulutukseltaan automaatioasentaja. Hän tekeekin jonkin verran palkkatöitä NHKdairyllä. Lisäksi kaikki tilan laitteet korjataan itse.

– Mitä enemmän tietää vähän kaikesta, sen parempi.

Hengähdystauko on paikallaan

Tilalla on tehty laajennuksia ensimmäiset kymmenen vuotta Rajalan yrittäjäurasta. Nyt on aika hieman hengähtää ja keskittyä hiomaan pieniä yksityiskohtia.

– Nyt vain nautiskelen yrittäjänä olosta.

Rajala on hyvin kustannustietoinen. Maataloudella meni kurjasti viime vuonna. Siitä huolimatta Sammatin tila on yksi niistä harvoista, jotka ovat pysyneet plussalla. Hankintoja on toki täytynyt miettiä entistä tarkemmin ja kustannuksiin on pitänyt kiinnittää erityisen paljon huomiota.

– Ainoa taktiikka, jolla maitotila pärjää, on se, että pystyy pitämään kustannukset pieninä. Siihen tarvitaan sitten laskuharjoituksia siitä, mikä oikeasti kannattaa, Rajala puntaroi.

Emäntä toivoo, että saa jatkaa kotitilallaan töissä eläkepäiville asti. Uusi sukupolvi on jo kasvamassa, mutta kaksi ja puoli -vuotiaan Mintun ja puolivuotiaan Manun päätöstä tilan jatkamisen suhteen saadaan vielä tovi odottaa.