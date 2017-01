Ylöjärvi tarvitsee näkijöitä ja tekijöitä

Toista rupeamaansa Ylöjärven kaupunginvaltuustossa oleva perussuomalaisten Esko Morikka on päättänyt luopua valtuutetun pestistään tämän vuoden lopussa, vaikka vaalikautta on vielä jäljellä muutama kuukausi. Ylöjärveläiset valitsevat uudet kaupunginvaltuutetut ensi huhtikuussa pidettävissä kuntavaaleissa.

Esko Morikka on ollut myönteinen väriläiskä ylöjärveläisessä kunnalliselämässä.

Vanhat paikkakuntalaiset muistavat kunnallismies Esko Morikan jo vuosikymmenien ajalta, jolloin hän oli ensimmäisen satsinsa silloisen Ylöjärven kunnan kunnanvaltuutettuna.

Morikka aktivoitui uudelleen muutama vuosi sitten, jolloin hän koki velvollisuudekseen olla nostamassa perussuomalaisia muiden isojen puolueiden rinnalle vastuunkantajaksi.

Konkarivaltuutettu on päättänyt jättää valtuustotyön tämän vuoden lopussa. Hän haluaa antaa varavaltuutetulle Hannu Ruuskalle mahdollisuuden osallistua muutaman kuukauden ajan kaupunginvaltuutetun tehtäviin.

Esko Morikka on tullut vuosien saatossa suurelle yleisölle tutuksi paikallispoliitikkona, joka haluaa varmistaa eri asioiden tulevaisuuden. Hänen toimintakulttuurinsa on pohjannut jatkuvuuden turvaamiseen.

Morikka tunnetaan myös nasevasta verbaalisesta ilmaisustaan. Hän on ollut aktiivinen mielipidekirjoittaja, ja hän on käyttänyt teräviä kommenttipuheenvuoroja.

Kun Morikka jättää nyt vapaaehtoisesti valtuustotyöskentelyn, poistuu aktiiviselta paikallispolitiikan kentältä persoonallinen toimija.

Suuri yleisö kaipaa uniikkeja päättäjiä. Ihmiset arvostavat persoonia, jotka hyviä käytöstapoja noudattaen toimivat värikkäällä tavalla.

Ylöjärven kaupunginvaltuusto muuttuu varsin kovasti ensi keväänä pidettävien vaalien yhteydessä. Suuri joukko nykyisiä vastuunkantajia luopuu vapaaehtoisesti paikoistaan. Joidenkuiden kohtalona on pudota huvenneen kannatuksen seurauksena.

Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto on luvannut, että kaupunki aktivoi Ylöjärven tulevaisuuden kunta -keskustelun heti ensi vuoden alkupuolella.

Tulevaisuuden kunta -keskustelu antaa kaupunginvaltuustoon pyrkiville ehdokkaille otollisen mahdollisuuden tehdä ajatuksiaan tunnetuiksi kaupunkilaisten eli äänestäjien keskuudessa.

Nyt on suuri tilaus todellisille tekijöille!