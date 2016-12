”Merkki laadusta ja arvoista”

Ylöjärven Ryhdin naisten lentopallon Ykkössarjajoukkue päätti syyskautensa vierasottelulla Rantaperkiön Iskua vastaan. Tiukka mittelö päättyi lopulta kotijoukkueen voittoon 3–2 (22–25, 25–23, 25–23, 23–25, 19–17).

Peli oli paikallispelien tyyliin sopivasti tiukkaa taistelua alusta loppuun saakka. Ryhdin päävalmentaja Petri Saarta harmitti tapa, jolla peli lopulta hävittiin.

– Kyllä meille voittoa tarjottiin. Meillä oli kolme vai neljä ottelupalloa, mutta emme vain ottaneet niitä. Kyllä se siihen samaan taas kaatui, että viimeinen puristus puuttui, mies manasi.

Ryhdin nostopeli toimi sunnuntaina hyvin, mutta pisteiden viimeistelyssä oli jälleen puutteita. Palloa ei saatu iskettyä kenttään ratkaisuhetkillä ja pisteet sekä erät valuivat kotijoukkueelle.

Ryhti osoitti venymiskykyään pitkin ottelua, mutta erityisen hieno suoritus nähtiin neljännessä erässä, kun tilanne oli jo 20–14. Ryhti pystyi vielä nousemaan Iskun rinnalle ja lopulta ohi niukkaan kahden pisteen erävoittoon. Se ei kantanut kuitenkaan loppuun asti.

Päävalmentaja Saari jakoi kehuja joukkueelleen tasapuolisesti ja oli pääosin tyytyväinen sunnuntain esitykseen. Ryhti oli matkassa vain kymmenen pelaajan voimin. Joukkoa rokottivat muun muassa maajoukkue-edustukset. Se ei kuitenkaan pilannut peliä.

Myös vaihtopelaajat onnistuivat jälleen kerran hienosti.

– Koko syksyn on ollut niin, että meillä on löytynyt oikeasti vaihtopenkiltä apuja. Se ei ole jäänyt pelkkään kentälle tulemiseen, Saari totesi.

Vaikka Ryhti saikin ottelusta vain pisteen, sekin auttoi sarjatilanteessa. Sunnuntaina varmistui, että joukkue joutuu alajatkosarjaan. Runkosarjasijoitus on kuudennen ja kahdeksannen sijan tuntumassa. Päät eivät painu alas jatkossakaan, siitä päävalmentaja on ylpeä.

– Emme ala synkistellä. Tappioista huolimatta peli-ilmeemme on säilynyt ja on hyvä, että naiset uskovat itseensä. Uskon, että monilla alkaisi nenä kalveta tuollaisten tappioiden jälkeen.

Alajatkosarjassa vastaan tulevat joukkueet eivät ole vielä varmistuneet HEL Volley 2:ta lukuun ottamatta. Ryhti keskittyy nyt omaan tekemiseensä, eikä mieti tulevia vastustajia liikaa. Joulutaukokin käytetään hyvin hyödyksi.

– Muutama pelaaja lähtee reissuille kotikonnuilleen ja muutama lähtee oikein lomallekin. Se on ihan hyvä, että lähtee tuulettamaan päätä, päävalmentaja Saari toteaa.

Ryhdin kausi jatkuu tammikuun 14. päivä kotiottelulla Ettaa vastaan. Samana viikonloppuna on myös runkosarjan päättävä kotiottelu Puijo Wolleytä vastaan.