Kipinän hetki

Hiihdon maailmancupia on takana nyt kolme viikonloppua. Suomalaishiihtäjät ovat nousseet palkintokorokkeelle jo neljästi. Todellako? Pitää ihan hieraista silmiään. Ennenkuulumatonta!

Rukalla Iivo Niskanen sivakoi voittoon ja Krista Pärmäkoski oli toinen. Toisena viikonloppuna Pärmäkoski ja Matti Heikkinen ottivat kolmannet sijat. Ja millä tyylillä!

Varsinkin Matti Heikkisen tapa tuoda pisteet kotiin on pitkästä aikaa jotakin ihan ennenkuulumatonta, vieläpä norjalaisten seurassa. Krista Pärmäkoski on taas ilmoittanut päämatkakseen Lahdessa perinteisen kympin. Hän on kahden ensimmäisen kisaviikonlopun aikana osoittanut, että hän hiihtää sillä matkalla maailman kovinta vauhtia. Tämähän alkaa olla huikeaa.

Hiihtokausi on alkanut suomalaisittain paremmin kuin pitkään aikaan niin miesten kuin naisten kisoissa. Se lupaa hyvää Lahden MM-kotikisoihin. Matti Heikkisellä oli toisessa osakilpailussa kova urakka. Hän lähti jahtaamaan kärkisijoja yli minuutin takamatkalta Lillehammerin minitourin 15 kilometrin perinteisen takaa-ajossa. Heikkinen joutui heti alusta lähtien hiihtämään täysillä.

– Tänään oli todella raaka alku ja oli aivan hiuskarvan varassa, että kestin porukassa mukana, kun Iivo Niskasen kanssa jouduttiin porukka ajamaan kiinni, Heikkinen sanoi.

Niskanen ei kestänyt mukana loppuun asti. Heikkinen sen sijaan paineli koko kisan kovinta vauhtia, jopa kymmenen sekuntia kovempaa kuin voittoon hiihtänyt Norjan Martin Johnsrud Sundby. Heikkinen nousi lopulta kolmanneksi.

– Lähdin sija kerrallaan napsimaan miehiä edestä pois ja sitten sen jälkeen, kun ketään ei ollut edessä, tiesin, että kaista on auki, ja laitoin kaikki peliin, Heikkinen totesi.

Lahden MM-kisat, täältä tullaan! On tosiasia, että Suomi menestyy nyt pitkästä aikaa hiihdossa. Sitä meiltä ei vie kukaan pois. Ei ainakaan juuri nyt.

Kun Nico Rosberg pudotti reilu pari viikkoa sitten uutispommin, alkoi F1-maailmassa kuhina. Miksi Rosberg lopetti? Kuka hänet korvaa Mercedeksellä? MM-sarjaa viime vuosina ylivoimaisesti dominoinut Mercedes on niin houkutteleva tallina, että halukkaita kuljettajia on jonoksi asti. Kaikki kuljettajat, joilla on vähänkin mahdollisuuksia ajaa tuolla tasolla, miettivät, mitä nyt pitäisi tehdä.

Uransa lopettaneen Rosbergin tilalle vahvimmin ovat olleet ehdolla Pascal Wehrlein ja suomalainen Valtteri Bottas.

Neuvotteluja saattaa tosin mutkistaa se, että Mercedes toimittaa Williamsille F1-autojen moottorit. Bottas, 27, on kuitenkin sellainen kuljettaja, josta Mercedes voisi olla valmis maksamaan. Toivon mukaan Bottas pääsisi Mersulle. Jos ei nimittäin nyt, ei sitten ehkä enää hetkeen.