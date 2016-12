Joulu tuo jätekeon

Vaikka jouluun on matkaa vielä pari viikkoa, ovat toiset olleet joulusisustuksen kanssa valmiita jo marraskuun puolessa välissä. Metsäkyläläisessä Heiskalan perheessä äidin sisustusinto on paisunut siihen mittakaavaan, että talon jokaisesta nurkasta on löydyttävä jokin koriste – vähintään jouluvalo.

– Enemmän on enemmän, kuvailee 31-vuotias metsäkyläläisperheen äiti Jaana Heiskala, kun häneltä kysyy, missä mittakaavassa hän pitää jouluisista sisustuselementeistä.

Väite tuntuu pitävän paikkansa: Metsäkyläläispoppoon kotia koristavat nimittäin lukuisat ja tietysti mahdollisimman moniväriset jouluvalot, joita Heiskala on haaveillut laittavansa jokaiseen huoneeseen väriteemoittain. Valojen tapaan seiniä ja ikkunanpieliä koristavat punaiset joulunauhat, joita on ripoteltu ympäri taloa. Sitten on myös joulukortteja, joita perheen äiti on haalinut lapsuudestaan saakka. Ne hän aikoo vielä ripustaa roikkumaan sisustuselementiksi muiden joulutavaroiden sekaan. Edellä mainittujen joulukoristeiden lisäksi kodin joulusisustukseen kuuluvat myös kaikenlaiset pikkukoristeet, joita Heiskala on asetellut pitkin asuntoa.

– Kyllä minä sen myönnän, olen ihan jouluhullu. Aloitan tämän touhottamisen jo yleensä marraskuun alussa, kun tänä vuonna aloitin vasta puolessa välissä, nainen sanoo mutta korostaa, että hulluus on ollut periytyvää.

– Jouluhössötys on sijaisäitini syytä, sillä hän aloitti lapsuudessamme joulusiivouksen aina jo syys-lokakuussa. Hän vaihtoi kaikki sisustuksessa joulutyyliseksi hyllypapereista lähtien. Hän stressasi joulua joka vuosi niin paljon, että itki aina aatot, Heiskala muistelee.

Koristelu tyydyttää sisustusnälkää

Perheenäidin mukaan joulusisustuksessa tyylillä ei ole niin väliä, sillä koristeissa ratkaisee nimenomaan määrä. Jouluvalot ovat naisen silmäterä ja niillä hän voisi päällystää koko asunnon.

– Kauhea ajatus, mutta jos saisin valita vain yhden joulukoristeen, valitsisin jouluvalot. Niistä mieheni ei valita, hän toteaa.

Jaana Heiskalan aviomies Jake Heiskala joutuu kärsimään osansa vaimon jouluhulluudesta. Joulun alla hänen tehtävänsä on kiertää aviopuolisonsa kanssa kirpputoreja hyvien joulukoristelöytöjen perässä. Tänä vuonna kirpputorikierrokselta saatiin saaliiksi ainakin joulunpunainen pöytäliina ja punaiset kattaustabletit.

– Kyllä minä miestäni hiukan säälin, kun hän joutui laahustamaan perässäni ainakin viisi kirpputoria. Mutta mikä tärkeintä, teimme löytöjä! Tykkään punaisesta niin paljon, sillä se muistuttaa lapsuuden joulusta, Jaana Heiskala sanoo kirpputorilöytöjään ihaillen.

Nainen luonnehtii itseään erittäin vilkkaaksi ADHD-tapaukseksi, jonka tekemisen nälkää joulusisustaminen tyydyttää. Ja jos hän ei saa sisustaa, alkaa hän stressaamaan.

– Minua arvelluttaa aina se, saanko kaikki haluamani koristeet ennen joulua. Ja myös se, riittävätkö rahani. Minulla ei ole oikeastaan edes mitään silmää sisustamisen suhteen. Tärkeintä on, että saan koristella mahdollisimman paljon, hän toteaa.

Seura tekee joulun ennen kaikkea

Joulua rakastava Jaana Heiskala muistelee edelleen kauhistellen viime vuoden joulua, jolloin toteutui koristelemiseen hurahtaneen naisen pahin skenaario. Hän oli ollut aikeissa aloittaa joulupuuhastelut, kunnes huomasi, että kaikki joulukoristeet lapsuudesta asti olivat pilalla autotallissa. Rotat olivat tuhonneet koko koristejoukon muovista joulukuusta myöten.

– Siellä menivät lapsena tekemäni huopatontut, joiden ajattelin kulkevan mukanani loppuelämän. Myös lasteni tekemät koristeet tuhoutuivat, hän harmittelee.

Menetyksestä huolimatta joitakin itse tehtyjä koristeita on säilynyt. Eteisen väliovea koristavat Heiskalan itse askartelemat enkelin siivet. Takan päällä komeilee naisen ystävän käsissä valmistunut pieni kangaskuusi. Oikeaa kuusta lapsiperheeseen ei tänä vuonna hankita, sillä muovinen aiheuttaa vähemmän päänvaivaa. Kuusen koristelusta vastaavat perheen lapset.

– Kuusi koristellaan palloilla, nauhoilla, itse maalatuilla kävyillä ja lasisydämillä. Koristelu on lasten homma, mutta pikkutarkkana ihmisenä tietysti korjailen heidän jälkiään, Heiskala nauraa.

Perheenäiti huomauttaa, että vaikka hänestä saa hyvin materialistisen kuvan kaiken sisustushössötyksen keskellä, on hänelle joulussa silti tärkeintä ympärillä olevat ihmiset. Sen vuoksi Heiskala päättää tehdä ehdotuksen Ylöjärven Uutisten lukijoille, joista jokunen saattaa viettää joulunsa yksin.

– Haluaisin tarjota joillekin yksinäisille joulun luonamme. Jos siis olet yksinäinen ja kaipaat seuraa, ota minuun yhteyttä ja tule meille jouluksi! hyväntahtoinen nainen ehdottaa.