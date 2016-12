Parran takana oli Elvis

Ylöjärven Uutisten joulupukkina oli tänä vuonna tuttu kasvo musiikin maailmasta.

Elvis-mies Juha Leppästä naurattaa. Joulu on takana, ja on tullut aika paljastaa Ylöjärven Uutisten perinteisen Jouluviesti-lehden mysteeripukki.

Leppänenhän se oli – luontevasti roolin suojassa.

– Muutama puolituttu tuli kaupungilla sanomaan, että minut kyllä tunnisti lehdestä. Tuntemattomat eivät sentään tuijottaneet, Leppänen kertoo.

Taiteilijanimellä Aron tunnettu Leppänen on Suomen tunnetuin Elvis Presley -tulkitsija. Mies on esittänyt rock ’n rollin kuninkaan biisejä ammatikseen vuodesta 2009 lähtien.

Leppäsen show’hun kuuluu olennaisena osana Elviksen lookin, tyylin ja esiintymisen jäljittely. Aron on kysytty esiintyjä muun muassa yritysten pikkujouluihin.

– Tänä vuonna minulla oli joululomaa peräti kuusi täyttä päivää. Pyhät menivät rauhallisesti läheisten seurassa Ylöjärvellä.

Uusi Elvis-show tulossa

Tälle viikolle Leppäsen keikkakalenteriin on merkitty viisi konserttia Lapissa. Pohjoiseen matkaaminen uudeksivuodeksi on paljasjalkaiselle ylöjärveläiselle jo pienimuotoinen perinne.

– Tämä on nyt kolmas vuosi peräkkäin, kun esiinnyn Cool Company -bändin kanssa Saariselällä Hotelli Tunturissa. Siellä on kaikesta päätellen tykästytty meidän meininkiimme, Leppänen juttelee.

– Vuodenvaihteen jälkeen keikkailu jatkuu. Esiintymisiä on sovittu syyskuulle asti, mutta kalenteri ei ole tupaten täynnä, hän jatkaa.

Vuonna 2017 Elviksen kuolemasta tulee kuluneeksi 40 vuotta. Leppänen kunnioittaa merkkipaalua uudella show’lla, jota hän markkinoi keikkapaikoille parhaillaan.

Elvis forever -nimeä kantava kokonaisuus nähdään tulevana keväänä muun muassa Kangasala-talossa, lähellä Leppäsen kotikulmia.

– Show’n ideana on tarjoilla läpileikkaus Elviksen elämästä ja urasta. Esiintymisasut vaihtuvat, ja kokonaisuuteen kuuluu myös multimediaa, Leppänen paljastaa.

– Todennäköisesti mukaan laitetaan myös näytelmällisiä elementtejä. Tarkat suunnitelmat valmistuvat lähiaikoina.

Arvonnan voitto keskustaan

Ylöjärven Uutisten joulupukkikisaan tuli määräaikaan mennessä 32 vastausta. Vastaajista suurin osa tunnisti parran takana piileskelleen julkkiksen Juha Leppäseksi.

Oikein vastanneiden kesken arvottiin muhkearenkainen Jopo fatbike -polkupyörä. Sen voitti haavistolainen Anu Mäkelä.