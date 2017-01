Reippaasti merkkivuoteen

Ylöjärven koko perheen uudenvuoden vastaanotto täytti jälleen paikallisyleisön odotukset. Tarjolla oli muun muassa luistelua jäähallissa, lastenkonsertti ja pomppulinna Liikuntakeskuksessa sekä tietysti maanmainioita köyhiä ritareita kera mansikkahillon ja kermavaahdon. Tämä kattaus sai niin pienten kuin vähän isompienkin puutarhakaupunkilaisten suupielet leveään hymyyn. Ilta päättyi tutusti ilotulitukseen.

Koko perheen uudenvuoden vastaanotto Liikuntakeskuksessa ja jäähallissa on varma merkkitapaus paikallisessa uudenvuoden juhlinnassa.

Vuosi toisensa jälkeen se kerää ison joukon ylöjärveläisperheitä nauttimaan joko luistelusta jäähallissa tai sitten sisäliikunnan riemusta ja musiikkiesitysten tunnelmista Liikuntakeskuksessa. Tapahtuma täytti jälleen odotukset.

Viimeksi mainittua eli musiikkitarjontaa edusti tällä kertaa lastenmusiikkiyhtye Sähköankerias.

Orkesteri musisoi tällä kertaa duona. Juhlaväkeä Liikuntakeskuksessa ilahduttivat Kimmo Haikonen ja Hamid Moeini.

Raumalainen lastenmusiikibändi keikkailee laajalla säteellä. Välillä Sähköankerias polskii paikallisissa vesissä ja joskus taas sukkuloi suuren maailman tyrskyissä.

– Viime vuonna meillä oli noin 70 konserttia. Esiinnymme ympäri maapalloa. Kaukaisimmat keikkalavamme ovat olleet Tokiossa ja San Franciscossa, Kimmo Haikonen taustoitti.

Vierailu Ylöjärven perinteisessä uudenvuoden tapahtumassa ei ollut Sähköankeriaan jäsenille ensimmäinen.

– Olimme täällä edellisen kerran kahdeksan vuotta sitten, Hamid Moeini ynnäsi.

Yksi Sähköankeriaan keikkojen vahvuuksista on vuorovaikutus yleisön kanssa.

– Emme vain esiinny yleisölle. Otamme lapsia mukaan siten, että he saavat esimerkiksi soittaa jotakin instrumenttia. Vuorovaikutus on valttimme, Kimmo Haikonen selvensi.

Osallistava esitystyyli on pikkuväen mieleen.

– Yleensä lapset osallistuvat todella innokkaasti esityksiin, Haikonen vahvisti.

– Tunnelma keikoillamme vaihtelee tietysti yleisömäärän mukaan.

– Kun yleisössä on 20 henkeä, fiilinki on melko hillitty. Mutta jos yleisössä on 500 ihmistä, silloin hurlumheitä riittää enemmän, Haikonen vertaili.

450 köyhää ritaria

Jääurheiluseura Uplakersin E06-juniorijoukkueen vanhemmilla riitti runsaasti puuhaa uudenvuoden juhlassa.

Työnjakokin oli suhteellisen selkeä. Äidit myivät jäähallin edustalla muun muassa maittavia köyhiä ritareita.

Isät puolestaan kunnostautuivat esimerkiksi luistinten teroittamisessa.

Köyhien ritarien myynti alkoi kiihtymään, kun kello läheni iltaseitsemää.

– Meillä on myynnissä 450 köyhää ritaria. Saapa nähdä, kuinka paljon saamme kaupaksi, Ulrika Leponiemi pohdiskeli.

Ruokamyynti uudenvuoden tapahtumassa on vuosittain nimenomaan Uplakersin E-junioreiden vanhempien vastuulla.

– Systeemi vaihtelee siten, että ensi vuonna vetovastuussa on vuotta nuoremman ikäluokan eli vuonna 2007 syntyneiden junioreiden vanhemmat, Leponiemi kertoi.

Talkoilu kuuluu merkittävänä osana junioreiden vanhempien toimenkuvaan.

– Tämä on mukavaa puuhaa. Meillä on kiva porukka. Uudenvuoden juhlan ohella talkoilemme esimerkiksi junioreiden otteluissa toimitsijatehtävissä, Leponiemi kertoi.

Mikko Kylmälällä riitti hoppua luistimien teroituksessa.

– Jonoa on ollut käytännössä koko ajan. Ensimmäiset luistelijat saapuivat paikalle noin parikymmentä minuuttia ennen yleisöluistelun avautumista, Kylmälä välitti tunnelmia teroituskopista.

– Koko ajan tässä on saanut paiskia hommia. Yksi kivikin on pitänyt jo vaihtaa teroituskoneeseen, hän jatkoi.

Luistin käyttäytyy ulkojäällä eri tavalla kuin tekojäällä.

– Ulkojäillä luistelevalle harrastelijalle riittää käytännössä yksi teroituskerta kaudessa. Luonnonjäällä pärjää tylsemmälläkin putkella.

– Jos luistelee tekojäällä, silloin teroittaminen on melkeinpä välttämättömyys, Mikko Kylmälä opasti.