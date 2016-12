Kiitettävä kulunut, uudistava uusi vuosi

Vuosi 2016 on ollut tapahtumarikas ja vauhdikas vuosi.

Valtakunnallisen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu etenee. Tämänhetkinen lainsäädäntövalmistelu lähtee siitä, että väliaikainen hallinto, jonka tehtävänä on valmistella uudistus maakunnan alueella, aloittaisi toimintansa vuoden 2017 kesällä, ja uudet maakunnat aloittaisivat toimintansa vuoden 2019 alussa.

Tätä ennen on kuitenkin aloitettava tämän mittavan uudistuksen esivalmistelu. Pirkanmaalla maakuntauudistuksen esivalmistelun organisoituminen linjattiinkin viime kesänä. Organisoitumisen myötä uudistuksen linjauksia tekevät esivalmistelun hallitus, johtoryhmä ja valtuuskunta. Projektiryhmät alaryhmineen huolehtivat uudistuksen käytännön valmistelusta. Valmistelun keskiössä on esivalmistelun johtoryhmä, joka koostuu 17 jäsenestä. Tampereen kaupunkiseudun kehyskunnat ovat nimenneet edustajakseen johtoryhmään Ylöjärven kaupunginjohtajan. Näin ollen on Ylöjärvellä hyvät mahdollisuudet vaikuttaa uudistuksen toteuttamiseen Pirkanmaalla.

Kaupungin talouden tasapainottamisen äärellä on jälleen kerran tehty paljon. Kaupungin vuoden 2016 tulos muodostuu ylijäämäiseksi, ja asukaskohtainen velkamäärä laskee. Valtuusto on myös tehnyt päätöksiä liikelaitostoimintamallin purkamisesta. Vuoden 2017 alusta lukien Ylöjärven Vesi liikelaitos muuttuu Ylöjärven Vesi osakeyhtiöksi ja työterveyspalveluita tuottaneen liikelaitos Viisarin toiminta päättyy. Jatkossa työterveyspalvelut ostetaan kilpailutuksen kautta markkinoilta.

Vuosi 2016 oli myös elinkeinotoimen alueella hyvin vireä ja myönteinen, minkä lisäksi kaupunki päätti syyskuussa ottaa käyttöön päätösten yritysvaikutusten arvioinnin. Kaupunki on myös käynnistämässä Yritysmyönteinen Ylöjärvi -teeman hengessä valmennusohjelmaa henkilöstölleen. Näin pyritään vastaamaan kunnan roolin asteittaiseen muutokseen ja lisääntyvään kuntien väliseen kilpailuun elinkeinotoimen ja elinvoiman kehittämissä. Yhteistyö yrittäjäjärjestöjen kanssa on ollut koko vuoden hyvin tiivistä.

Vuosi 2017 on monella tapaa mielenkiintoinen ja tärkeä. Ensi keväänä järjestetään kuntavaalit, joissa valitaan kaupungille uudet luottamushenkilöpäättäjät seuraavalle nelivuotiskaudelle. Vastavalitun valtuuston kanssa aloitetaan heti vuoden 2017 syksyllä kaupungin uuden strategian ja johtamisjärjestelmän valmistelu.

Suomi täyttää 100 vuotta vuonna 2017. Itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Juhlavuosi vaalii Suomen vahvuuksia ja tarjoaa monipuolista ohjelmaa myös Ylöjärvellä. Myös Ylöjärven kaupunki osallistuu Suomi 100 vuotta -juhlavuoden tekemiseen ja tukemiseen.

Vuosi 2017 koostuu niin suurista kuin pienestä teoista ja tapahtumista. Me kaikki voimme osaltamme olla rakentamassa Suomi 100 vuotta -juhlavuotta ja tulevaa Suomea. Kannustankin kaikkia ylöjärveläisiä ja Ylöjärven alueella toimivia yhdistyksiä ja yrityksiä osallistumaan juhlavuoden toteuttamiseen Ylöjärvellä. Vuoden teema Yhdessä – Tillsammans velvoittaa meitä kaikkia toimimaan ja työskentelemään yhdessä toistemme ja Suomen hyväksi. Yhdessä toimimalla olemme vahvempia.

Ylöjärvi kasvaa ja kehittyy vahvasti myös vuonna 2017. Toiminnan ja palveluiden jatkuva kehittäminen sekä uuteen panostaminen jatkuvat Ylöjärvellä tulevanakin vuonna.

Toivottavasti myös Eppu Normaali -patsashanke etenee kaupungissamme suotuisissa merkeissä.

Toivotan hyvää vuotta 2017 kaikille ylöjärveläisille!

JARKKO SORVANTO

Kaupunginjohtaja