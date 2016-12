Muutostalousarvio soittaa hätäkelloja

Viikko sitten maanantaina Ylöjärven valtuusto käsitteli muutostalousarviota. Muutostalousarvio pitää laatia, jos havaitaan esimerkiksi, että kaupungin valtuuston edellisenä vuonna hyväksymä talousarvio ei riitä kattamaan yllättäen paisuneita menoeriä.

Muutostalousarvio paljastaa myös toiminnan heikot kohdat. Muutostalousarvion 2016 selosteosassa todetaan, että perusturvaosaston lastensuojelun menot ovat ylittyneet 800 000 eurolla. Ylöjärvellä ei ole riittävästi sijoituskoteja lastensuojelun huostaanottotapauksissa, joten heille joudutaan etsimään turvasatama seutukunnan Luotsi-järjestelmän kautta.

Ylöjärvellä on toki panostettu ennaltaehkäisevään työhön. Meillä on kaksi työntekijää, jotka pyrkivät auttamaan vaikeuksissa eläviä perheitä. Tarkoitus on, että he ottavat yhteyttä kotiin jo silloin, kun ongelmat alkavat horjuttaa perheen arkea. Tilanne Ylöjärvellä on kuitenkin vaikea ja olisi erittäin tärkeää saada tähän työhön lisää kaksi uutta työntekijää.

Nyt joudutaan lastensuojelun ruuhkien purkamiseen käyttämään paljon yksityisiä toimijoita. Niinpä lastensuojelun ostopalvelumenot ovat kasvaneet huolestuttavasti. Vuonna 2014 ne olivat 3,3 miljoonaa euroa, vuonna 2015 4,3 miljoonaa euroa ja tänä vuonna 2016 ylitetään 5 miljoonan euron raja. Kahdessa vuodessa nämä menot ovat siis kasvaneet kaksi miljoonaa euroa eli reilusti yli 60 prosenttia.

Hälyttäviä merkkejä on havaittavissa myös ylöjärveläisten poikien ja nuorten miesten selviämisessä elämän karikoista. . Ensi vuonna on tulossa 1,75 miljoonaa euroa sakkoja, koska Ylöjärvellä on puutteita pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä.

Miksi kannattaa tarkastella näitä miljoonia? Pitkin syksyä sivistyslautakunta ja monet asiantuntijat ovat kertoneet perusopetuksen tärkeydestä. Myös monet valtuutetut ilmoittivat vahvan tukensa peruskoululle. Talousarviokokouksessa valtuuston enemmistö kuitenkin päätti jatkaa jo vuonna 2012 alkanutta tylyä koulutusleikkauslinjaa myös seuraavina vuosina. Ensi syksynä perusopetuksen määrärahoista leikataan puoli miljoonaa ja edelleen vuonna 2018 vähintään 1,2 miljoonaa euroa. Säästö on tarkoitus saada kasaan opetusryhmiä suurentamalla ja opetusta vähentämällä. (Äänestystulos 31–19, 1 tyhjä: www.palokarki.net/tulos/)

Nykyään taitaa olla niin, että vain rahan puhetta kuunnellaan. Siksi olen kaivanut kaupungin tietolähteistä esiin tuolla yllä luettelemiani kylmiä talouslukuja. Nämä ovat tärkeitä tietää, kun haluamme arvioida koulutusleikkausten vaikutuksia: taulukkolaskentaohjelman näyttämä mukava säästötoimi saattaa tehdä pahaa jälkeä muualla. On erittäin todennäköistä, että perusopetuksen kurjistaminen näkyy ensin lisääntyvinä ongelmina kouluissa. Sitten paine kasvaa perhekeskuksessa ja ylikuormitetussa lastensuojelussa.

Varhaiskasvatus ja peruskoulu parhaimmillaan tukevat vahvasti lapsia heidän kasvussaan silloin, kun oman perheen voimavarat ovat heikoissa kantimissa. Asialliset päivähoito- ja opetusjärjestelyt sekä oppilashuolto eli siis turvalliset aikuiset tarjoavat parasta jokapäiväistä tukea lapselle. Tämä toimii silloin, kun aikuisella on riittävästi aikaa lapselle. Tämä taas toimii silloin, kun annamme päiväkodeille ja kouluille riittävät resurssit hoitaa tehtäväänsä.

Unelma on, että koulutamme lapsistamme luovia, innostuneita ja motivoituneita tulevaisuuden tekijöitä niin, että he sitten aikanaan jaksavat ja osaavat kantaa huolta myös Suomesta ja tästä tutisevasta maapallostamme.

Koulutusleikkausten aika on ohi. Eläköön Ylöjärven peruskoulu!

Jussi Kytömäki

kaupunginvaltuutettu (vihreät)