Ylöjärven Yrityspalvelu palkkaa lisävoimaa

Lentoyhtiö AirBaltic alkaa operoida Tampereen ja Riian välillä 26. maaliskuuta alkaen. Latvian pääkaupungista on jatkoyhteyksiä yli 50 kaupunkiin ympäri Eurooppaa. Tampere-Pirkkalan lentoasemalle uusi reitti on ehdottoman tärkeä ja päätös lupaa hyvää myös seudun elinkeinoelämälle, varsinkin matkailuyrittäjille.

Suomessa 22:ta lentoasemaa operoiva valtionyhtiö Finavia julkaisi hiljattain etenkin Tampereen seudulle mieluisan uutisen. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic lisää valikoimaansa suoran yhteyden Tampereen ja Riian lentokenttien välille. Tampere-Pirkkalan lentoasemalle itselleen päätös oli tietenkin erittäin tärkeä ja mieluisa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että saamme uuden reittiyhteyden palvelemaan Pirkanmaan alueen matkustajia, Tampere-Pirkkalan lentoaseman päällikkö Mari Nurminen hehkuttaa.

Maakuntien lentokenttien tulevaisuus ei ole viime vuosina näyttänyt aina erityisen valoisalta. Esimerkiksi Ryanair lopetti viime vuonna reittilennot Tampereen ja Lontoon väliltä talvikausiksi. Nyt Riikaan avattavan yhteyden lisäksi myös Ryanair on ilmoittanut jatkavansa lentoja Tampereelta Bremeniin ja Budapestiin ensi kesäkautena.

Finavian mukaan Tampereen lentoasemalta alkaakin olla seudun väestön kokoon verrattuna jopa poikkeuksellisen hyvät yhteydet.

– Alue yhdistyy eri puolille maailmaa kolmen eri vaihtolentoaseman kautta, Nurminen sanoo.

Tähän saakka Tampereelta on päässyt Helsingin ja Tukholman kautta lukuisiin kohteisiin. Air Balticin myötä tarjonta kasvaa esimerkiksi Euroopan suosituilla kaupungeilla.

– Sekä monella Välimeren alueen lomakohteella, lentoaseman päällikkö ynnää.

Lentoaika Riikaan on noin 45 minuuttia. Air Balticin viestinnän mukaan Riiasta on helposti järjestettävissä 20–30 jatkoyhteyttä, mutta parhaimmillaan sitä kautta pääsee 50–60 kaupunkiin.

Lentoyhtiö aikoo lentää Tampereelta Riikaan kuutena päivänä viikossa. Latvian pääkaupunkiin lähtee lento aamulla kello 5.15, ja paluulento saapuu puolenyön aikoihin. Matkustajia mahtuu Q400-malliseen koneeseen 76.

Lentokoulutus siirtyy Tampere-Pirkkalaan

Pirkanmaalle on samalla kehittymässä vahva ilmailukoulutuskeskus, sillä ilmailu- ja puolustusteollisuuskonserni Patria siirtää lentäjäkoulutuksensa Helsingin Malmista Tampere-Pirkkalan lentokentälle vuonna 2017. Tämä vahvistaa huomattavasti lentoaseman tulevaisuuden näkymiä.

– Uusi reittiyhteys sekä lentokoulutuksen siirtyminen Tampere-Pirkkalan asemalle ovat maakunnan muiden toimijoiden kanssa tehdyn hyvän yhteistyön tulos, Mari Nurminen kehuu.

– Vilkastuva lentoliikenne luo kasvun mahdollisuuksia alueelle, hän korostaa.

Aiempaa aktiivisempi lentotoiminta kohentaa erityisesti elinkeinoelämän liikematkailua ja on tärkeää myös Tampereen seudun näkyvyyden edistämisessä.

– Suorat yhteydet kiinnostaviin kaupunkikohteisiin ja Keski-Eurooppaan ovat tärkeitä maakunnan saavutettavuuden kannalta. Uskon, että ne lisäävät kiinnostusta myös uusille avauksille, Nurminen viittaa muiden lentoyhtiöiden mahdollisiin suunnitelmiin Tampereen osalta.

Tehty työ kantaa hedelmää

Ylöjärven Yrityspalvelun toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki pitää Air Balticin päätöstä avata uusi reitti Tampereen lentoasemalta Riikaan hienona uutisena.

– Yhteys avaa hyvät jatkolentomahdollisuudet ympäri Eurooppaa. Tietojeni mukaan myös lentoajat ovat sellaisia, että Riian käyttö lentoliikenteen solmukohtana jatkolennoille onnistuu hyvin, Isolähteenmäki toteaa.

– On hienoa, että tehty työ lentoyhteyksien kehittämiseksi Tampereen seudulle kantaa näin hedelmää, hän ynnää.

Toimitusjohtaja pitää tärkeänä Tampereen seudun lentoliikennetoiminnan uskottavuuden kannalta sitä, että uusia reittejä saadaan avattua.

– Hyvät yhteydet ovat luonnollisesti tärkeitä myös elinkeinoelämälle ja kaupunkiseudun asukkaille liike- ja lomamatkojen suhteen, Isolähteenmäki korostaa.

Hän toivoo, että ylöjärveläiset ottavat hyödyn irti läheltä lähtevistä yhteyksistä ja käyttävät Tampere-Pirkkalan lentoasemaa aktiivisesti matkoillaan.

– Tämän seurauksena lähilentokenttä näyttäytyisi myös muille lentoyhtiöille yhä kiinnostavampana paikkana ja saisimme jatkossakin kuulla myönteisiä uutisia kohentuneista lentoyhteyksistä, Isolähteenmäki kannustaa.

Uutinen on Isolähteenmäen mielestä varsin merkittävä myös toisesta näkökulmasta: saapuvien kansainvälisten matkailijoiden osalta.

– He ovat suuri mahdollisuus, ja he ovat hyvin tervetulleita esimerkiksi Ylöjärvelle. Entistä parempien yhteyksien ansiosta matkailijoiden houkuttelu alueelle helpottuu, Isolähteenmäki alleviivaa.