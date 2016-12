Paperiresepti tuli tiensä päähän

Vaatekauppajätti Hennes & Mauritzin uusi myymälä aiheuttaa merkittäviä muutoksia Kauppakeskus Elon sisätiloihin. Ruotsalaisfirmalle on määrä rakentaa tilat, jotka yhdistävät peräti yhdeksän aiempaa yrityspaikkaa.

Kauppakeskusjohtaja Timo Matinlompolon mukaan muutostöille on varattu aikaa neljästä viiteen kuukautta.

– Remontin myötä koko kauppakeskuksen pohjaratkaisu muuttuu. Tämä on Elon historian ylivoimaisesti suurin operaatio, Matinlompolo kertoo.

Ylöjärvelle syksyllä rantautuvan H&M:n tieltä joutuu väistymään neljä kauppakeskuksen nykyistä yrittäjää. Eräs niistä on vuodesta 2010 asti Elossa viihtynyt Elona-apteekki.

Yrittäjä Arja Ihantola-Vormiston mukaan lääkekaupan muutto ei ole mikään pikkujuttu. Ei, vaikka matkaa uusiin tiloihin on vain parikymmentä metriä.

– Kyllä meillä on aika paljon purkkeja ja purnukoita pakattavina. Kokonaan oma lukunsa on seitsemän tonnia painava lääkerobotti, joka pitää siirtää uudelle paikalleen kokonaisena, apteekkari kertoo.

– Siirto hoidetaan näyttävästi ilmatyynyillä. Tarkka muuttopäivä meillä on yhdeksäs helmikuuta, Ihantola-Vormisto täsmentää.

Elonan uusi osoite on K-Citymarketin edessä, entisissä Sokos Emotionin tiloissa. Apteekin siirtymistä pidempi muuttomatka on edessään laukkukauppa NT-Boxilla ja tarjouskirjamyymälä Kirjakassilla. Ne siirtyvät Elon eteläiseen siipeen.

Pakkauspuuhiin on jouduttu myös Kookengässä. Kauppakeskuksen vanhimpiin liikkeisiin lukeutuvan puodin kauppias Marjo Makkonen sanoo, että kenkäkaupalle muutto osui sopivaan väliin.

– Sesonkimme on juuri vaihtumassa, joten meillä olisi ollut alennusmyynti joka tapauksessa. Nyt hinnoista on nipistetty vielä vähän tavallistakin enemmän, Makkonen hymyilee.

– Eli kun meidän kerran piti muuttaa, se oli hyvä tehdä nyt, hän järkeilee.

”Enemmän hyötyä kuin haittaa”

Timo Matinlompolon mukaan muuttavissa yrityksissä on suhtauduttu H&M:n tuloon varsin ymmärtävästi. Vaikka liiketilojen tyhjentämisestä piti neuvotella, suhtautuminen uuteen vetonaulaan oli pääsääntöisesti positiivista.

– Tietysti muutoksesta on yrittäjille vaivaa, mutta H&M:n saapuminen on Elolle tosi suuri juttu. Se luo uskoa kauppakeskuksen valoisaan tulevaisuuteen, Matinlompolo hehkuttaa.

Vaatteita, kosmetiikkaa ja kodintekstiilejä kauppaavalle H&M:lle on varattu Elosta tilaa parin tuhannen neliömetrin verran. Tarkka neliömäärä varmistuu Matinlompolon mukaan vasta remontin edetessä.

– Liike tulee toimimaan osin nykyisellä kulkukäytävällä, ja sen päälle rakennettavien seinien paikat tiedetään kohtuullisen tarkasti. Lisäksi tilojen kokoon vaikuttavat luonnollisesti yrityksen omat sisätilajärjestelyt, jotka jäävät nähtäviksi, hän selvittää.

Jotta uusi tulija saadaan mahtumaan hyvälle paikalle, joudutaan Elossa tekemään runsaasti muutostöitä. Uusien seinien pykäämisen lisäksi vanhoja pitää kaataa, sillä tarkoituksena on yhdistää peräti yhdeksän nykyistä liiketilaa.

Järeä remontti on määrä aloittaa jo runsaan viikon kuluttua.

– Valmista pitäisi tulla alkukesäksi. H&M ilmoittaa tarkan avajaispäivänsä myöhemmin itse, Matinlompolo sanoo.

Lisää muuttoja vielä luvassa?

Muutamalle Kauppakeskus Elon yritykselle keväällä toteutettavat pohjamuutokset ovat hankala paikka. Kun nykyinen takakäytävä katkeaa, jää esimerkiksi kanansiipiravintola Wing Baari vaikeasti saavutettavaan nurkkaan usean mutkan taakse.

Timo Matinlompolo tiedostaa ongelman. Kauppakeskusjohtajan mukaan lisää muutostöitä on todennäköisesti vielä luvassa.

– Kauppakeskuksen hiljaiseen pohjoispäähän on toiveissa houkutella isoja yrityksiä isoille liikepaikoille. Sielläkin ehkä siis joudutaan kaatamaan seiniä, hän muotoilee.

– Ja tämän kyseisen ravintolan kohdalla on ihan aiheellista miettiä, olisiko toisiin tiloihin muuttaminen järkevää. Myönnän, että se jää H&M:n tulon jälkeen vähän paitsioon.

Elon lisäksi muutamaa muutakin Sponda Oyj:n kauppakeskusta luotsaava Matinlompolo on tulevista muutoksista ennen kaikkea riemuissaan. Viime vuosina Elovainion talousalueen veturi on ollut otsikoissa lähinnä negatiivisessa mielessä, mutta nyt mies uskoo aikojen kääntyvän kohti parempaa.

– Olemme menettäneet paljon hyviä toimijoita, kuten Tiimarin, Shoelandin ja Erätukun. Pian Anton&Ninakin lähtee Elosta pois. Mutta koska H&M samaan aikaan tulee Ylöjärvelle, täyttöasteemme itse asiassa paranee, Matinlompolo myhäilee.

H&M:n avajaisten jälkeen Kauppakeskus Elon neliömetrit ovat 85-prosenttisesti vuokralla. Matinlompolon mielestä luku on kohtuullisen hyvä, kun ottaa huomioon vallitsevat talouden ajat.

– Odotukset ovat kuitenkin korkeammalla. Tavoitteena on saavuttaa 90 prosentin täyttöaste vielä tämän vuoden aikana, hän täräyttää.

– H&M ei ole yksin mikään sateentekijä, mutta sen myötä neuvottelut muiden potentiaalisten tulijoiden kanssa ovat nopeutuneet. Suosittu kansainvälinen vaateliike on vetonaula, joka innostaa pieniä ja keskikokoisia yrityksiä avaamaan liiketiloja sen viereen, Matinlompolo sanoo iloisena.