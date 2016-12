Keilamestarit selvillä

Ylöjärven keilailuliiton keilamestaruudet jaettiin Ylöjärven keilahallissa.

Radoille asettui alkukilpailujen kuusi parasta naista MABCD-luokista MABCD sekä kuusi parasta miestä MAB-luokista ja kuusi parasta miestä CD-luokista.

Naisten kilpailussa kirkkaimman mitalin saalisti ikaalislaisen Keilaseura IKKEn Jonna Niemi

Miesten MAB-luokkien mestaruuden vei Koskenmäen kierrehirmujen Jonne Nousiainen

Miesten CD-luokkien ykköseksi nousi ylöjärveläisen Keilaseura Tuubin Tapio Porrassalmi.

Ylöjärven Keilailuliiton mestaruuskilpailut, kuusi sarjaa, Ylöjärvi

Miehet, MAB: 1) Jonne Nousiainen, Kierrehirmut, M, 1 259, 2) Sami Hänninen, Kierrehirmut, B, 1 232, 3) Kari Yli-Tuomi, Ke-Hu-83, B, 1 228, 4) Seppo Niemi, IKKE, A, 1 220, 5) Timo Kujansivu, Panttarit, B, 1 192, 6) Tapani Alarotu, Kun Ke, A, 1 162

Miehet, CD: 1) Tapio Porrassalmi, Tuubi, C, 1 139, 2) Klaus Heikkilä, Tuubi, C, 1 136, 3) Jouni Ahola, Panttarit, C, 1 096, 4) Arto Sarhela, Panttarit, C, 1 092, 5) Tuomo Hömmö, IKKE, C, 1 066, 6) Tapani Huotari, Ke-Hu-83, C, 1 056

Naiset, MABCD: 1) Jonna Niemi, IKKE, C, 1 091, 2) Seija Ohralahti, Lucky Ladies, C, 1 047, 3) Sinikka Hakkarainen, IKKE, C, 1 034, 4) Maarit Huhtala, Lucky Ladies, C, 1 003