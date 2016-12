Pomppien uuteen vuoteen

Uudenvuodenaaton kekkereissä kovaa valuuttaa ovat pomppulinna, sählytutka ja kenties Sähköankeriaan saippuakuplakone.

Ylöjärven kaupunki järjestää taas uudenvuodenaattona kekkerit, joissa koko perhe pääsee touhuamaan ja liikkumaan. Ylöjärven jäähallissa ja Liikuntakeskuksessa on luvassa monenlaista ohjelmaa, ja ilta päättyy kello kahdeksan jälkeen ilotulitukseen. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Osa Liikuntakeskuksen parkkipaikoista on suljettu ilotulituksen vuoksi. Liikenteenohjaajat ohjaavat avoimille parkkipaikoille.

Ohjelma alkaa jo puoliltapäivin. Liikuntakeskuksella on koko päivän avoimet ovet. Yleisöluistelu starttaa jäähallissa viideltä ja jatkuu kahdeksaan. Samaan aikaan ovat Liikuntakeskuksen puolella käytössä pomppulinna, temppurata ja sählytutka lapsille. Lasten jumpat pyörivät Fressin tiloissa.

Kello 18.45 esiintyy lastenmusiikkiorkesteri Sähköankerias. Yhtyeen perusti vuonna 1998 raumalainen kitaristi-laulaja Kimmo Haikonen.

– Show perustuu omiin sävellyksiini ja sanoituksiini. Tärkeintä on kuitenkin, että jokaisessa laulussamme on vuorovaikutusta – lapset pääsevät soittamaan, laulamaan ja esiintymään mukana. Meillä on paljon erilaisia soittimia, joilla lapset pääsevät soittamaan rytmejä ja melodioita kanssamme, Haikonen kertoo.

– Sähköankeriaan laulut ovat mukaansatempaavia, koska niissä on arkipäivän estetiikkaa, filosofisia pohdintoja, absurdeja juttuja ja huumoria. Välillä mielenkiinto konserteissamme kiinnittyy vaikkapa saippuakuplakoneeseen, jonka koneenkäyttäjiksi lapset pääsevät.