”Kipeitäkin ratkaisuja on vaadittu”

Adventtiaamunavaukset, itsenäisyysjuhla, Lucian päivä…Kurun Yhtenäiskoululla alkaa näkyä merkkejä tulevasta joulun ajasta jo marraskuun puolella. Niin työn kuin virkistävien juhlallisuuksienkin myötä joulun odotus hiipii sekä oppilaiden että opettajien mieliin. Joululoma on kaikille äärimmäisen tärkeä hengähdystauko, jolloin saa keskittyä kokonaan muihin asioihin ja kerätä virtaa kevätlukukautta varten.

Alakoulun tunneilla joulu on esillä monen aineen opetuksessa jo hyvissä ajoin ennen ensimmäistä adventtia. Niin uskonnossa, äidinkielessä kuin kuvataiteessakin käsitellään pimeän talvikauden kohokohtaa.

– Uskonnossa käydään hyvinkin tarkasti läpi joulun tapahtumat adventtiajasta alkaen. Kuvataiteessa esimerkiksi piirretään jouluaiheisia töitä, toisen luokan opettaja Airi Ahomäki kertoo.

Tänä vuonna alaluokille oli ohjelmassa lisäksi erillinen askartelupaja, johon osallistuivat myös esikoululaiset.

– Teimme kaikenlaisia jouluun liittyviä käsitöitä, joita ideoitiin usean opettajan voimalla, Ahomäki juttelee.

Esikoululaisille tämä oli samalla helppo tapa tutustua koulumaailmaan ja heitä vanhempiin oppilaisiin.

Airi Ahomäki on huomannut, kuinka niin käsitöiden kuin muidenkin oppiaineiden parissa lapset ovat erityisen kiinnostuneita ja aktiivisia, kun aihe liittyy jouluun.

– Kyllä heillä on selvästi erilainen meininki kuin muulloin, opettaja tietää.

– Vaikea sanoa, mistä se johtuu, mutta uskoisin, että tähän liittyvät askareet nostavat lasten joulumieltä, hän lisää.

Pimeimmän vuodenajan juhlan näkyminen opetuksessa painottuu kuitenkin alaluokille.

– Esimerkiksi kuudennella luokalla joulun tapahtumat kerrataan yhden tunnin aikana. Toisen luokan kirjassa niitä varten on varattu neljä lukua, Ahomäki hahmottaa.

Yläkoulussa joulunalusajalle kasattuu tyypillisesti koerupeama, joka pitää sekä oppilaat että opettajat kiireisinä. Loppukevään ohella tämä onkin kouluvuoden kiireisintä aikaa.

– Aivan selkeästi näin käy, vaikka tätä yritetään välttää, biologian ja maantiedon opettaja, viransijainen rehtori Timo Kröger sanoo.

– Meillä on kaunis ajatus siitä, että oppilailla pitäisi olla maksimissaan kaksi koetta per viikko, mutta aina tässä ei onnistuta, hän mainitsee.

Katse jo tulevaan

Yhdeksäsluokkalaisille syyslukukauden loppu on erityinen heidän oman tulevaisuutensa kannalta. Kevään yhteishaku lähestyy, ja joulun ajalle kasaantuu paljon asioita, jotka voivat vaikuttaa heidän valintoihinsa.

– Joillekuille tuleva opiskelupaikka on hyvin selvä, mutta viimeisimmät vasta heräilevät näihin aikoihin asiaan, Kurun Yhtenäiskoulun opinto-ohjaaja Katariina Jokela sanoo.

Osalla oppilaista on toki paineita korottaa numeroitaan, jotta haluttu opiskelupaikka irtoaisi keväällä. Jokaisen kohdalla suuntaviivat laaditaan kuitenkin selkeiksi.

– Haastattelen kaikki yhdeksäsluokkalaiset, jotta voimme yhteisesti tarkastella oppilaan suunnitelmia. Joillekuille riittää yksi kerta, toisten kanssa tapaamme moneen otteeseen, Jokela vertailee.

Ennen joulua oppilaat käyvät myös tutustumassa toisen asteen kouluihin pienissä ryhmissä omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Yhteisesti koko luokan voimin on käyty tutustumassa ammatti-instituutti Iisakkiin ja sen yksikköön Osaraan.

– Marras-joulukuun tienoille osuu moni muukin asia, kuten opinto-ohjaajan vanhempainilta. Lisäksi lukioista ja ammattiopistoista on käynyt täällä tuutoreita ja opinto-ohjaajia esittelemässä oppilaitoksiaan. Koulun entisiä oppilaitakin on tullut esittäytymään ja kertomaan omista uravalinnoistaan, Jokela selittää.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu järjesti marraskuun lopulla teemapäivän, jolloin Ylöjärven Pallotien ja Kurun Metsätien toimipisteiden koulutusalat matkasivat yhtenäiskoululle markkinoimaan opinahjoaan. Tapahtumaan satsattiin toden teolla, koska paikalle tuotiin esimerkiksi raskasta metsäkonekalustoa ja metsäkonesimulaattori.

– Oli hienoa, että oppilaat pääsivät näin tutustumaan aloihin läheisesti. Täältä on vaikea lähteä isolla porukalla mihinkään, joten arvostan suuresti sitä, että Tredusta tultiinkin tänne, Jokela kiittelee.

Adventista Lucian päivään

Paitsi että joulu näkyy koulutyössä vahvasti, se merkitsee tietysti myös juhlavaa aikaa. Kurun opinahjossa on perinteisesti kokoonnuttu adventtien alla perjantaisin yhteiseen aamunavaukseen. Tänä vuonna Airi Ahomäen toinen luokka oli järjestämisvastuussa ensimmäisestä adventista.

– Lauloimme kovaa koko muun maan tapaan Hoosiannaa, Ahomäki sanoo ja kehuu adventtiaamujen kokoontumisia mieltä ylentäviksi.

Joulukuun juhlavuutta korostaa myös Lucian päivä. Se kuuluu luonnollisesti ruotsin opettajan vastuulle.

– Lucia-kulkueen neidot kiertävät kynttiläseppeleet päässään koulun ympäri, laulavat lauluaan ja jakavat luokissa pipareita, Ahomäki kuvailee.

Tanssit Suomen itsenäisyydelle

Kokonaan oma lukunsa on tietysti Suomen itsenäisyyspäivä, jota juhlittiin Kurun Yhtenäiskoululla tänäkin vuonna näyttävästi.

– Päivä alkoi lipunnostolla ja lippulaululla. Sen jälkeen juhlasalissa alkoi ohjelma, Airi Ahomäki selostaa.

Juhlan aikana koulun väki pääsi nauttimaan esimerkiksi kahdeksasluokkalaisten itse tekemistä videoista, jotka kertoivat Suomen historiasta.

– Oppilaat olivat itse näytelleet ja kuvanneet videot. He kertoivat niissä itsenäisen Suomen historian vaiheista, Katariina Jokela valottaa.

– Lisäksi he olivat videoineet gallupin siitä, mitä Suomen itsenäisyys ihmisille merkitsee, hän ynnää.

Uudeksi mutta vahvaksi perinteeksi koulussa ovat muotoutuneet myös itsenäisyyspäivän tanssit, joihin osallistuu koko yläkoulu.

– Se on erittäin hieno tilaisuus. Tytöt pukeutuvat pitkiin mekkoihin ja pojat pukuihin. Liikunnanopettajat ovat pitäneet huolta siitä, että tansseja on harjoiteltu huolella, Ahomäki kertoo.

Koululaiset esittävät paljolti samoja tansseja kuin lukion toisen vuosikurssin opiskelijat vanhojenpäivänä, esimerkiksi Cicapon ja Poloneesin.

– Ohjelmaan kuuluu myös lavatansseja ja letkajenkkaa, Ahomäki lisää.

Itsenäisyyspäivän juhliin on kutsuttu oppilaiden vanhemmat. Niin ikään Kurun Yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys KiVa on osallistunut tilaisuuteen esimerkiksi tarjoamalla kahvia ja mokkapaloja.

– Ensi vuonna, kun Suomi täyttää 100 vuotta, on luvassa tietysti suuret juhlallisuudet, Ahomäki toteaa.

Laskeutuminen rauhaan

Vuosikymmeniä pitkä perinne kouluissa on viimeisenä aamuna pidettävä joulukirkko. Kurun Yhtenäiskoulu ei tee tässä asiassa poikkeusta. Niin oppilaille kuin opettajille se käy hyväksi merkiksi siitä, miten juhla katkaisee arjen.

– Itselleni se on rauhoittumisen hetki. Silloin viimeistään pääsee laskeutumaan joulurauhaan, Katariina Jokela kuvailee.

Kirkon päätyttyä koululla syödään joulupuuro, minkä jälkeen luvassa on musiikkiohjelmaa.

– Tänä vuonna päätimme korvata perinteisen joulujuhlamme laulajaisilla, Timo Kröger taustoittaa.

Sävelistä vastaa koulun omista musiikkitaitureista koottu bändi.

– Henkilökunnan lisäksi soittajiin on monesti tällaisissa tilaisuuksissa kuulunut myös omia oppilaitamme, Kröger mainitsee.

– Näin lähellä joulua kappaleet ovat varmaan hyvin perinteisiä joululauluja, mutta saattaa joukkoon jokin modernikin kappale mahtua, hän ynnää.

Viimeistään tässä vaiheessa joulurauha on vallannut myös talon opettajat.

– Toki tämä on kiireistä aikaa, kun tapahtumat ja muut erityisyydet lisäävät työtaakkaa, mutta kyllä joulutunnelma tarttuu esimerkiksi tekemisen ja jouluvalojen myötä, jolloin itsekin syventyy odotukseen. Ilman joululomaa kaikki voisi kyllä käydä puuduttavaksi, Airi Ahomäki alleviivaa.

Loman merkityksestä ei olekaan mitään epäselvyyttä opettajien keskuudessa.

– Kyllä loma on oman jaksamisen kannalta täysin olennainen asia, Ahomäki näkee.

Myös Krögerin mielestä joululoma on elinehto niin henkilökunnalle kuin oppilaillekin.

– Monella on kiireisen marras-joulukuun jälkeen ihan fyysistä väsymystä. Ilman lomaa ei jaksaisi edes ajatella kevättä, Kröger korostaa.

Katariina Jokelallekin loma saapuu tärkeällä hetkellä.

– Joulu päättää sopivasti kaiken kiireen juuri vuoden pimeimmällä hetkellä. Sitten on taas aikaa kunnolla perheelle ja muille asioille. Samalla pystyy keräämään virtaa, jotta loppiaisena on jälleen virkeänä, Jokela selittää.

– Silloin päivät jo pitenevät ja mennään kevättä kohti. Se antaa aivan uutta energiaa, hän mieltää.

Lomalla hangille ja jäille

Aiempien vuosien mukavien muistojen vuoksi joulunodotus valtasi Kurun Yhtenäiskoulun toista luokkaa käyvän Eemil Ahosen jo hyvissä ajoin marraskuussa.

– Aika paljon jo mietin joulua. Toivoisin, että aika kuluisi nopeasti, mutta ei minua oikeastaan jännitä. Olen nähnyt joulupukin jo niin monta kertaa aiemminkin, Ahonen pohtii.

Niin ikään kakkosluokkalainen Vanessa Pulkki on jo innostunut joulusta.

– Odotan joulua paljonkin. Minulla on joulukalenteri, josta seuraan, kuinka pitkä aika vielä on aattoon, Pulkki toteaa.

Televisiokanavilla näytetyt joulukalenterit ovat Ahosen mieleen, Pulkki taasen katsoo niitä joskus. Pulkki virittyy joulutunnelmaan enemmänkin kuuntelemalla musiikkilevyjään.

– Tykkään iloisista joululauluista, kuten kappaleesta Joulupukki matkaan jo käy, Pulkki painottaa.

Myös Ahonen on musiikki-ihmisiä.

– Soitan kitaraa nyt toista vuotta. Ensin minulla oli sellainen leikkikitara, nyt ihan kunnon soitin, Ahonen vertaa.

Kurulainen katsoo Tabinetti.com-sivustolta jouluaiheisten kappaleiden kitaran nuotteja ja opettelee soittamaan ne.

– Tykkään opetella kyllä muitakin kappaleita, mutta nyt olen keskittynyt joululauluihin, Ahonen selventää.

Molemmat lapset ovat innoissaan pikkujouluista, jotka pidetään heidän luokkansa kesken tämän lehden julkaisupäivänä.

– Kaikki tuovat mukanaan joitain herkkuja, jotka syömme yhdessä, Ahonen kertoo.

– Katsomme myös jouluelokuvia, Pulkki säestää.

Ahoset viettävät tulevia joulunpyhiä suvun voimalla.

– Menemme mummolaan, jonne tulevat myös serkkuni perheineen. Se on kivaa, kun on paljon tuttuja ihmisiä. Heistä voi olla myös apua esimerkiksi lahjojen kanssa. Kun viime vuonna sain tablet-tietokoneen, veljeni ja serkkuni neuvoivat sen käynnistämisessä ja käyttämisessä. Muuten en olisi ehkä osannut, Ahonen muistelee.

Pulkki viettää myös perhejoulua siskojensa kanssa, ensin äitinsä ja sitten isänsä luona.

– Lahjat ja ruuat ovat parhaita joulussa. Ja se kun voi tehdä lumiukkoja ja lumienkeleitä siskojen kanssa, Pulkki juttelee.

Kaikki siskot ovat Vanessaa nuorempia, joten hän saa olla useimmiten vetämässä muita pulkkamäessä. Sisaruksilla on tähän tarkoitukseen sopiva paikka.

– Meidän pihassamme on iso mäki. Sen päältä pystyy laskemaan järvelle saakka, Pulkki kuvailee.

Täytyy siis toivoa, että siihen mennessä on kunnon hanki ja kestävät jäät. Myös Ahonen toivoo lumista joululomaa.

– Voisin mennä vaikka joka toinen päivä hiihtämään ja joka toinen päivä kaukalolle luistelemaan. Sain vähän aikaa sitten uuden mailankin, jota haluaisin kokeilla, Ahonen miettii.