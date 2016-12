Kanttorille joulu ei tule ilman töitä

Seurakunnan työntekijöillä on paljon töitä kristittyjen suurimpana juhlapäivänä jouluna. Viljakkalan kanttori Heidi Olkinuora ei pistä pahakseen, vaikka onkin töissä lähes kaikki joulun pyhät.

Viime viikkoina Ylöjärvellä on virittäydytty joulun tunnelmaan Kauneimpien joululaulujen tahtiin. Heidi Olkinuoralla on tänä talvena ollut tavallista vähemmän laulatuskeikkoja Kauneimmissa joululauluissa. Olkinuora on ollut säestämässä laulua vain Karhen ja Viljakkalan tilaisuuksissa. Viljakkalan kirkossa järjestetyssä laulutapahtumassa kokeiltiin tänä vuonna erilaista mallia kappaleiden säestyksessä.

– Oli tosi kivat Kauneimmat joululaulut. Täällä meillä Viljakkalan kirkossa oli bändi mukana. Minä soitin perinteiset kappaleet uruilla ja bändi sitten kevyemmät kappaleen. Meillä oli sellainen vuorottelu, se oli mukavaa vaihtelua, Olkinuora kehuu.

Vaikka Olkinuora on tänä talvena ollut vain muutamissa Kauneimmissa joululauluissa, on joulun tunnelmaan silti ehtinyt jo virittäytyä. Jumalanpalveluksissa veisataan jouluvirsiä ja viime sunnuntaina Viljakkalassa järjestetyssä Tuomasmessussa laulettiin useita joululauluja. Syykin joululaulu-teemaan on selkeä.

– Joulunaluspyhät ovat todella hiljaisia muuten, mutta tämä Tuomasmessu tuo väkeä.

Tänä jouluna Olkinuora on kaikki joulun pyhät töissä loppiaista lukuun ottamatta. Olkinuoran mukaan joululaulut ovat niin kivoja, että on vain mukavaa olla töissä jouluna.

– Tämä on vähän kiireistä aikaa kanttorille. On kyllä ihan kivaa olla töissä jouluna. Ei joulu oikeastaan tule, jos ei ole töissä.

Uudistumiselle tarvetta

Perinteisten joululaulujen rinnalle on tullut viime vuosina paljon uusia kappaleita. Myös jouluvirsien kokoelmaan tuli tänä vuonna täydennystä. Olkinuora on sitä mieltä, että uusiakin kappaleita tarvitaan.

– Vanhoihin kyllästyy pidemmän päälle, vaikka kyllä perinteiset kappaleet ovat varmaan niitä rakkaimpia ihmisille.

On tärkeää, että perinteiset joululaulut eivät kuitenkaan unohdu.

– Olen kuullut sitäkin, että lapsille pitäisi ostaa nimenomaan perinteiset joululaulut, etteivät ne häviä, Olkinuora kertoo.

Olkinuoran oma suosikkikappale jouluisista lauluista on perinteinen Heinillä härkien kaukalon.

– Siinä tulee koko kertomus esille, kun lauletaan pääsiäisestäkin.

Toinen suosikki on löytynyt uudesta tarjonnasta.

– Joulu tulee oli viime vuonna ensimmäistä kertaa Kauneimmissa joululauluissa. Se on uusi, ihan kiva kappale.

Olkinuora ei ole yrittänyt koskaan itse kirjoittaa tai säveltää uusia joululauluja. Hän on puhtaasti esittävä artisti, joka silloin tällöin sovittaa uudelleen tuttuja kappaleita.

Joululauluihin Olkinuora ei kyllästy, sillä valikoimaa on loppujen lopuksi melko paljon.

– Pyhän mukaan vaihtuu aina teema ja kappaleet. Saan valita itsekin virsiä.

Joulukirkossa soi kuitenkin pääosin tutut kappaleet.

– Joulun ajan virsistä ei soiteta läheskään kaikkia, vaan pyöritetään aika lailla samoja kappaleita. Sitä on toivottukin, ettei otettaisi niitä oudompia, kun niistä ei tule samalla tavalla joulufiilis. Mieluummin tuttuja ja turvallisia, Olkinuora perustelee.

Joulumieltä muille

Olkinuora ei mieti kauaa sitä, mikä hänestä jouluna työskentelyssä on parasta.

– Parasta on tuoda muille ihmisille joulutunnelma.

Sunnuntain Tuomasmessu saa kanttorilta kehut. Tunnelma oli hieno ja jouluinen.

Vaikka Olkinuora ei kyllästykään joululauluihin, ei hän kuuntele niitä enää kotona. Jouluun hän virittäytyy jo töissä.

– Kotona olen hiljaisuudessa, siellä ei soi mikään. Autossa kuuntelen jouluradiota. Töistä tulee joulutunnelma.