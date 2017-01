”Laitan kaiken peliin”

16-vuotias Aleksi Röyhkiö istui ensimmäisen kerran ralliauton ratin taakse reilut kolme vuotta sitten. Sen jälkeen nuorukaisen ralliura on ollut melkoisessa nousukiidossa. Nyt Röyhkiöllä on edessään mahdollisen ralliuran kannalta kenties kaikkein tärkeimmät vuodet.

Tämän vuoden lopulla Röyhkiö valittiin suomalaisen autourheilun kattojärjestön AKK-Motorsport ry:n AKK Driver Academy -rallivalmennusohjelmaan. Ohjelmassa on Röyhkiön ohella viisi kuljettajaa. Röyhkiö aloittaa ohjelman tulokastasolta.

– Rallivalmennusohjelmassa keskitytään lajiharjoitteluun. On ajamista ja nuotittamista. Lisäksi kuljettajille on luotu kunto- ja ravinto-ohjelma, jonka noudattamisesta he raportoivat meille, AKK Driver Academyn päävalmentaja Tuomo Nikkola tiivistää.

Ratin taakse omasta halusta

Aleksi Röyhkiö harrasti aiemmin jalkapalloa, mutta lopulta ralliautoilu vei nuorukaisen mennessään. Jonkin verran innostusta autoilua kohtaa on varmasti tullut verenperintönä, sillä Aleksin isä Tero Röyhkiö on menestyksekäs rallikuljettaja. Hän on voittanut muun muassa Saksan soramestaruussarjan.

– Auton rattiin hyppääminen ei ollut minun ideani vaan Aleksi halusi itse kokeilla ajamista. Se on hyvä lähtökohta harrastamiselle, Tero Röyhkiö sanoo.

Aleksi Röyhkiö oli ensimmäistä kertaa tosissaan lähtöviivalla vuoden 2015 huhtikuussa rallisprintsarja Future Cupin osakilpailussa Tammisaaressa. Sen jälkeen Röyhkiö on osallistunut myös rallisprintin SM-sarjaan sekä rallin Suomen juniorimestaruussarjaan.

– Mennyt kausi sujui vaihtelevasti. Tuli hyviä sijoituksia mutta myös muutama lipsahdus. Kehityin kuitenkin paljon, V1600-luokan Renault Cliolla kaasutteleva Röyhkiö kertoo.

Harjoittelun opettelemista

Loka-marraskuun vaihteessa Röyhkiö osallistui Tahkolla AKK Driver Academyn valintatesteihin. Ne sujuivat mainiosti, ja paikka rallivalmennusohjelmaan aukesi.

Nyt Röyhkiö on noudattanut henkilökohtaista kunto- ja ravinto-ohjelmaa jo reilun kuukauden.

Päävalmentaja Tuomo Nikkolan mukaan rallivalmennusohjelman tulokkaat opettelevat ensimmäisenä harjoittelemaan tavoitteellisesti.

– Aluksi kuljettajille opetetaan tiettyjä käytäntöjä, joiden avulla löytyy rutiini harjoittelemiseen. Varmistamme, että lajin perustaidot ovat jokaisella kunnossa.

Rallivalmennusohjelman kuljettajille on luvassa rallileirejä, joiden aikana istutaan paljon ratin takana.

– Meillä on autoissa gps-pohjainen tiedonkeruujärjestelmä. Saamme sen avulla tarkkaa tietoa siitä, mitä kuljettaja autossa tekee. Kun näitä rallivalmennusohjelman kuljettajien tietoja verrataan toisiinsa, näemme mistä aikaerot rallipätkällä syntyvät, Tuomo Nikkola selvittää.

Lahjakkuus esiin myöhemmin

Nopeista nuorista kuljettajista puhutaan monesti lahjakkuuksina. Tuomo Nikkola kuitenkin toppuuttelee ajatusta.

– Nuorten kohdalla on vaikea sanoa, mikä on lahjakkuutta ja mikä harjoittelemisen tuomaa taitoa. Mahdollinen lahjakkuus näkyy vasta seuraavan kolmen vuoden aikana. Lahjakkuus on sitä, miten nopeasti kuljettaja pystyy omaksumaan uuden kaluston ja uudet olosuhteet ja miten kuljettaja pystyy vastaamaan kasvaviin vaatimuksiin, Nikkola sanoo.

Aleksi Röyhkiö luottaa omaan lahjakkuuteensa.

– Olen aina päässyt nopeasti kiinni uusiin asioihin ja ymmärtänyt sen, mitä pitää tehdä. Tämän olen huomannut opetellessani nuotitusta ja testatessani uutta autoa, Röyhkiö kertoo.

Nuotitus on yksi rallivalmennusohjelman painopisteistä. Nuotitus on melko uusi asia nuorille, sillä Suomessa nuorten sarjoissa ei ajeta nuotitettavia ralleja.

– Olen treenannut nuotittamista ajamalla mopoautolla ympäri Ylöjärveä yhdessä kartturini Kari Kemppisen kanssa, Röyhkiö kertoo.

Henkinen lujuus tärkeää

Tuomo Nikkolan mukaan Aleksi Röyhkiöllä on edessään erittäin tärkeät vuodet. Tie kohti ammattilaisuutta vaatii pitkäjänteistä työtä.

– Olen valmis tekemään niin paljon kuin vaaditaan. Laitan kaiken peliin, Aleksi Röyhkiö linjaa päättäväisistä.

Hänen tukenaan on koko perhe – isä, äiti ja pikkusisko.

– Olemme kaikki mukana tässä touhussa ja teemme asioita sen eteen, että Aleksilla on mahdollisuus onnistua, Tero Röyhkiö sanoo.

Kovissa kisoissa ja myös kehittymisessä tarvitaan myös vahvaa henkistä kanttia. Tuomo Nikkola korostaakin, että nuoren kuljettajan täytyy löytää itsestään psyykkisiä vahvuuksia.

– Nämä vaatimukset tuntuvat järkeviltä. Tämä laji vaatii kovia henkisiä ominaisuuksia ja olen valmis kehittämään myös niitä, Aleksi Röyhkiö tuumaa.

Resursseja tarvitaan yhä enemmän

Isä Tero Röyhkiön mukaan hänen poikansa vahvuuksia kuljettajana ovat rauhallisuus ja järkevyys. Vauhti ei pelota, vaikka rajujakin ulosajoja on tullut.

Toisaalta pelkkä nopeus rallissa ei riitä vielä kovin pitkälle. Ralli on erittäin kallis harrastus, ja kun vaatimukset uran etenemisen myötä kasvavat niin vaadittavien taloudellisten resurssien määräkin lisääntyy.

– Hyvät yhteistyökumppanit ovat meille äärettömän tärkeitä. Olemme saaneet yrityksiä mukavasti mukaan, mutta vielä täytyy laittaa omaakin rahaa. Toivottavasti saamme lisää hyviä tukijoita, Tero Röyhkiö toivoo.

Vaikka Aleksi Röyhkiön tavoitteet ovat korkealla, sanoo lukion ensimmäistä luokkaa käyvä nuorukainen pitävänsä koulua kuitenkin tärkeimpänä asiana. Joka tapauksessa lahjakkaan ylöjärveläiskuljettajan pitkän aikavälin tähtäin on rallin MM-sarjassa.

– Sitä kohti kiivetään, Röyhkiä linjaa.

Ensi kaudella Aleksi Röyhkiö ajaa muun muassa rallin Suomen juniorimestaruussarjaa. Lisäksi hän käy muun muassa Virossa ajamassa uutta Ford Fiesta R2:ta, joka on jo täysiverinen ralliauto.

– Odotan ensi kautta erittäin innoissani, kun pääsen vielä ajoleireillekin oppimaan uutta, Röyhkiö päättää.