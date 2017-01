Kulttuuriin kuuluvaa

Huumorilehden nimikkonäyttely ei mene sieltä, missä rima on matalin.

No tietysti Pahkasika. Legendaarista huumorilehteä julkaistiin vuosina 1975–2000 yhteensä 77 numeroa. Pahkasika ei koskaan saanut massasuosiota, mutta ne, jotka koukuttuivat, koukuttuivat totaalisesti. T-paidat ja muu fanitavara kelpasivat.

Nyt Postimuseo ja mediamuseo Rupriikki ovat yhteisvoimin koonneet näyttelyn, joka kertoo kulttilehden vaiheista. Näyttely on, kohteelleen tyypillisesti, nimeltään Pahkasika – kymmenen kirjainta joihin voit luottaa.

Pahkasian huumori vaihteli älykkäästä hölmöön ja ironisesta parodiasta sarkastiseen satiiriin. Oli pitkiä tekstiartikkeleita, erehdyttävästi uutista muistuttavia juttuja, sarjakuvia ja avantgardistisia kollaaseja sekä tietysti kutkuttavia irtovitsejä.

Näyttelyssä on esillä muun muassa lehden kansia, originaalipiirroksia ja hulvattomia oheistuotteita. Nähtävillä on jopa kuuluisa vahamonistuskone, jolla lehden ensimmäiset numerot painettiin.

Lehden perustivat vuonna 1975 abiturientit Markku Paretskoi, Jukka Mikkola ja Paul Öhrnberg. Ensimmäisen numeron painos oli sata kappaletta. Suurimmillaan levikki paisui 30 000 kappaleeseen. Virallinen ilmestyminen loppui syksyllä 2000.

Avustajaringissä pyörivät vuosien varrella muun muassa Pauli Heikkilä, Ari ja Vesa Koskela, Heikki-Pekka Miettinen ja Juha Ruusuvuori, Asko Alanen, Simo Frangén, Pasi Heikura, Pertti Jarla ja Timo Kokkila. Kokkila toimi nyt näyttelyn kuraattorina.

Pahkasika – kymmenen kirjainta, joihin voit luottaa Museokeskus Vapriikin galleriatilassa 29. toukokuuta saakka.