Polttopisteenä Ylöjärvi: Kunnat uudistuvat rajujen saneerausohjelmien turvin

– Maailma tarvitsee esikuvia, saksalaisen autovalmistajan tunnuslause on julistanut iät ja ajat. Myös ylöjärveläinen Avant Tecno Oy on ottanut edellä kulkijan roolin – yritys valmistaa korkeatasoisia pienkuormaajia ja niiden työlaitteita. Jotkin ylöjärveläisen valmistajan eurooppalaiset kilpailijat ovat jo sortuneet vihreiden koneiden värin kopioimiseen omiin tuotteisiinsa.

Avant Tecno Oy on luotu menestymään.

Teollisuusneuvos Risto Käkelä ja hänen esikuntansa ovat jo neljännesvuosisadan ajan tehneet määrätietoista työtä maailman parhaan pienkuormaajan manttelin hankkimiseksi. Avant Tecnon tuotekehitys elää ajassa. Avantilaiset ideoivat koko ajan uusia käyttömahdollisuuksia koneilleen. Ylöjärveläisten kuormaajien ja niiden työlaitteiden käyttäjät yllättyvät vuosittain myönteisesti, kun valmistaja esittelee uusia innovaatioitaan.

Suomen hallitus tykkää Avant Tecnon kaltaisesta yrityksestä. Yritys on hankkinut vahvan jalansijan ulkomaiden markkinoilla. Avantin yksi tärkeä vientimaa on runsaan 82 miljoonan asukkaan Saksa. Ylöjärveläisyritys on tehnyt tuotteitansa tunnetuksi saksan maalla liki neljännesvuosisadan ajan.

Vihreä kuormaaja on arvostettu tuotemerkki saksalaisten keskuudessa. Yrityksen tunnettuus ei ole luuloa eikä katteetonta tietoa. Runsaat sata saksalaista konealan erikoislehteä pitävät luotettavasti huolen siitä, että vihreä kuormaaja pysyy ihmisten silmissä.

Avant Tecno on rantautunut Saksan maaperälle. Yritys on tehnyt maahan mittavan investoinnin. Se on rakentanut modernin Avant Centerin Frankfurtin lähellä olevaan Eppertshauseniin. Toimitalossa esitellään vihreitä kuormaajia ja niiden työlaitteita. Kiinnostuneet voivat testata koneita. Yritys kouluttaa edustajansa ja jälleenmyyjänsä sekä huoltajansa ja korjaajansa centerissä.

Avantin Saksan päämaja on tutustumisen arvoinen kohde. Paikalla voi todeta, miten sinivalkoinen brändi istuu supisaksalaiseen maailmaan.

Avant Tecnon saksalaista tytäryhtiötä luotsaa toimitusjohtaja Thomas Sterkel. Mies on kuudentoista viime vuoden aikana tehnyt mahdottomasta mahdollisen. Hän on rikkonut kovat muurit ja vallannut kenttää suomalaisvalmisteisille koneille. Toimitusjohtajan mukaan vihreät kuormaimet nauttivat suurta arvostusta Saksassa.

Vierivä kivi ei sammaloidu. Sterkelkin pitää Saksassa huolen siitä, että asiakkaiden kokemukset ja mielipiteet kantautuvat Ylöjärvelle nostureita kehittävien visionäärien työpöydälle. Kun avanttecnolaiset osaavat kuunnella käyttäjiään, valmistajat saavat käyttöönsä arvokasta tietoa.

Koko Avant Tecno Oy:n liki 25-vuotinen Saksan valloitus käy oppimateriaaliksi muille suomalaisille yrityksille, jotka haluavat päästä tärkeän teollisuusmaan kovasti kilpailluille markkinoille. jokainen tietää, että Avant Tecnossa on tehty määrätietoista työtä vahvan aseman saavuttamiseksi.

Ylöjärven Uutiset vieraili Avant Tecno GmbH:ssa Eppertshausenissa. Julkaisemme tämän viikon lehdessämme liki viisi sivua materiaalia saksalaiskohteesta.