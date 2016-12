Muuttuvat maisemat

Aurinko laskee. Säteet leikkivät puunlatvoilla järven toisella rannalla. Ilma tuntuu kirpeähköltä kuin kohmeinen pihlajanmarja, varsinkin, jos on lähtenyt Räikän tulille liian vähissä vaatteissa. Lapsilla ei näytä olevan kylmä, koska heistä osa juoksee pallon perässä ja toiset hyppivät nurmikolle rakennettujen esteiden yli. Paikalla on elävää musiikkia, ja termoskaatimesta nouseva lämpimän kahvin tuoksu leijuu ilmassa. Tänään syttyy Räikän tulet.

Tapahtuman ilmaisuus miellyttää osallistujia.

Ylöjärveläiset Teemu, Sanna, Elsa ja Veera nauttivat eväitään Räikän päärakennuksen edessä. Eväsretkeläiset ovat laskeneet siniset, Touhulan liikuntapäiväkodin logoilla varustetut ilmapallonsa maahan ja nauttivat juomaa muovipulloista.

– Olemme aikaisemmin olleet esimerkiksi Tenavien Tohinoissa käymässä. Nyt tulimme tänne, kun Veera on Touhulan liikuntapäiväkodissa. Saavuimme katsomaan tuttuja tätejä, Teemu ja Sanna Kariniemi kertovat.

Entä ovatko Kariniemet tyytyväisiä päiväkotiinsa?

– Olemme, vastaa kyseistä päiväkotia käyvä Veera topakasti.

Sisko Elsa käy esikoulua Kyläsepän päiväkodissa, ja siellä on harjoiteltu kovasti a-kirjainta.

Sisällä lämmitellään

Ilma on sopiva syksyiseen ulkoilutapahtumaan, ja sisälle Räikän päärakennukseenkin pääsee tarvittaessa lämmittelemään ja vaikkapa Aarre Lehtimäen hienoja puuleluja katselemaan. Väkeä on kuitenkin vielä vähänlaisesti liikkeellä lauantai-iltana valoisaan aikaan, mikä tuntuu oudolta varsinkin, kun kaiken ikäisille sopivien tapahtumien vähäisyyttä moititaan jatkuvasti.

Missä Ylöjärven lukuisat lapsiperheet ovat?

– Tapahtumatarjontaa on aika paljon, joten voi olla, että jotkut lähtevät Tampereelle, kun se on tuossa lähellä, Sanna Kariniemi arvelee.

– Tässä tapahtumassa on ollut erityisen positiivista se, ettei edes poniratsastus maksa mitään. Maksuttomuudesta olisi kannattanut ilmoitella enemmän, Kariniemet vinkkaavat.

Ponilla ratsastaen

Tessa Ojanperä on juuri ottamassa iloa irti poniratsastuksesta. Isä Juha Ojanperä seuraa ratsastusta sivulta. Tyttö on noussut hevosen selkään ennenkin.

– Meidän syksymme on lähtenyt hyvin käyntiin. Ja hyvin olemme viihtyneet täällä Ylöjärvellä nämä kolme vuotta, jotka olemme täällä asuneet, Juha Ojanperä kehuu.

Kiltit ja rauhalliset ponit ovat Kirsi Leppäsen tallilta Takamaalta.

Räikän tulille Tampereelta

Lotta Eriksson sekä Luka ja Juha Lehtinen ovat saapuneet tapahtumaan Tampereelta, ja he istuskelevat Räikän päärakennuksen edessä katselemassa kortteja.

– Uteliaisuus tuo meidät tänne, Luka kertoo.

– Luimme tapahtumasta Aamulehden Moron tapahtumasivulta, Lotta Eriksson kertoo.

Kun he kuulevat, että heidän takanaan olevaa Räikän päärakennusta aletaan kunnostaa lähiaikoina ja että sinne mietitään jopa kahvilaa jossakin vaiheessa, he pitävät toimia hyvinä asioina.

– Meilkein kaikki Tampereen vanhat rakennukset on melkein purettu, ja sama juttu on monessa muussakin kylässä ja kaupungissa. Olisihan Räikän hävittäminen virhe. Talovanhus on hyvällä ja keskeisellä paikallakin, Juha Lehtinen pohtii.

– Talosta saisi vaikka hyvän juhlatilan Ylöjärven keskustaan, Lotta Eriksson sanoo.

Erityistä kiitosta he antavat siitä, että tapahtuma on vasta miellyttävästi illalla, sillä vapaapäivänä ei kukaan halua rynniä liian aikaisin matkaan, vaan on mukava heräillä rauhassa.

Taidenäyttelyjä luvassa

Ylöjärvi-Seura ry:n ja Ylöjärven kaupungin kulttuuritoimen yhdessä järjestämä ilmaistapahtuma on perinteinen koko perheen tilaisuus. Paikalla on yhteislaulua solisti Tiina Mattilan johdolla. Ohjelmassa on monien odottama Liekkien lumo -tuliduo sekä arpojen myyntiä, makkaran ja kahvin myyntiä sekä erilaisia ulkopelejä.

Seija Virtanen Ylöjärvi-Seurasta kertoo, että tapahtuma on sujunut suunnitelmien mukaan.

– Tänne on tullut paljon lapsia ja perheitä, kuten toivoimme. Kauppa käy, ja sää suosii. Minusta kaikki on mennyt vielä paremmin kuin viime vuonna, Seija Virtanen vertailee.

Puheenjohtaja Minna Sorsa kertoo olevansa erityisen iloinen, kun mukana on enemmän toimijoita kuin edellisvuosina, esimerkiksi liikuntakeskus Fressi.

Jos Räikän tulet jäi tänä vuonna väliin, Räikälle pääsee myöhemminkin syksyllä. Tulossa on viisi pop up -taidenäyttelyä ja suosittu Joulu-Räikkä-tapahtuma.

– Siellä on ilmaiset myyntipaikatkin, Minna Sorsa vinkkaa.