Syvä hiljaisuus kuntakeskustelussa ihmetyttää

Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo toimittaa piispantarkastuksen Ylöjärven evankelisluterilaisessa seurakunnassa ensi vuoden marraskuussa. Tarkka ajankohta on 17.11.–19.11.2017.

Perinteisesti piispantarkastus on keskittynyt seurakunnan hallinnon tutkimiseen. Tarkastuksessa on syvennytty nimenomaan menneisiin asioihin. Joskus seurakuntaansa tyytymättömät ovat valittaneet kohtaamistaan epäkohdista, ja piispantarkastuksessa on haettu ratkaisuja ilmenneisiin ongelmiin.

Onneksi uudistuksen tuulet ovat puhaltaneet piispantarkastuksenkin yli. Tapahtuma on tuotu onnistuneesti 2000-luvulle.

Nykyisin piispantarkastuksessa keskitytään paikallisseurakunnan toiminnan rakentavaan puimiseen. Tarkastuksen tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja arjen pyörittämiseen.

Ylöjärveläiset saivat jo esimakua uudenlaisesta piispantarkastuksesta viime pyhänä, jolloin piispa Matti Repo seuruineen osallistui messuun ja sitä seuranneeseen keskustelutilaisuuteen seurakuntatalossa. Paikalla oli seurakunnan työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia.

Sunnuntaisen keskustelun aiheena oli unelmien seurakunta. Piispantarkastus sai hedelmällisen alun.

Elämme parhaillaan evankelisluterilaisen kirkon kirkkovuoden alkupuolta.

Adventti- ja jouluaika ovat hyvin runsaan ja aktiivisen toiminnan aikaa Ylöjärven seurakunnassa. Seurakuntalainen voi lähteä liki joka päivä kirkkotielle konsertin tai jumalanpalveluksen innoittamana.

Jouluajan tapahtumat saavat perinteisesti ihmiset kiitettävästi liikkeelle. Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ja joulun pyhien erilaiset jumalanpalvelukset kokoavat sadottain ihmisiä yhteen.

Niin koko kirkko kuin paikallisseurakuntakin voisivat toivoa, että niillä olisi ainainen joulu kuten tutussa joululaulussa todetaan.

Ylöjärven seurakunta on ollut jo vuosikymmenien ajan hyvin edistyksellinen seurakunta. Se on ottanut kaikessa toiminnassaan kiitettävästi huomioon eri ikäryhmien ihmisten tarpeet.

Paikallisseurakunta on onnistunut pitämään kynnyksensä matalana, joten kaikki ihmiset halutessaan voivat tuntea olonsa mukavaksi ja arvostetuksi kirkon mäellä.

Ylöjärven seurakunta on säästynyt ikäviltä selkkauksilta, jotka ovat yleensä itsensä korottavien henkilöiden aikaansaannoksia.